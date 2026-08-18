Presunto video de Martha Peralta en fiesta generó críticas en redes sociales: “A los petristas se les fue el wifi”

Polémica por imágenes de la senadora Peralta Epieyú bailando mientras persiste la emergencia sísmica - crédito @silvajonathan01/X

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La difusión de un video en redes sociales ha puesto en el centro de la controversia a la senadora de la circunscripción indígena, que es aliada del Pacto Histórico en el Congreso, Martha Peralta Epieyú, quien presuntamente fue captada durante una celebración en Puerto Estrella, La Guajira, mientras el país enfrenta la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

Las imágenes, que según los usuarios corresponderían al sábado 15 de agosto, muestran a una mujer bailando en una parranda vallenata durante las fiestas patronales de la Virgen Estrella del Mar.

En el material, la persona a la que identificaron como Martha Peralta aparece sin la tradicional manta guajira y sosteniendo una bebida alcohólica, lo que ha generado una oleada de críticas en plataformas digitales.

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Mientras distintas comunidades afectadas por el sismo esperan ayudas y respuestas institucionales, la aparición pública de la congresista ha sido cuestionada. Usuarios en redes han señalado la “falta de empatía” de la funcionaria en medio de la crisis. Varios mensajes destacan: “Las comunidades aguardan soluciones y la senadora baila en fiestas”.

Controversia por supuesta aparición de Martha Peralta en fiesta durante tragedia en Colombia - crédito @silvajonathan01/X

Adicionalmente, la senadora Martha Peralta Epieyú enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El alto tribunal indaga si la congresista intervino en la adjudicación de contratos de maquinaria amarilla y obras públicas en La Guajira, a cambio de apoyos políticos. Hasta ahora, Peralta ha rechazado de manera categórica los señalamientos relacionados con este caso. Según sus declaraciones anteriores, “no he cometido ninguna irregularidad”.

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Hasta el cierre de esta edición, la senadora no ha emitido ninguna declaración sobre el video ni ha confirmado la fecha o el contexto de las imágenes difundidas.

La controversia permanece activa en redes sociales, donde ciudadanos, líderes y organizaciones continúan debatiendo la pertinencia de la celebración en medio de la emergencia nacional.

Senadora Martha Peralta, cuestionada por presunta celebración en Puerto Estrella en medio de emergencia nacional - crédito @silvajonathan01/X

Tras lo anterior, el excandidato a la Cámara por Bogotá, Jonathan Silva, expresó en su cuenta de X: “Marta Peralta investigada por concierto para delinquir bailando vallenato en plena crisis en Colombia. A los Petristas se les fue el Wiifi”.

Por su parte, la excongresista del Centro Democrático, Margarita Restrepo, manifestó: “Mientras Colombia llora sus muertos por la tragedia del terremoto, Martha Peralta, de parranda”. Añadió, además, que la situación demuestra una “falta de empatía” por parte de la funcionaria.

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Martha Peralta impulsa acciones por incumplimiento en proyectos de agua en La Guajira

La Contraloría General de la República convocó a una mesa técnica tras recibir la denuncia pública de Martha Peralta, senadora y líder social, sobre el incumplimiento en la entrega de los sistemas de acueducto y alcantarillado en Monguí y Villa Martín Macho Bayo, zonas rurales del municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

En un video difundido en la red social X, la congresista expuso que, pese a la existencia de contratos y compromisos previos, ambas comunidades continúan sin acceso a los servicios básicos prometidos.

Senadora Martha Peralta exige respuestas sobre obras inconclusas de agua en Monguí y Macho Bayo - crédito @marthaperaltae/X

La funcionaria afirmó: “No nos quedamos solo ahí, también escribimos a la Contraloría para que le hiciera seguimiento a estos dos proyectos tan importantes”, refiriéndose a las acciones de control institucional que desde su cargo emprendió ante la falta de avances tangibles.

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La Contraloría ya inició el proceso de revisión y citó a representantes de la alcaldía de Riohacha, la empresa de agua de La Guajira y la firma contratista responsable, con el objetivo de esclarecer el estado actual de las obras.

El encuentro busca establecer las causas de los retrasos y definir responsabilidades sobre el incumplimiento de los plazos pactados para la entrega de la infraestructura.

Peralta subrayó que “hoy las comunidades de Monguí y Macho Bayo no tienen todavía su sistema de acueducto ni de alcantarillado entregado y terminado”, lo que prolonga la espera de cientos de familias por servicios esenciales para su bienestar.

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“El seguimiento a este tema es de gran importancia para estas comunidades que merecen tener una mejor calidad de vida”, puntualizó la dirigente en su mensaje.