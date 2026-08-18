Gustavo Petro cuestionó al Gobierno de Abelardo de la Espriella por cancelar proyecto de fibra óptica en la Amazonía: “Mentes oscuras”

Gustavo Petro y Ministerio TIC - crédito Juan Diego Cano/Presidencia/Ministerio TIC

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La cancelación del proyecto de fibra óptica por el río Putumayo llevó al expresidente Gustavo Petro a cuestionar al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a afirmar en X que la iniciativa ya estaba financiada.

El Ministerio de las TIC confirmó la cancelación de la licitación FTIC-LP-001-2026, que incluía el proyecto y su interventoría.

Por este motivo, el expresidente Petro criticó la decisión porque sostuvo que había impulsado la conexión para la Amazonía a través del río Putumayo y que el proyecto ya contaba con financiación.

Gustavo Petro criticó la decisión porque sostuvo que había impulsado la conexión para la Amazonía a través del río Putumayo y que el proyecto ya contaba con financiación - crédito @petrogustavo/X

“Adelanté el proyecto por el río Putumayo y estaba ya financiado y ya lo suspendieron. El atraso tecnológico viene de mentes oscuras en el gobierno (sic)”, afirmó el exmandatario.

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También comparó a Colombia con Brasil y escribió que ese país ya tiene fibra óptica en todos sus ríos amazónicos para conectar ciudades, pueblos y aldeas.

“Resulta que Brasil ya tiene todos sus ríos amazónicos con fibra óptica y garantiza conexión a ciudades pueblos y aldeas de ríos amazónicos (sic)”, agregó el expresidente Gustavo Petro

La decisión del Ministerio TIC sobre la licitación

El Ministerio de las TIC informó que, por instrucción de la ministra Alexandra Falla, canceló la licitación FTIC-LP-001-2026 correspondiente al proyecto del cable de fibra óptica Putumayo. La medida también incluyó la interventoría del proceso.

Alexandra Falla, ministra de las TIC, en el Gobierno de Abelardo de la Espriella -crédito @AlexandraFalla/X

“Por instrucción de la ministra TIC, Alexandra Falla, la licitación FTIC-LP-001-2026, correspondiente al proyecto del cable de fibra óptica Putumayo, incluyendo proyecto e interventoría, ha sido cancelada. Este proceso tenía un valor estimado de 1,14 billones de pesos”, se lee en el comunicado.

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La cartera indicó que el proceso tenía un valor estimado de $1,14 billones. También señaló que Falla hizo seguimiento al caso desde su designación para tomar una decisión sobre su continuidad.

Los argumentos oficiales para frenar el proyecto

Según la versión oficial, la ministra siguió el proceso en los frentes administrativo y jurídico, de acuerdo con los principios definidos por el presidente Abelardo de la Espriella. Tras su posesión, conformó un equipo especializado para estudiar a fondo la licitación.

El Gobierno señaló que ese análisis llevó a cancelar el proyecto. También indicó que la ministra hacía esa revisión en paralelo con su trabajo para restituir la conectividad en las regiones afectadas por el terremoto del pasado lunes.

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“Desde su designación, la ministra Falla venía haciendo seguimiento a este proceso, tanto a nivel administrativo como jurídico, para tomar una decisión informada frente a este proyecto, consecuente con los principios definidos por el presidente Abelardo de la Espriella. Una vez posesionada, y en paralelo con su trabajo para restituir la conectividad de las regiones afectadas por el terremoto del pasado lunes, estableció un equipo especializado para estudiar a profundidad esta licitación”, precisó la cartera.

Ministerio de las TIC indicó que el proceso tenía un valor estimado de $1,14 billones - crédito Ministerio de las TIC

Cómo cambió el costo del proyecto

El plan había sido diseñado inicialmente por $683.000 millones, de acuerdo con el CONPES 4167 de 2025. En 2026, el valor aumentó 67,1% frente a lo previsto inicialmente, según el CONPES 4195 de 2026.

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“El proyecto había sido diseñado inicialmente por $683.000 millones, según el CONPES 4167 de 2025. En 2026, el valor fue incrementado en un 67,1 % frente a lo inicialmente planeado, conforme al CONPES 4195 de 2026. La autorización de vigencias futuras fue expedida el 4 de agosto de 2026″, indicó el Ministerio de las TIC.

El documento oficial añadió que la autorización de vigencias futuras se expidió el 4 de agosto de 2026. Ese cambio de costo formó parte de los elementos revisados antes de cancelar la licitación.

La decisión final se apoyó, según la versión oficial, en incertidumbres financieras y estimaciones preliminares. Esos factores podían traducirse en riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva.

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“Este proyecto evidenció incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podrían traducirse en graves riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva. Todo esto fue tenido en cuenta por la Ministra a la hora de cancelar este proyecto”, aseveró la cartera