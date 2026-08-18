Abelardo de la Espriella entregó el primer balance del terremoto de magnitud 7,4: “La tierra tembló, pero Colombia no se quebró”

El primer mandatario se solidarizó con las víctimas de la tragedia, incluyendo a quienes buscan a familiares desaparecidos, han perdido sus hogares o sus empleos - crédito Presidencia

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, entregó el primer balance oficial sobre las afectaciones provocadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

Durante su alocución dirigida al país, el lunes 17 de agosto, el mandatario confirmó la cifra de víctimas, los daños en infraestructura y el paquete de medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo.

De acuerdo con el informe oficial de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el movimiento telúrico afectó a 450 municipios distribuidos en 15 departamentos del territorio nacional: “Hasta este momento se reportan 289 compatriotas fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos. Más de 120.328 familias han sido registradas como afectadas”.

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De acuerdo con el Gobierno, el terremoto provocó daños en 450 municipios distribuidos en 15 departamentos del país - crédito @infopresidencia/X

“La tierra tembló, pero Colombia no se quebró. Encomiendo a Dios en mis oraciones constantes las almas de los cientos de compatriotas que han perdido la vida (...) A todos los dolientes de las víctimas les reitero mi solidaridad personal, la cercanía de todo el gobierno nacional y el abrazo de una nación que no los abandonará”, expresó el mandatario al inicio de su intervención.

Daños en infraestructura y departamentos más golpeados

El reporte técnico confirma la destrucción de 26.945 viviendas y daños de diversa consideración en otras 127.557 estructuras residenciales. En materia de servicios sociales e infraestructura pública, el Ejecutivo registró afectaciones directas en 285 centros de salud y en 2.838 establecimientos educativos, además de averías en carreteras y puentes en todo el país.

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El mandatario precisó que los departamentos del Valle del Cauca y Risaralda concentran las cifras más altas de pérdida de vidas humanas y lesionados por el movimiento telúrico.

“En el Valle del Cauca se reportan 163 fallecidos, 2.672 heridos y 80 desaparecidos. En Risaralda, 104 compatriotas perdieron la vida lamentablemente, 565 resultaron heridos y 61 compatriotas permanecen lamentablemente desaparecidos”, puntualizó.

La emergencia también afectó la infraestructura de salud. El Gobierno contabilizó daños en 285 centros asistenciales - crédito Mario Baos/EFE

Operación de búsqueda y cooperación internacional

El jefe de Estado confirmó que las operaciones de rescate en el terreno se mantendrán de manera ininterrumpida mientras persistan posibilidades de hallar personas con vida entre las estructuras colapsadas.

La respuesta operativa cuenta con el soporte de la cooperación internacional a través de 138 rescatistas extranjeros procedentes de Estados Unidos, Ecuador e Israel, que se integraron a los protocolos coordinados desde la Sala de Crisis Nacional.

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Respecto a las pérdidas materiales, De la Espriella citó estimaciones preliminares del sector privado que calculan daños físicos directos por cerca de 30 billones de pesos. De este monto, 24,5 billones corresponden a edificaciones y 5,5 billones a redes de infraestructura pública.

Las primeras estimaciones del sector privado calculan en cerca de $30 billones los daños físicos directos ocasionados por el terremoto - crédito Guillermo Restrepo Cervantes/Banco de la República

En relación con la situación del departamento del Chocó, el presidente indicó que, pese a registrar valores absolutos menores en pérdidas de capital frente a otras regiones, presenta la mayor afectación proporcional de su infraestructura.

“Ese departamento, queridos compatriotas, merece una consideración especial y un Plan Marshall para todos que salde las deudas históricas con uno de los departamentos más olvidados del país”, sostuvo el mandatario.

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Financiamiento, reconstrucción y transparencia

Para garantizar el flujo de recursos requeridos en la reconstrucción, el presidente anunció la declaratoria del estado de emergencia económica y la creación del Fondo Milagro, figura inspirada en la estructura del Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec).

El gobierno confirma la disponibilidad inmediata de 200 millones de dólares, gracias a un crédito del Banco Mundial, para ayudar a los más afectados - crédito Presidencia

A su vez, el Ministerio de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, concretó la activación del primer tramo de una línea de crédito con el Banco Mundial por un monto de USD 200 millones para la atención inmediata de los damnificados, de acuerdo con el primer mandatario.

El Plan Milagro de Reconstrucción estará bajo la dirección del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, programa que contempla subsidios de arrendamiento, alivios en facturación de servicios públicos y esquemas de construcción de vivienda nueva bajo el concepto de vivienda milagro.

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“El que se atreva a tocar un peso de eso se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad, como corresponde. Les advierto, absténganse de hacerlo”, enfatizó el jefe de Estado sobre la vigilancia en la ejecución de los recursos públicos durante la alocución.

De la Espriella anunció la declaratoria del estado de emergencia económica para facilitar la movilización de recursos destinados a atender las consecuencias del terremoto - crédito César Carrión/Presidencia

El mandatario enfatizó que la gestión de la crisis se adelanta bajo un enfoque multiemergencia, asegurando que el Estado cuenta con la capacidad para operar en varios frentes de forma paralela.

“Mientras atendemos esta emergencia, he mantenido el refuerzo a la contención de los incendios forestales en el Tolima; no vamos a desproteger a ninguna región, estamos en todos los frentes”, aseveró el presidente durante su discurso a la nación.

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Finalmente, el Gobierno nacional ratificó la continuidad de las operaciones de los Puestos de Mando Unificado (PMU) en las zonas afectadas y agradeció la asistencia enviada por 21 países en insumos médicos y vuelos con ayuda humanitaria.