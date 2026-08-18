Se cayó proposición del Pacto Histórico de hacer un control político sobre las elecciones presidenciales: “Insisten en pasar por encima”

El representante Alfredo Mondragón cuestionó a los congresistas que rechazaron la proposición del Pacto Histórico de hacer un debate de control político para discutir presuntas irregularidades que se detectaron en el proceso electoral - crédito

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Con 92 votos por el “No” y 36 por el “Sí”, se hundió una proposición del Pacto Histórico presentada ante la plenaria de la Cámara de Representantes en la que se pedía realizar un debate de control político para verificar las garantías de transparencia, integridad, legalidad y verificabilidad del proceso electoral que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República.

La propuesta también solicitaba hacer una verificación de “las actuaciones adelantadas por las autoridades electorales antes, durante y después de la jornada electoral y del escrutinio electoral”.

El congresista Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, cuestionó el hecho de que mayoría de los representantes no aprobara la proposición de hacer el debate control político, que se centraría en discutir presuntas irregularidades que se detectaron en el proceso electoral.

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La proposición del Pacto Histórico se hundió gracias a 92 votos por el “No” - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“El que nada debe, nada teme. ¿Por qué votan no, si no hay nada que esconder? ¿Acaso entonces tantas acusaciones, que no solamente han surgido en Colombia, sino en el exterior, sobre la injerencia internacional que hubo en esas elecciones y son reales, por qué no dejan entonces que exista una inspección acuciosa sobre cómo se manejaron las elecciones en este país, habiendo tantas denuncias y están votando que no?”, preguntó Mondragón en un video publicado en sus redes sociales.

Según indicó, buena parte de los congresistas de derecha y los “abelardistas” rechazaron la propuesta del Pacto Histórico, impidiendo que se verifique si hubo o no un fraude electoral en la contienda, en la que el excandidato presidencial Iván Cepeda Castro fue derrotado.

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En las elecciones presidenciales, el excandidato Iván Cepeda fue derrotado por Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/Reuters

“¿Por qué le tienen miedo al control político en este recinto de la democracia donde se construye el aparato legislativo que gobierna nuestro país?”, añadió.

Por su parte, la legisladora Carol Borda, afín al Gobierno de Abelardo de la Espriella, celebró la decisión de la Cámara de Representantes y calificó la propuesta de hacer un debate de control político como un intento por pasar por encima de las instituciones y de la ciudadanía que eligió al nuevo presidente en las urnas.

“Perdieron las elecciones presidenciales y aún insisten en pasar por encima de la institucionalidad, desconociendo la voluntad del pueblo”, señaló.

La congresista Carol Borda celebró la decisión de la Cámara de Representantes de no hacer un debate de control político sobre las elecciones presidenciales - crédito @CarolBordaA/X

En su momento, Alfredo Monsdragón y otros congresistas del Pacto Histórico denunciaron a través de sus redes sociales presuntas anomalías que identificaron en el preconteo de los votos de las elecciones presidenciales. En una de las denuncias, el legislador dijo que se detectaron irregularidades en los formularios E-14, que son las actas de escrutinio que llenan los jurados de votación en cada mesa.

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“Expertos informáticos nos han manifestado las huellas que han encontrado de posible fraude en las elecciones presidenciales. Al parecer, se han identificado páginas de E-14 en las cuales unas quedaban vacías para luego poder manipularlasy de esa manera colocar las cifras que ellos quisieran”, precisó Mondragón.

El congresista Wilson Arias, por su parte, advirtió que los hallazgos que habían hecho hasta entonces eran “supremamente delicados”, por lo que se estaban preparando debates y denuncias para exponer todo lo que estaban descubriendo.

Los congresistas Alfredo Mondragón y Wilson Arias aseguraron que se harían las denuncias respectivas sobre las anomalías que encontraron los expertos en las actas E-14 - crédito @AlfreMondragon/X

“Hemos dicho que todo dirigente político que se deje seducir por las mieles del poder burocrático de Abelardo se tiene que ir de la organización, porque nosotros vamos es a defender de manera decidida las reformas sociales y a defender la democracia en Colombia”, añadió Mondragón.

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El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se unió a las denuncias y aseguró que se detectó un mayor número de votantes que de habitantes en 95 municipios del país. Además, se identificaron 150 municipios con un censo electoral superior al 95% de su población y en otro 256 municipios el censo fue superior al 90%.

Gustavo Bolívar revivó la hipótesis de fraude en las elecciones del 21 de julio y defendió a Iván Cepeda como ganador - crédito @GustavoBolivar/X

“Lo norma es que el ecenso electoral no supere el 80% de la población, teniendo en cuenta que, según el Dane, en promedio, los menores de 18 años represetan el 20,8% de la población”, explicó Bolívar.