Miguel Polo Polo ‘estalló’ debido a las ‘cuentas alegres’ que habría dejado el Gobierno Petro: “No solo raspó la olla, sino que hasta se la llevó”

José Manuel Restrepo expuso graves hallazgos de corrupción y manejo ineficiente de recursos públicos que dejó Gustavo Petro - crédito @infopresidencia/X

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El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó ante la Fiscalía General de la Nación una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades y hechos de corrupción detectados durante el proceso de empalme, provenientes del pasado gobierno de Gustavo Petro.

Los hallazgos quedaron compilados en el documento denominado Libro de la Verdad, entregado a la fiscal General Luz Adriana Camargo con la información consolidada tras la revisión de distintas entidades del Estado.

Ante estas revelaciones, el exrepresentante a la Cámara Miguel Polo Polo reaccionó públicamente y cuestionando el manejo presupuestal del gobierno saliente, al lanzar una serie de cuestionamientos y fuertes declaraciones.

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El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó ante la Fiscalía el denominado Libro de la Verdad, un documento que reúne presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme entre gobiernos - crédito @jrestrp/X

Durante la presentación del informe junto al presidente Abelardo de la Espriella, el vicepresidente detalló la situación de varios programas sociales. Restrepo afirmó que los recursos de 2026 para el programa Colombia Mayor se agotaron en julio del mismo año.

Esta situación dejó sin financiamiento la atención de tres millones de adultos mayores para el periodo de agosto a diciembre. Según la versión gubernamental, no se dejaron planes de contingencia para sostener la cobertura proyectada.

Los ácidos cuestionamientos que lanzó Miguel Polo Polo

Tras la divulgación del informe, Miguel Polo Polo rechazó la gestión de los fondos a través de sus redes sociales; por medio de su cuenta de X, el excongresista expresó: “¿Cómo así que en julio de 2026, es decir, apenas unos días antes de salir del poder, el gobierno Petro gastó TODO el presupuesto de Colombia Mayor —el subsidio destinado a los adultos mayores más pobres del país— correspondiente a los meses de agosto a diciembre? ¡Qué locura! (sic)”.

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Miguel Polo Polo cuestionó públicamente el manejo de los recursos y lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro (2022-2024) - crédito @MiguelPoloP/X

En la misma publicación, Polo Polo agregó: “¿Dónde está esa plata? ¿Cuáles fueron los criterios para gastarse anticipadamente los recursos destinados a los últimos cinco meses del año? Ahora no hay cómo pagarles a los adultos mayores y el petrismo pretende decir que es Abelardo quien no quiere ayudarlos. ¡Miserables!”.

En otro mensaje, el excongresista se refirió al estado general de las finanzas del país y reaccionó a lo que, según él, había revelado el presidente Abelardo de la Espriella.

Con tono alarmista, calificó la situación como “catastrófica” y aseguró que el Gobierno habría utilizado, para julio, el 97% del cupo de endeudamiento disponible para 2026 -al hacer referencia a las denuncias del Ejecutivo-.

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Polo Polo utilizó la comparación de una tarjeta de crédito cuyo cupo anual habría sido utilizado casi por completo cuando todavía faltaban cinco meses de gastos - crédito Colprensa

Por lo que Polo Polo no escatimó en críticas hacia el petrimo y señaló en su post: “No solo raspó la olla, sino que hasta se la llevó”.

Además, sostuvo que “prácticamente no queda margen para pagar las cuentas de aquí a diciembre”, al cuestionar así la capacidad financiera del país para afrontar sus compromisos durante los últimos meses del año.

Miguel Polo Polo recurrió a una comparación con una tarjeta de crédito para explicar su interpretación de la situación fiscal. Según el excongresista, el escenario sería similar al de una persona que recibe un cupo calculado para cubrir sus gastos durante todo el año y que, al terminar julio, ya utilizó el 97% de ese límite.

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Polo Polo cuestionó el supuesto gasto anticipado de los recursos de Colombia Mayor por parte del pasado gobierno de Gustavo Petro - crédito @MiguelPoloP/X

Con esa analogía, Polo Polo sostuvo que el nuevo Gobierno habría recibido unas finanzas con poco margen de endeudamiento para afrontar los compromisos restantes de 2026.

“La tarjeta quedó prácticamente al límite, pero todavía faltan cinco meses de gastos por pagar”, afirmó, y agregó que “el petrismo dejó prácticamente agotado el cupo” para financiar las obligaciones hasta diciembre.

Polémica contratación en la Cancillería

En cuanto al servicio exterior, el reporte del vicepresidente Restrepo reveló que en la Cancillería se firmaron 785 contratos por $83.000 millones antes de iniciar la Ley de Garantías.

Restrepo indicó que se modificaron los requisitos para la representación diplomática, incluyendo la eliminación del requisito de un segundo idioma. A esto se sumó la asignación de $8.500 millones para sedes temporales con contratos de corta duración.

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Otro de los casos señalados corresponde al Fondo para la Igualdad y la Equidad. El Ejecutivo afirmó que cerca de $140.000 millones fueron pagados a una sola empresa temporal - crédito Juan Páez/Colprensa

Irregularidades en fondos y medio ambiente

Respecto al Fondo para la Igualdad y la Equidad, la Vicepresidencia expuso que cerca de $140.000 millones se pagaron a una sola empresa temporal. El informe señaló la falta de soportes para certificar que el personal cumpliera las funciones requeridas.

En materia ambiental, José Manuel Restrepo afirmó que se desatendió un fallo de la Corte Constitucional en zonas con más de 200 bocaminas ilegales que presentan contaminación por mercurio y arsénico; la Procuraduría ya abrió expedientes disciplinarios por este tema, según informó el Ejecutivo.

El vicepresidente explicó que los casos expuestos representan una muestra de más de 80 expedientes documentados, pues toda la información fue trasladada a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.

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