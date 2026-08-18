Colombia
Agregar Infobae enGoogle

José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro: “Nueve comportamientos críticos”

El vicepresidente de la República destacó que hubo una fragmentación del Estado colombiano por falta de coordinación entre entidades

El vicepresidente de la República afirmó que las pruebas ya fueron entregadas a la Fiscalía - crédito Contraloria General de la República
Guardar

El vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, aseguró que un documento que definió como el “libro de la verdad” fue entregado a la Fiscalía General de la Nación con señalamientos sobre presuntos hechos de corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En ese material, dijo, identificaron “nueve comportamientos o actuaciones” que, a su juicio, describen fallas en la gestión pública y riesgos institucionales.

Al enumerar los puntos, Restrepo afirmó que el primero es la “destrucción del rigor técnico” y sostuvo: “Se saltan normas y procedimientos, dejan a un lado el mérito y la experiencia y, como resultado, llegan a decisiones erráticas o indebidas”.

PUBLICIDAD

En su exposición incluyó lo que denominó “colapso de la capacidad tecnológica” y lo asoció con debilidades en los sistemas del Estado. “Sistemas obsoletos, plataformas cerradas, plataformas que controlan la función pública, llevándolo a menos control y a espacios de irregularidades”, señaló en rueda de prensa.

Restrepo también apuntó a la “opacidad y distorsión de la información pública” como otro de los patrones detectados en el documento entregado a las autoridades. “Cifras acomodadas, información incompleta y datos falsos. Así se hace imposible tomar decisiones acertadas”, expuso.

Otra de las observaciones se refirió a una “parálisis operativa” y a problemas de ejecución en varias áreas. “En doce sectores encontramos recursos que no son ejecutados debidamente, presupuestos incumplidos y soluciones que nunca llegan”, dijo.

PUBLICIDAD

José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro - crédito @jrestrp/X
José Manuel Restrepo reveló detalles de las pruebas entregadas a la Fiscalía sobre posibles hechos de corrupción en el Gobierno Petro - crédito @jrestrp/X

Sobre la contratación estatal, Restrepo mencionó lo que llamó “captura contractual y concentración del poder operativo” y advirtió sobre riesgos de direccionamiento. “Contratos, recursos y acciones concentradas repetidamente en pocos contratistas que aumentan los riesgos de direccionamiento indebido y de corrupción”, sostuvo.

El documento, conforme a su relato, también incluye una alerta por “expansión del riesgo litigioso” para el Estado. “Por malas decisiones y desorden, el Estado queda expuesto a sanciones, demandas y pleitos multimillonarios que terminan pagando los colombianos con sus impuestos”, afirmó.

En el plano territorial, Restrepo habló de “pérdida del control operativo” y describió un escenario de retroceso en la capacidad estatal. “Un Estado que perdió presencia y capacidad de ejercer autoridad en territorios donde grupos armados y economías ilegales ganaron poder e influencia”, dijo.

Otro de los apartados, de acuerdo con Restrepo, plantea una “fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica” por falta de coordinación entre entidades. “Cada entidad actúa por su cuenta, duplica esfuerzos, diluye responsabilidades y al final se llega al despilfarro y al favorecimiento indebido”, afirmó.

El vicepresidente de la República destacó que hubo una fragmentación del Estado colombiano por falta de coordinación entre entidades - crédito @jrestrp/X
El vicepresidente de la República destacó que hubo una fragmentación del Estado colombiano por falta de coordinación entre entidades - crédito @jrestrp/X

Como noveno punto, Restrepo mencionó una “capacidad fiscal restringida e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos” y vinculó ese diagnóstico con el endeudamiento y el gasto. “Derroche, gastos crecientes, sobreendeudamiento que dejan a un país con menos capacidad de inversión”.

Tras su discurso, Restrepo escribió en su cuenta de X que “este es el punto de partida de un propósito mayor: construir un Estado transparente y en vitrina, donde cada peso de los colombianos sea protegido y cada funcionario responda por sus decisiones”.

