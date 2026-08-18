Indignación en redes por supuesto hallazgo de una trampa para ratas sobre productos de panadería en una tienda de D1

Un video viral mostró que en una tienda del D1 habrían dejado una trampa para ratas entre los productos de panadería - crédito Periodismo en Acción / Facebook
La presunta aparición de una trampa para ratas sobre productos de panadería en un local D1 del barrio Bella Suiza ha generado una ola de reacciones en redes sociales y preocupación entre los consumidores.
Según redes sociales, el usuario que compartió la grabación, relató que el artefacto estaba “directamente encima de los productos”, y que al reclamar a los empleados, “estos se habrían burlado” antes de retirar la trampa del sitio.
Entre los comentarios, algunos usuarios señalaron: “Tengo una amiga que trabajó en el D1 y me contaba que no podían con las ratas, habían demasiadas en cierta tienda y rompían mucha mercancía”. Otros defendieron el uso de estos métodos argumentando: “Están cumpliendo con la normativa, se llama control de plagas”, aunque no faltó quien criticó la práctica: “Eso es un mal procedimiento de control de plagas. Está fuera de norma”.
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El caso ha despertado inquietudes sobre la seguridad y el manejo de los alimentos en supermercados. “Por qué no miran las panaderías que tienen las moscas dentro de las vitrinas?”, cuestionó otro usuario, mientras que algunos restaron importancia al hecho: “Dejen la morbosidad de hacer un video con el fin de dañar un negocio”. La preocupación se mantiene entre quienes frecuentan estos establecimientos.
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