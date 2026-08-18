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El Sena anunció fecha de apertura para la cuarta convocatoria presencial 2026: más de 40.000 cupos gratuitos a nivel nacional

Tecnología, salud, administración, construcción, gastronomía y agroindustria concentran buena parte de los más de 1.500 programas disponibles para el último llamado del año

La postulación se hace en Betowa, sigue con dos etapas eliminatorias y termina en octubre con resultados, matrícula e inicio de clases según el cronograma oficial - crédito Sena/X

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) confirmó que la Cuarta Convocatoria Presencial y a Distancia 2026 abrirá inscripciones desde el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre, ofreciendo a los colombianos la posibilidad de acceder a más de 40.000 cupos gratuitos en programas de formación titulada a lo largo del país.

La convocatoria, la última del año para modalidad presencial, incluirá programas en los niveles de auxiliar, operario, técnico, profundización técnica y tecnólogo, con opciones de estudio en jornadas mañana, tarde, noche, madrugada y mixta.

La entidad detalló que la oferta académica contempla más de 1.500 programas en áreas como tecnología, salud, gestión administrativa, construcción, mecánica automotriz, gastronomía y agroindustria, entre otras. Los interesados podrán elegir el programa y la jornada que mejor se ajusten a su perfil y metas.

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La oferta educativa incluye 33 programas como Desarrollo Publicitario y Animación 3D - crédito Sena
La Cuarta Convocatoria Presencial 2026 del Sena ofrecerá más de 1.500 programas de formación titulada en niveles de auxiliar, operario, técnico, profundización técnica y tecnólogo - crédito Sena

Fechas clave y etapas del proceso de selección

El proceso de inscripción estará habilitado en la plataforma betowa.sena.edu.co del 28 de agosto al 3 de septiembre de 2026. Superada esta fase, los aspirantes deberán presentar pruebas en dos etapas eliminatorias. La Fase I corresponde a una prueba virtual de competencias básicas que evalúa aptitudes generales y conocimientos esenciales. La citación a esta prueba llegará al correo registrado en Betowa, según el último dígito del documento de identidad.

Quienes obtengan el puntaje requerido podrán avanzar a la Fase II, que consiste en una prueba avanzada o taller práctico, la cual puede ser virtual o presencial dependiendo del centro de formación seleccionado. En algunos casos, se incluye una entrevista grupal para evaluar las competencias específicas relacionadas con el programa elegido.

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La publicación de resultados y la etapa de matrícula se realizarán en octubre de 2026, según el cronograma oficial. El inicio de clases también está programado para ese mes. Las fechas exactas de pruebas y resultados serán anunciadas en la plataforma Betowa luego del cierre de inscripciones. Los aspirantes deberán consultar su citación ingresando su número de documento en la plataforma.

Llegó una nueva oportunidad para miles de colombianos: fórmese como tecnólogo con la 5.ª convocatoria presencial y a distancia - crédito Sena
La inscripción a la convocatoria Sena 2026 se realizará en betowa.sena.edu.co, donde los aspirantes podrán filtrar programas por regional, nivel de formación y modalidad presencial - crédito Sena

Oferta de programas y sectores con mayor disponibilidad

Dentro de la Cuarta Convocatoria Presencial 2026, el Sena ofrecerá programas en todos los niveles de formación titulada presencial. Los sectores con mayor oferta son tecnología, salud, gestión administrativa, construcción, mecánica automotriz, gastronomía y agroindustria. La lista detallada de programas disponibles será publicada en Betowa al inicio del período de inscripciones, permitiendo a los interesados filtrar por regional, nivel de formación y modalidad presencial.

El Sena reiteró que el proceso es completamente gratuito y no requiere intermediarios, advirtiendo que cualquier solicitud de pago para gestionar inscripción o cupo es una estafa.

Pasos para inscribirse correctamente en la convocatoria

Para participar en la convocatoria, el aspirante debe seguir estos pasos:

  1. Ingresar a betowa.sena.edu.co.
  2. Crear una cuenta con su documento de identidad si aún no está registrado.
  3. Seleccionar “Oferta educativa” en el menú principal.
  4. Filtrar programas por regional, nivel de formación y modalidad presencial.
  5. Elegir el programa de interés y pulsar “Inscribirse”.
  6. Confirmar la inscripción y guardar el número de radicado.
  7. Esperar la citación a pruebas, que llegará al correo electrónico registrado.
La gran convocatoria a nivel nacional estará ofertando 13 mil vacantes para mujeres - crédito Sena
Los resultados de la convocatoria Sena 2026, la matrícula y el inicio de clases se desarrollarán en octubre, de acuerdo con el cronograma oficial - crédito Sena

La entidad señaló que no existe límite de intentos para inscribirse. Quienes no resulten seleccionados en convocatorias anteriores pueden volver a participar en cada nuevo proceso, comenzando desde cero. Además, inscripción y matrícula no son lo mismo: la primera es la solicitud inicial, mientras que la matrícula se otorga solo si el aspirante resulta seleccionado y cumple con todos los requisitos.

Requisitos generales y por nivel de formación

Para inscribirse a la Cuarta Convocatoria Presencial Sena 2026, los requisitos generales incluyen contar con documento de identidad válido (tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería), estar registrado en Betowa, tener un correo electrónico activo y ser colombiano o extranjero con situación migratoria regular en el país. El acceso estable a internet es indispensable, especialmente para programas virtuales.

Los requisitos específicos varían según el nivel de formación y el programa elegido, por lo que es necesario revisar la ficha de cada programa dentro de la plataforma Betowa antes de inscribirse.

Durante la semana del 2 al 8 de septiembre, interesados pueden aplicar a múltiples programas ofrecidos por la entidad colombiana. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan avanzar en su educación técnica y tecnológica - crédito Sena
El Sena advirtió que la inscripción, la selección, la matrícula y la formación son gratuitas y que cualquier cobro por gestionar un cupo constituye una estafa - crédito Sena

Todos los aspirantes deben informarse únicamente a través de los canales oficiales y estar atentos a las publicaciones en betowa.sena.edu.co y en las redes sociales oficiales @senacomunica. Las reclamaciones sobre la Fase II del proceso de selección deben presentarse dentro del día siguiente a la publicación de resultados.

Esta es la última oportunidad del año para acceder a formación presencial en el Sena. Si un aspirante no queda seleccionado, la próxima convocatoria presencial se abrirá en enero de 2027. De acuerdo al cronograma histórico, las convocatorias presenciales suelen ofrecer entre 30.000 y 40.000 cupos distribuidos en todas las regionales del país, permitiendo la formación de miles de colombianos en áreas clave para el desarrollo económico.

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