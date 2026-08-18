Chocó alista subsidios de vivienda para damnificados por el terremoto: “El reporte de necesidades ya está listo en la Ungrd”

La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, explicó los avances en el registro de las familias afectadas por el terremoto - crédito @AlcaldiaDeCali/X

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El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al país el lunes 10 de agosto de 2026 dejó en Chocó, hasta el momento, 8 personas fallecidas, 119 heridas, 2.125 viviendas averiadas y 1.337 completamente colapsadas, mientras las autoridades avanzan en el registro de daños para acelerar la entrega de ayudas a las familias damnificadas.

La Gobernación de departamento busca que la información recopilada en los municipios permita avanzar hacia los subsidios de arrendamiento y vivienda anunciados por el Gobierno nacional. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó a La FM que el Registro de Daños y Afectaciones (EDAN) ya fue incorporado a la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)

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Las autoridades trabajan en la caracterización de las viviendas que resultaron averiadas o colapsadas tras el movimiento sísmico - crédito @FNDCol/X

“Ya el informe o evaluación de registro de daños y afectaciones (EDAN) ya está en la plataforma de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”, afirmó Córdoba.

Aunque el reporte todavía puede actualizarse porque algunos datos están pendientes, la mandataria aseguró que ya existe una parte mayoritaria de la información. Los municipios son los encargados de realizar esta caracterización, debido a que cuentan con los datos directos sobre las viviendas y asentamientos de sus territorios.

A partir de esos registros se podrán identificar las familias que no pueden permanecer en sus hogares y activar, mediante las alcaldías, los subsidios de arrendamiento. Este mecanismo representa uno de los puntos que más esperan los damnificados mientras continúa la atención de la emergencia.

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El desafío aumenta por las características geográficas del departamento. Chocó cuenta con 30 municipios distribuidos en 47.000 kilómetros cuadrados y varias comunidades tienen acceso principalmente por vía fluvial o marítima. Esta situación dificulta tanto la verificación de los daños como el traslado de ayudas y materiales.

El registro de daños permitirá identificar a las familias que necesitan subsidios de arrendamiento mientras se adelanta la reconstrucción -crédito REUTERS

La reconstrucción plantea además una discusión sobre los costos. Córdoba considera que las condiciones del territorio requieren parámetros diferentes a los utilizados en otras regiones, especialmente por las dificultades de transporte y conectividad que enfrentan algunas comunidades. Uno de los ejemplos señalados por la gobernadora es el Bajo Baudó. Allí, a los daños ocasionados por el terremoto se suman inundaciones y la falta de energía eléctrica en algunos territorios. Para transportar materiales hasta determinadas zonas es necesario combinar recorridos marítimos, terrestres y fluviales.

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Ante estas condiciones, la mandataria propuso un “mapeo diferencial de los costos” y un estudio de mercado que permita establecer precios y condiciones de contratación acordes con la realidad del departamento. Su preocupación es que las dificultades logísticas terminen provocando que las convocatorias queden desiertas y retrasen las obras durante años.

Mientras se define el proceso de reconstrucción, la Gobernación prepara un banco de materiales para facilitar reparaciones menores y procesos de autoconstrucción con acompañamiento técnico. La estrategia pretende que las familias puedan comenzar a recuperar sus viviendas sin tener que esperar la ejecución de proyectos de reconstrucción completos.

La administración departamental también contempla la construcción de vivienda nueva rural en las zonas donde las estructuras quedaron totalmente destruidas. A esto se suma la reparación o reconstrucción de instituciones educativas que resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

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Nubia Carolina Córdoba Curi agradece a Shakira por impulsar proyectos sociales en Chocó - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook

En este último frente, Córdoba destacó el apoyo de Shakira y la Fundación Pies Descalzos. Según explicó la gobernadora, la organización anunció la reconstrucción de 10 escuelas en el territorio y manifestó su compromiso con la Universidad Tecnológica del Chocó.

La mandataria también pidió que las donaciones sean dirigidas hacia materiales que permitan avanzar en la recuperación de las viviendas. “Empecemos a ayudar para que los materiales lleguen y la gente recupere su dignidad”, afirmó. Con el registro de daños ya disponible en la plataforma de la Ungrd y sujeto a nuevas actualizaciones, las autoridades buscan que la información recopilada se convierta en subsidios, materiales y obras para las familias que aún no pueden regresar a sus hogares.

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