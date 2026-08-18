Petro negó haber “desaparecido” y afirmó que quieren aislarlo y destruir al progresismo: “No habrá ninguna extracción ni juicio contra mí”

El expresidente Gustavo Petro hará réplicas contra el Gobierno de De la Espriella - crédito Carlos Ortega/EFE

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El exmandatario Gustavo Petro reaccionó a una noticia relacionada con la decisión que tomó la dirección del Pacto Histórico de ejercer su derecho de réplica, a la cual puede acceder la oposición tres veces al año, para exponer su punto de vista con respecto a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella.

En la noticia en cuestión se indica que el ex jefe de Estado “reaparecerá” para ejercer ese derecho, junto con el senador de la República y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro. Al respecto, el exmandatario aclaró que en ningún momento desapareció tras culminar su mandato. Además, indicó que, aunque saldrá de Colombia, no permanecerá por fuera por un tiempo prolongado; viajará de manera intermitente.

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“No he desaparecido, he estado en el país y no me iré sino intermitenmente. Hay que construir la gran Alianza del pueblo y del mundo por la vida”, precisó el ex jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

Iván Cepeda Castro liderará las réplicas del Pacto Histórico junto con el expresidente Petro - crédito Colprensa

Petro aseguró que también han surgido especulaciones sobre su supuesta captura y eventual extradición, así como también amenazas contra su familia e integrantes de su Gobierno relacionados con procesos judiciales y con su posible inclusión en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

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De acuerdo con Gustavo Petro, habría personas interesadas en aislarlo y destruir al progresismo. Sin embargo, aseguró que quienes hacen parte de esa corriente política no deben alejarse; más bien, deben juntarse.

Por otro lado, sobre su situación jurídica, explicó que no se llevará a cabo ningún juicio en su contra y, por tanto, tampoco será llevado a otro país para responder por delitos en el extranjero. “No habrá ninguna extracción ni juicio contra mí, porque no he cometido ningún delito (sic)”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro aseguró que no ha desaparecido y que pretenden aislarlo - crédito @petrogustavo/X

Añadió: “El miedo debe retroceder para no dejar que dominen el país y se queden con nuestros recursos naturales. El miedo y la mentira son las bases para el fascismo y su objetivo es parálisis para saquear”.

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La inclusión de Petro en la lista de la Ofac y las investigaciones en EE.UU.

En octubre de 2025, el expresidente Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer (con quien ya no mantiene una relación de pareja); su hijo mayor, Nicolás Petro; y el exministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista Clinton. El Gobierno de Estados Unidos basó la decisión en una supuesta contribución del exmandatario al crecimiento del narcotráfico y en el apoyo que recibió de su familia y el ex jefe de cartera.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, indicó el Departamento de Estado.

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El presidente Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton - crédito Ofac

Pese a que la relación entre el exmandatario Petro con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mejoró, no ha logrado que tanto él como su familia y el exministro sean eliminados de la lista.

Por otro lado, según informó en su momento The New York Times, Gustavo Petro estaba siendo investigado por dos fiscales norteamericanos por posibles reuniones con narcotraficantes que se habrían llevado a cabo durante la campaña presidencial de Petro. Sin embargo, el abogado del ex jefe de Estado, Daniel Kovalik, aseguró que el expresidente no es objeto de ninguna investigación penal, pero sí fue mencionado en dos procesos legales.

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“No existe ninguna evidencia, él está completamente limpio de cualquier cosa de corrupción, incluyendo cualquier tipo de narcotráfico. En realidad, él ha hecho más que ningún otro presidente en la historia de Colombia para erradicar la cocaína, la distribución de cocaína y combatir la corrupción. Estamos seguros de que logrará una exoneración total”, dijo el jurista a Telemundo.