Ideam advirtió de lluvias intensas por la onda tropical 38 entre el 18 y el 21 de agosto en Colombia

El Ideam informó que entre el 18 y el 21 de agosto de 2026 se esperan lluvias intensas en varias regiones de Colombia por el paso de la onda tropical 38 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que entre el 18 y el 21 de agosto de 2026 se esperan lluvias intensas en varias regiones de Colombia, especialmente entre el jueves 20 y el viernes 21 de agosto, debido al paso de la onda tropical número 38.

De acuerdo con el comunicado del Ideam, las lluvias más intensas se concentrarán esta semana en el Chocó y en el centro y occidente del Valle del Cauca, departamentos que figuran entre los más golpeados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y occidente del país el lunes 10 de agosto.

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La situación mantiene igualmente en vilo al Tolima, que afronta una serie de incendios forestales, ubicados principalmente en el sur del departamento. En principio, el pronóstico habla de que las lluvias se produciran en el centro y occidente, mientras que en los municipios del norte y sur se vienen registrando temperaturas de 38 o 39 °C, que incrementan el riesgo de quemas.

Actualmente, los municipios con incendios activos son once: Ortega, San Luis, Honda, Chaparral, Valle de San Juan, Alvarado, Herveo, Suárez, Armero Guayabal, Villahermosa, Villarrica y Ortega - crédito Gobernación del Tolima

El paso de la onda tropical 38 por Colombia

El pronóstico del Ideam indica que habrá vientos fuertes y oleaje en el occidente del mar Caribe colombiano, donde se estiman vientos de hasta 20 nudos (37 km/h) y oleajes de hasta 3 metros. Desde el jueves incrementará la probabilidad de vientos intensos en zonas de La Guajira y en los piedemontes llanero y amazónico.

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En Bogotá, se anticipan condiciones inicialmente nubladas, con lluvias dispersas. Posteriormente disminuirá la nubosidad y predominará el tiempo seco. Las temperaturas oscilarán entre 7 °C y 11 °C en la madrugada, y entre 19 °C y 21 °C durante el día.

El análisis de Ideam señala que los ríos Cauca y Magdalena mantienen niveles bajos, aunque se registra un ligero incremento en algunos tramos del Cauca. Continúan las alertas por incendios de la cobertura vegetal, restringidas en este periodo a La Guajira, y por deslizamientos en los piedemontes llanero, el litoral Pacífico y el norte de la región Andina.

Para el miércoles 19 de agosto, el pronóstico anticipa un descenso de las lluvias en las regiones Caribe y Andina, mientras que aumentarán en sectores de la Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Se esperan lluvias intensas en el golfo de Urabá, suroccidente de Córdoba, occidente y norte de Antioquia, occidente de Risaralda, oriente de Boyacá, Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Vaupés y Guainía.

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Además, el pronóstico anticipó la posibilida de que se produzcan descensos de temperatura en sectores de Boyacá y Cundinamarca. En la zona insular del Caribe se prevé una reducción de la nubosidad, aunque no se descartan lluvias de menor intensidad.

Para el 20 de agosto, el Ideam prevé un aumento de las lluvias en las regiones Caribe y Andina, con mayor probabilidad de precipitaciones intensas en La Guajira, Antioquia, Chocó y Santander, entre otros departamentos - crédito Ideam

Para el jueves 20 de agosto, el Ideam prevé que el paso de la onda tropical llevaría que se incrementen las lluvias en sectores de las regiones Caribe y Andina, especialmente en el norte y oriente. Las precipitaciones también continuarán en las regiones Pacífica, Orinoquía y Amazonía. Durante la jornada, las áreas con mayor probabilidad de lluvias intensas son La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Amazonas, Vaupés, Vichada, Meta, Casanare y Arauca.

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De igual modo, se espera un incremento de los vientos en La Guajira y en los piedemontes llanero y amazónico. En lo referente a las islas de San Andrés y Providencia, el cielo estará parcialmente nublado con posibilidad de lloviznas.

El viernes 21 de agosto, el Instituto prevé un aumento de la intensidad de las lluvias, principalmente en el norte de la región Andina, el centro y norte de la Pacífica y el oriente de la Amazonía. Las precipitaciones más fuertes y la probabilidad de tormentas se concentrarán en sectores de Bolívar, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Amazonas, Vaupés, Guaviare, Guainía y Arauca.

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El 21 de agosto aumentará la intensidad de las lluvias y la probabilidad de tormentas en sectores de Bolívar, Antioquia, Boyacá, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y la Amazonía oriental - crédito Ideam

Se esperan lluvias de menor cantidad en áreas de Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, suroriente de Cundinamarca, Meta, Vichada y Casanare. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo mayormente nublado y algunas lluvias, sobre todo hacia el sur.