Vicepresidente José Manuel Restrepo anunció subsidios de arrendamiento y evalúa congelar precios tras el terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Risaralda un balance del sismo de magnitud 7,4 y confirmó que el Gobierno prepara decretos para la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Risaralda un balance del sismo de magnitud 7,4 y confirmó que el Gobierno prepara decretos para la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El Gobierno nacional anunció en Pereira, Risaralda, la entrega de subsidios de arriendo y el posible congelamiento de alquileres para las familias afectadas por la tragedia causada por el terremoto del 10 de agosto de 2026, una respuesta que busca contener el impacto inmediato sobre los hogares damnificados mientras se activa la emergencia económica y se organiza la reconstrucción en 14 departamentos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo entregó el sábado 15 de agosto de 2026 un balance de las afectaciones en ese departamento tras el sismo de magnitud 7,4. El funcionario indicó que, después de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la capital risaraldense, el Gobierno prepara varios decretos para atender la emergencia.

Una de las medidas anunciadas es la expedición de un decreto legislativo que permitiría congelar el incremento de los cánones de arrendamiento en Pereira. La decisión apunta a evitar que las familias afectadas asuman mayores gastos mientras avanzan las acciones de recuperación.

El economista subrayó la prioridad de esa ayuda: “Muy importante en este momento”. Sobre el aumento de los alquileres en la ciudad, agregó: “Eso no se puede permitir”, dijo en una entrevista con Semana.

Restrepo precisó que esos compromisos no se limitarán a Pereira. “Esos dos compromisos fueron adquiridos en la ciudad de Pereira y en las ciudades que estamos visitando”, afirmó.

La respuesta oficial también incluye recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) para ampliar la capacidad del municipio de atender a las personas damnificadas. El propósito, según lo anunciado en el PMU, es reforzar la asistencia local mientras se despliegan las medidas extraordinarias previstas por el Gobierno.

Temas Relacionados

José Manuel RestrepoCorrupciónGobierno PetroFiscalía General de la NaciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gregorio Eljach aclaró si la Procuraduría investigará al ministro de Vivienda por irse de fiesta a Santa Marta: “La prioridad es la atención de las víctimas”

El procurador general negó la existencia de investigaciones formales contra Jaime Andrés Beltrán y calificó como secundaria la polémica sobre la entrega de balones con logos partidistas en Buenaventura

Gregorio Eljach aclaró si la Procuraduría investigará al ministro de Vivienda por irse de fiesta a Santa Marta: “La prioridad es la atención de las víctimas”

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: el Pacto Histórico presentó propuestas para la reconstrucción de Cali tras el terremoto

La propuesta central reclama agilizar la atención a los damnificados y asegurar total transparencia en la gestión de los fondos

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: el Pacto Histórico presentó propuestas para la reconstrucción de Cali tras el terremoto

Congresistas del Centro Democrático pidieron exención del impuesto predial para inmuebles afectados por terremoto

La iniciativa plantea alivios de entre 25% y 100% según la gravedad de los daños y propone mecanismos especiales para acelerar la reconstrucción de las zonas damnificadas

Congresistas del Centro Democrático pidieron exención del impuesto predial para inmuebles afectados por terremoto

Se reveló el testimonio de adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay: “Solo me dijo que había unos escoltas”

La investigación por el magnicidio del senador ha identificado a la Segunda Marquetalia como la organización que ordenó el ataque. Sin embargo, aún persisten vacíos en el esclarecimiento del papel que jugaron los integrantes del círculo de seguridad del político y la participación de grupos delictivos de Bogotá

Se reveló el testimonio de adolescente que disparó contra Miguel Uribe Turbay: “Solo me dijo que había unos escoltas”

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

El jugador sostendrá reuniones con su agente y los directivos del cuadro lisboeta para determinar si continuará su carrera en Portugal o buscar una salida

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Shakira, Karol G, Ryan Castro: este es listado de los artistas colombianos nominados en los ‘MTV Video Music Awards 2026′

La Segura invitó a retomar las labores diarias luego de una semana del terremoto en Colombia: “Para poder seguir ayudando”

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Jeringa defendió a La Liendra de las críticas que recibió por contenido con ayudas para damnificados del terremoto: “Así se tapan bocas”

Deportes

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

Johan Carbonero fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre, pero su equipo deja escapar la victoria en el Brasileirao

Regresa el fútbol colombiano tras el terremoto: estos son los partidos y las fechas de los encuentros

Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”