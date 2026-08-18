Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Presunto video de Martha Peralta en fiesta generó críticas en redes sociales: “A los petristas se les fue el wifi”

La senadora no se ha pronunciado sobre la grabación ni ha aclarado si corresponde a una celebración reciente, mientras crece la presión social y judicial sobre su figura

Polémica por imágenes de la senadora Peralta Epieyú bailando mientras persiste la emergencia sísmica - crédito @silvajonathan01/X

Guardar

La difusión de un video en redes sociales ha puesto en el centro de la controversia a la senadora de la circunscripción indígena, que es aliada del Pacto Histórico en el Congreso, Martha Peralta Epieyú, quien presuntamente fue captada durante una celebración en Puerto Estrella, La Guajira, mientras el país enfrenta la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Las imágenes, que según los usuarios corresponderían al sábado 15 de agosto, muestran a una mujer bailando en una parranda vallenata durante las fiestas patronales de la Virgen Estrella del Mar.

En el material, la persona a la que identificaron como Martha Peralta aparece sin la tradicional manta guajira y sosteniendo una bebida alcohólica, lo que ha generado una oleada de críticas en plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Mientras distintas comunidades afectadas por el sismo esperan ayudas y respuestas institucionales, la aparición pública de la congresista ha sido cuestionada. Usuarios en redes han señalado la “falta de empatía” de la funcionaria en medio de la crisis. Varios mensajes destacan: “Las comunidades aguardan soluciones y la senadora baila en fiestas”.

Controversia por supuesta aparición de Martha Peralta en fiesta durante tragedia en Colombia - crédito @silvajonathan01/X
Controversia por supuesta aparición de Martha Peralta en fiesta durante tragedia en Colombia - crédito @silvajonathan01/X

Adicionalmente, la senadora Martha Peralta Epieyú enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El alto tribunal indaga si la congresista intervino en la adjudicación de contratos de maquinaria amarilla y obras públicas en La Guajira, a cambio de apoyos políticos. Hasta ahora, Peralta ha rechazado de manera categórica los señalamientos relacionados con este caso. Según sus declaraciones anteriores, “no he cometido ninguna irregularidad”.

PUBLICIDAD

Hasta el cierre de esta edición, la senadora no ha emitido ninguna declaración sobre el video ni ha confirmado la fecha o el contexto de las imágenes difundidas.

La controversia permanece activa en redes sociales, donde ciudadanos, líderes y organizaciones continúan debatiendo la pertinencia de la celebración en medio de la emergencia nacional.

Senadora Martha Peralta, cuestionada por presunta celebración en Puerto Estrella en medio de emergencia nacional - crédito @silvajonathan01/X
Senadora Martha Peralta, cuestionada por presunta celebración en Puerto Estrella en medio de emergencia nacional - crédito @silvajonathan01/X

Tras lo anterior, el excandidato a la Cámara por Bogotá, Jonathan Silva, expresó en su cuenta de X: “Marta Peralta investigada por concierto para delinquir bailando vallenato en plena crisis en Colombia. A los Petristas se les fue el Wiifi”.

Por su parte, la excongresista del Centro Democrático, Margarita Restrepo, manifestó: “Mientras Colombia llora sus muertos por la tragedia del terremoto, Martha Peralta, de parranda”. Añadió, además, que la situación demuestra una “falta de empatía” por parte de la funcionaria.

Martha Peralta impulsa acciones por incumplimiento en proyectos de agua en La Guajira

La Contraloría General de la República convocó a una mesa técnica tras recibir la denuncia pública de Martha Peralta, senadora y líder social, sobre el incumplimiento en la entrega de los sistemas de acueducto y alcantarillado en Monguí y Villa Martín Macho Bayo, zonas rurales del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

En un video difundido en la red social X, la congresista expuso que, pese a la existencia de contratos y compromisos previos, ambas comunidades continúan sin acceso a los servicios básicos prometidos.

Senadora Martha Peralta exige respuestas sobre obras inconclusas de agua en Monguí y Macho Bayo - crédito @marthaperaltae/X
Senadora Martha Peralta exige respuestas sobre obras inconclusas de agua en Monguí y Macho Bayo - crédito @marthaperaltae/X

La funcionaria afirmó: “No nos quedamos solo ahí, también escribimos a la Contraloría para que le hiciera seguimiento a estos dos proyectos tan importantes”, refiriéndose a las acciones de control institucional que desde su cargo emprendió ante la falta de avances tangibles.

La Contraloría ya inició el proceso de revisión y citó a representantes de la alcaldía de Riohacha, la empresa de agua de La Guajira y la firma contratista responsable, con el objetivo de esclarecer el estado actual de las obras.

El encuentro busca establecer las causas de los retrasos y definir responsabilidades sobre el incumplimiento de los plazos pactados para la entrega de la infraestructura.

Peralta subrayó que “hoy las comunidades de Monguí y Macho Bayo no tienen todavía su sistema de acueducto ni de alcantarillado entregado y terminado”, lo que prolonga la espera de cientos de familias por servicios esenciales para su bienestar.

“El seguimiento a este tema es de gran importancia para estas comunidades que merecen tener una mejor calidad de vida”, puntualizó la dirigente en su mensaje.

Temas Relacionados

Martha PeraltaSismo en ColombiaTerremoto en ColombiaParranda vallenataColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El creador de contenido viajó a la zona afectada por el terremoto y, en medio de la solidaridad, terminó regalando artículos personales, un gesto que se viralizó por su espontaneidad y empatía

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

Uno de los hombres más ricos del país, junto a su esposa y confundadora de una de las plataformas financieras virtuales más grandes de la región, Mariel Reyes Malik, se sumaron a la Fundación Santo Domingo, que anunció que destinarán el mismo valor para obras de reconstrucción y programas sociales

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

La fiscal general de la Nación anunció la valoración técnica y jurídica de más de ochenta casos presuntamente irregulares presentados por el presidente Abelardo de la Espriella, los cuales involucran a exfuncionarios y distintas áreas estatales

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

La grabación de una cámara de seguridad mostró cómo la fachada de un edificio cayó sobre una fila de vehículos detenida en un semáforo, mientras los ocupantes alcanzaron a salir a tiempo en medio del pánico

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”

Estos cambios generaron sorpresa tanto dentro de la administración como entre los observadores políticos

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Deportes

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

Johan Carbonero fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre, pero su equipo deja escapar la victoria en el Brasileirao