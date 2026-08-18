José Fernando Patiño, periodista que perdió a su papá en el terremoto, criticó el Gobierno Petro tras mostrar las ruinas de su casa: “Uno se muere y nada se lleva”

El periodista indicó que el hecho dejó al descubierto la crisis de vivienda y la gestión del riesgo en gran parte del país - crédito José Fernando Patiño / Instagram

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El periodista José Fernando Patiño se refirió al impacto de la tragedia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto de 2026 y, más allá de su pérdida personal por la muerte de su padre, Darío Patiño Rivera, habló de la fragilidad material que dejó al descubierto el colapso del edificio Torres del Limonar, en Cali.

Tras pasar días en la zona afectada, Patiño planteó que la emergencia demostró la crisis de vivienda y de gestión del riesgo en gran parte del país.

Antes de volver a Bogotá, el comunicador confirmó a sus seguidores que el cuerpo de su padre fue recuperado después de quedar atrapado entre los escombros del edificio. Luego de esto, dijo que en Cali hay personas cuyas viviendas no colapsaron, pero que aun así deben abandonarlas por fallas estructurales, además que los arriendos han subido en medio de la escasez.

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El periodista se pronunció después de acompañar en Cali la búsqueda y la despedida de su padre. En medio del dolor por las víctimas se sumó la falta de techo para quienes tuvieron que dejar sus casas, en una ciudad sorprendida por el desastre y con capacidad de respuesta bajo presión.

El periodista indicó que la tragedia que le arrebató a su padre dejó ver que la corrupción continúa afectando a las entidades de respuesta en atención de riesgos - crédito José Fernando Patiño / Instagram

En la noche del 17 de agosto, durante una velatón en memoria de las víctimas, el periodista describió la situación desde el barrio Nuevo Rey, donde cayó el edificio en el que estaba su padre. Allí formuló un pedido centrado en el alojamiento para los desplazados por daños estructurales.

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“Estamos a punto de comenzar un velatón y desde aquí quiero hacer un llamado porque hay un déficit habitacional bastante importante en Cali, Muchas personas a las que no se les cayó su estructura tienen que abandonar sus casas por problemas precisamente estructurales y no hay dónde vivir. Muchas personas pues no tienen esa capacidad de tener otro familiar a donde irse mientras tanto, no están alquilando apartamentos en este momento, está muy complejo, hay grandes filas para poder acceder a un apartamento, por supuesto los precios se elevaron”, explicó.

Su pedido se dirigió a colegios, empresas y espacios amplios que pudieran servir como refugio temporal: “Hago un llamado a todos los colegios que tienen coliseos, a todas las empresas que tienen tal vez bodegas grandes que puedan recibir en carpas a tantas personas que necesitan en este momento un techo con estos aguaceros que están haciendo en Cali”.

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Durante una velatón en memoria de víctimas, entre ellos su padre, el periodista pidió alojamiento para las personas desplazadas debido a daños estructurales - crédito José Fernando Patiño / Instagram

El periodista lanzó una advertencia sobre el sistema de riesgos en el país

El 18 de agosto, ya en el avión de regreso a la capital, José Fernando Patiño agradeció a la Alcaldía de Cali, a los bomberos y a los voluntarios, pero rechazó que la discusión quedara reducida a una lectura partidista.

“Estoy acá ya sentado en el avión. Me regreso a Bogotá, donde tengo mi vida, donde mis hijos están estudiando. Es muy triste dejarte así, Cali”, dijo.

En ese mismo mensaje añadió: “Seguramente hay muchas cosas susceptibles de mejora, pero yo no creo que esto es un tema político, esto es un tema de país, de gestión del riesgo”.

Y es que en su mensaje no dejó pasar por alto lo que ocurrió con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que pasó por uno de sus principales escándalos de corrupción en 2024: “También entiendo que gestión del riesgo quedó muy afectada los últimos cuatro años, así que nos cogió con este problema”.

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El caso involucró el desvío de más de 46.800 millones de pesos en sobrecostos para la compra de camiones cisterna en La Guajira y sobornos a congresistas para aprobar reformas del gobierno.

“Uno se muere y nada se lleva”: la pérdida material en comparación con la muerte

Los mensajes del periodista para despedir a su padre conmueven a sus seguidores - crédito José Fernando Patiño / Instagram

Otra de sus publicaciones conmovió al país, pues en medio de los escombros del edificio dijo: “Chicos, por si no saben, les informo desde acá que uno se muere y nada se lleva. Vamos a hacer las cosas en vida, vamos a servir a los demás en vida, vamos a ayudar a quien más lo necesite en vida, vamos a abrazar al que necesite un abrazo en vida”.

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En sus stories de Instagram, el periodista afirmó que “odos somos hermanos, todos somos iguales. Miren, mi papá trabajó durante muchos años dizque pa dejarnos una herencia, un techo donde vivir. Sin palabras, muchachos”, expresó.

Más tarde, acompañó una imagen con otro mensaje: “Nos lo dio todo en vida. Gracias padre porque hasta con tu muerte nos enseñas que las cosas materiales nunca son prioridad, que el amor que das, la empatía, la solidaridad, el respeto y en general las vidas que tocas dejando huella es lo único que al final tiene sentido”.

En esa misma publicación definió qué legado le atribuye a su padre: “Mi padre nos deja el corazón rebosante de amor, las mejores enseñanzas, el mejor ejemplo de ser humano, esa herencia es ORO PURO”.

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