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‘La Mona’ excompañera sentimental de ‘Primo Gay’, líder criminal de las disidencias de las Farc se entregó a las autoridades en Briceño, Antioquia

Su tarea consistía en materializar la capacidad tecnológica del grupo armado ilegal, para atacar mediante drones adaptados con explosivos

El Ejercito Nacional interceptó a alias la mona en Briceño, Antioquia, junto a arsenal de guerra - crédito Ejército Nacional
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El 17 de agosto de 2026, en Briceño, Antioquia, unidades del Ejército Nacional de Colombia lograron el sometimiento a la justicia de alias La Mona, señalada como operadora de drones y experta explosivista de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, en una operación que golpeó la capacidad de ese grupo para ejecutar ataques con tecnología aérea no tripulada contra la fuerza pública y la población civil.

Durante la acción, las tropas incautaron un fusil AK-47, proveedores, más de 950 cartuchos de distintos calibres y 80 eslabones para munición calibre 7.62 mm. También hallaron tres drones: uno de reconocimiento y dos adaptados para ataque táctico con capacidad de arrojar granadas artesanales.

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Según reportes oficiales, en el lugar había además 30 granadas de 60 mm destinadas a ser acopladas a esos aparatos. La operación permitió desmantelar 25 artefactos explosivos improvisados, siete minas antipersonales, una rampa artesanal de lanzamiento, dos balones bomba y más de 100 kilogramos de explosivos entre R1 y pólvora.

Su tarea consistía en materializar la capacidad tecnológica de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, para atacar mediante drones adaptados con explosivos - crédito @COL_EJERCITO/X
Su tarea consistía en materializar la capacidad tecnológica de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, para atacar mediante drones adaptados con explosivos - crédito @COL_EJERCITO/X

La operación fue ejecutada por unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 7 del Ejército Nacional en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con las autoridades, “La Mona” cumplía un papel técnico dentro de la estructura criminal y actuaba bajo las directrices de Neider Yesid López Uñate, alias Primo Gay.

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La mujer sometida era señalada como pieza técnica de alias Primo Gay

Alias La Mona, según las autoridades, era la expareja de “Primo Gay” y funcionaba como un brazo técnico de su aparato armado. Su tarea consistía en materializar la capacidad tecnológica de las disidencias para atacar mediante drones adaptados con explosivos.

‘La Mona’ excompañera sentimental de ‘Primo Gay’ se entregó a las autoridades en Briceño, Antioquia - crédito @COL_EJERCITO/X
‘La Mona’ excompañera sentimental de ‘Primo Gay’ se entregó a las autoridades en Briceño, Antioquia - crédito @COL_EJERCITO/X

Ese señalamiento la ubicaba en un lugar específico dentro de la organización: no solo participaba en la estructura, sino que aportaba conocimiento especializado en explosivos y operación aérea no tripulada. El impacto del sometimiento, por eso, no se limita a una captura individual, sino que apunta a un componente operativo del grupo.

Cabe recordar que alias Primo Gay está vinculado además en el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, secuestrado el 5 de mayo de 2026 en zona rural de Briceño mientras investigaba sobre el conflicto armado en la región. Las autoridades también lo relacionan con el control de las acciones violentas de la Estructura 36 en Antioquia.

El gobernador de Antioquia atribuyó a esa estructura otros hechos violentos en la región

El gobernador de Antioquia atribuyó a esa estructura otros hechos violentos en la región - crédito @AndresJRendonC/X
El gobernador de Antioquia atribuyó a esa estructura otros hechos violentos en la región - crédito @AndresJRendonC/X

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció en sus redes sociales sobre el sometimiento y afirmó: “Se le acabó el reinado a las Farc de Calarcá: en Briceño, ante la presión del Ejército, se entregó alias ‘La Mona’, excompañera sentimental de alias Primo Gay”.

El mandatario agregó: “Esta estructura criminal, que era intocable en el gobierno Petro, es la responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, el derribamiento del Black Hawk en Amalfi y el desplazamiento de cientos de familias en el Norte y Nordeste”.

Rendón también expresó su respaldo a la fuerza pública con un mensaje político sobre la estrategia frente a estos grupos armados: “Nuestro reconocimiento a la Fuerza Pública. Este es el camino: perseguir y cazar a los bandidos y, al tiempo, avanzar en una política de desmovilización eficaz, como lo ha propuesto mi partido, el Centro Democrático”.

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene la recompensa establecida por la administración del expresidente Gustavo Petro, que ofreció $640.000.000 por información que derive en la captura de alias Primo Gay.

Este monto convierte la búsqueda por el cabecilla en una de las operaciones más costosas del país y posiciona la recompensa por encima de otras ofrecidas recientemente por criminales de alto rango.

“Este cabecilla, estaría apoyado por integrantes de estructuras criminales las disidencias del Cauca, para continuar amenazando y atentando contra la población civil en el área rural de Briceño, Antioquia”, afirmó el exministro de Defensa Pedro Sánchez en X.

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