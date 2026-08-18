Reconocida plataforma digital de médicos ofrece teleconsultas gratuitas a personas afectadas por el terremoto

Más de 140 médicos ofrecen teleconsultas gratuitas para personas afectadas por el terremoto en Colombia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, las necesidades de las comunidades afectadas han ido más allá de la reconstrucción de viviendas y la entrega de alimentos o elementos de primera necesidad.

El acceso a servicios de salud también se ha convertido en una prioridad para las personas que resultaron damnificadas por la emergencia.

En respuesta a esta situación, más de 140 profesionales de la salud se han unido a una iniciativa de atención solidaria que permite ofrecer teleconsultas sin costo a personas afectadas por el sismo. Una propuesta que busca facilitar el contacto con especialistas mediante consultas virtuales, especialmente en zonas donde el acceso presencial a los servicios médicos puede verse limitado.

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La iniciativa, denominada Doctoralia Solidaria, comenzó a funcionar el 14 de agosto y cuenta inicialmente con profesionales de diferentes áreas.

La iniciativa Doctoralia Solidaria habilita teleconsultas gratuitas tras el sismo en Colombia - crédito Doctoralia

De acuerdo con la información publicada por la entidad, entre las especialidades disponibles se encuentran medicina general, psicología, pediatría, fisioterapia y terapia ocupacional, aunque la oferta puede variar dependiendo de los horarios y espacios que cada profesional haya destinado para prestar este servicio.

La modalidad virtual busca convertirse en una alternativa para quienes necesitan orientación médica o acompañamiento profesional y, debido a las consecuencias de la emergencia, tienen dificultades para desplazarse hasta un centro asistencial.

¿Cómo acceder a las consultas gratuitas?

Las personas que consideren que necesitan este tipo de atención pueden ingresar a la plataforma digital y buscar la opción Doctoralia Solidaria, donde encontrarán los profesionales que participan en la iniciativa y los espacios disponibles para teleconsulta.

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El acceso también está habilitado desde la aplicación móvil de la plataforma y mediante el enlace destinado específicamente a este programa. Una vez allí, los usuarios podrán revisar las especialidades disponibles y seleccionar al profesional de acuerdo con sus necesidades y los horarios ofrecidos.

Los profesionales de la salud se suman como voluntarios a una red de atención remota para damnificados - crédito Doctoralia

Es importante tener en cuenta que la atención está dirigida a personas afectadas por la emergencia y que será el profesional de la salud quien determine durante la consulta la orientación que requiere cada paciente. La disponibilidad, además, dependerá de los espacios que los médicos y demás especialistas hayan dispuesto voluntariamente.

La posibilidad de recibir atención a distancia cobra especial relevancia en medio de una emergencia que dejó comunidades con dificultades de movilidad, infraestructura afectada y necesidades urgentes en diferentes regiones del país.

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Además de las afectaciones físicas que puede dejar un desastre natural, este tipo de emergencias también puede generar consecuencias emocionales entre quienes vivieron directamente el terremoto o perdieron familiares, viviendas y pertenencias.

Por esta razón, psicología hace parte de las especialidades contempladas en la iniciativa. La posibilidad de acceder a una consulta remota puede servir como una alternativa de orientación para personas que estén atravesando momentos de angustia o dificultades emocionales relacionadas con la emergencia.

La psicología se incorpora a la oferta de atención virtual para afectados por el terremoto del 10 de agosto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la entidad aclaró que una teleconsulta no sustituye la atención presencial cuando existe una situación médica que requiere valoración física, procedimientos, medicamentos administrados directamente o atención de urgencias. En esos casos, las personas deben acudir a los servicios de emergencia disponibles en su zona.

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La iniciativa no solamente está dirigida a quienes necesitan atención. También contempla la participación de profesionales de la salud que quieran aportar parte de su tiempo durante la emergencia.

Esto quiere decir que los especialistas que cuentan con un perfil activo en la plataforma pueden registrar su participación y habilitar espacios de consulta gratuita de acuerdo con sus posibilidades. De esta manera, la propuesta busca conectar la disponibilidad de médicos y otros profesionales con personas que podrían estar enfrentando mayores barreras para acceder a una consulta.

La estrategia se suma a las diferentes acciones de solidaridad que han surgido en el país después del terremoto, desde campañas para recolectar alimentos y agua hasta iniciativas de transporte, alojamiento y atención psicológica.

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