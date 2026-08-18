José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro: “Nueve comportamientos críticos”

El vicepresidente de la República afirmó que las pruebas ya fueron entregadas a la Fiscalía - crédito Contraloria General de la República

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El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que un documento que definió como el “libro de la verdad” fue entregado a la Fiscalía General de la Nación con señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese material, dijo, identificaron “nueve comportamientos o actuaciones” que, a su juicio, describen fallas en la gestión pública y riesgos institucionales.

Al enumerar los puntos, Restrepo afirmó que el primero es la “destrucción del rigor técnico” y sostuvo: “Se saltan normas y procedimientos, dejan a un lado el mérito y la experiencia y, como resultado, llegan a decisiones erráticas o indebidas”.

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En su exposición incluyó lo que denominó “colapso de la capacidad tecnológica” y lo asoció con debilidades en los sistemas del Estado. “Sistemas obsoletos, plataformas cerradas, plataformas que controlan la función pública, llevándolo a menos control y a espacios de irregularidades”, señaló en rueda de prensa.

Restrepo también apuntó a la “opacidad y distorsión de la información pública” como otro de los patrones detectados en el documento entregado a las autoridades. “Cifras acomodadas, información incompleta y datos falsos. Así se hace imposible tomar decisiones acertadas”, expuso.

Otra de las observaciones se refirió a una “parálisis operativa” y a problemas de ejecución en varias áreas. “En doce sectores encontramos recursos que no son ejecutados debidamente, presupuestos incumplidos y soluciones que nunca llegan”, dijo.

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José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro - crédito @jrestrp/X

Sobre la contratación estatal, Restrepo mencionó lo que llamó “captura contractual y concentración del poder operativo” y advirtió sobre riesgos de direccionamiento. “Contratos, recursos y acciones concentradas repetidamente en pocos contratistas que aumentan los riesgos de direccionamiento indebido y de corrupción”, sostuvo.

El documento, conforme a su relato, también incluye una alerta por “expansión del riesgo litigioso” para el Estado. “Por malas decisiones y desorden, el Estado queda expuesto a sanciones, demandas y pleitos multimillonarios que terminan pagando los colombianos con sus impuestos”, afirmó.

En el plano territorial, Restrepo habló de “pérdida del control operativo” y describió un escenario de retroceso en la capacidad estatal. “Un Estado que perdió presencia y capacidad de ejercer autoridad en territorios donde grupos armados y economías ilegales ganaron poder e influencia”, dijo.

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Otro de los apartados, de acuerdo con Restrepo, plantea una “fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica” por falta de coordinación entre entidades. “Cada entidad actúa por su cuenta, duplica esfuerzos, diluye responsabilidades y al final se llega al despilfarro y al favorecimiento indebido”, afirmó.

El vicepresidente de la República destacó que hubo una fragmentación del Estado colombiano por falta de coordinación entre entidades - crédito @jrestrp/X

Como noveno punto, Restrepo mencionó una “capacidad fiscal restringida e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos” y vinculó ese diagnóstico con el endeudamiento y el gasto. “Derroche, gastos crecientes, sobreendeudamiento que dejan a un país con menos capacidad de inversión”.

Tras su discurso, Restrepo escribió en su cuenta de X que “este es el punto de partida de un propósito mayor: construir un Estado transparente y en vitrina, donde cada peso de los colombianos sea protegido y cada funcionario responda por sus decisiones”.

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Vicepresidente José Manuel Restrepo anunció subsidios de arrendamiento y evalúa congelar precios tras el terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Risaralda un balance del sismo de magnitud 7,4 y confirmó que el Gobierno prepara decretos para la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El Gobierno nacional anunció en Pereira, Risaralda, la entrega de subsidios de arriendo y el posible congelamiento de alquileres para las familias afectadas por la tragedia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, una respuesta que busca contener el impacto inmediato sobre los hogares damnificados mientras se activa la emergencia económica y se organiza la reconstrucción en 14 departamentos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo entregó el sábado 15 de agosto de 2026 un balance de las afectaciones en ese departamento tras el sismo de magnitud 7,4. El funcionario indicó que, después de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la capital risaraldense, el Gobierno prepara varios decretos para atender la emergencia.

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Una de las medidas anunciadas es la expedición de un decreto legislativo que permitiría congelar el incremento de los cánones de arrendamiento en Pereira. La decisión apunta a evitar que las familias afectadas asuman mayores gastos mientras avanzan las acciones de recuperación.

El economista subrayó la prioridad de esa ayuda: “Muy importante en este momento”. Sobre el aumento de los alquileres en la ciudad, agregó: “Eso no se puede permitir”, dijo en una entrevista con Semana.

Restrepo precisó que esos compromisos no se limitarán a Pereira. “Esos dos compromisos fueron adquiridos en la ciudad de Pereira y en las ciudades que estamos visitando”, afirmó.

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La respuesta oficial también incluye recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para ampliar la capacidad del municipio de atender a las personas damnificadas. El propósito, según lo anunciado en el PMU, es reforzar la asistencia local mientras se despliegan las medidas extraordinarias previstas por el Gobierno.