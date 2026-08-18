Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Sinuano Día resultados de hoy martes 18 de agosto: ganadores del último sorteo

Como todos los martes, este tradicional sorteo colombiano, anunció la combinación ganadora del primer juego del día

Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde un acierto puedes obtener un premio con la lotería del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El sorteo Sinuano Día, con profundas raíces y extensa participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia. Se trata de la principal lotería de la costa caribe colombiana que multiplica hasta por 4.500 veces el dinero la apuesta. Este chance difundió los números ganadores de su último sorteo del día, realizado este martes, 18 de agosto de 2026.

Resultados del Sinuano Día

Fecha: 18 de agosto de 2026.

Números ganadores: 7466.

A que hora se juega el Sinuano Día

Esta lotería cuenta con dos ediciones cada día: Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas. Mientras que el Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas. Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos. Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

PUBLICIDAD

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este es el peculiar plan de premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental: Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio. Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

PUBLICIDAD

Para validar el boleto, debes: Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar. En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar. Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores u oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable. Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Plan de premios del Sinuano

Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en cifrasy orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Temas Relacionados

Sinuano DíaResultado de SinuanoSinuano dia hoy ultimo sorteoResultado de Sinuano DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: ida de octavos de final en directo en línea

El Vinotinto y Oro disputa la llave, aplazada una semana por el terremoto en Colombia, ante el mejor equipo de Ecuador en el estadio Manuel Murillo Toro

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: ida de octavos de final en directo en línea

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El creador de contenido viajó a la zona afectada por el terremoto y, en medio de la solidaridad, terminó regalando artículos personales, un gesto que se viralizó por su espontaneidad y empatía

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

Uno de los hombres más ricos del país, junto a su esposa y confundadora de una de las plataformas financieras virtuales más grandes de la región, Mariel Reyes Malik, se sumaron a la Fundación Santo Domingo, que anunció que destinarán el mismo valor para obras de reconstrucción y programas sociales

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

La fiscal general de la Nación anunció la valoración técnica y jurídica de más de ochenta casos presuntamente irregulares presentados por el presidente Abelardo de la Espriella, los cuales involucran a exfuncionarios y distintas áreas estatales

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

La grabación de una cámara de seguridad mostró cómo la fachada de un edificio cayó sobre una fila de vehículos detenida en un semáforo, mientras los ocupantes alcanzaron a salir a tiempo en medio del pánico

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Deportes

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: ida de octavos de final en directo en línea

EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, Copa Libertadores: ida de octavos de final en directo en línea

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano