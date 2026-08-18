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Este será el paquete de urgencia con alivios y subsidios tras el sismo de magnitud 7,4 en Cali

El plan acordado en el PMU incluye apoyo fiscal, ayudas de arriendo e incentivos para reabrir negocios golpeados por la emergencia mientras avanza una reconstrucción que tomará al menos tres años

Cali inició la segunda fase de recuperación tras el terremoto de 7,4 grados con un paquete de alivios tributarios, incentivos económicos y subsidios de vivienda - crédito Alcaldía de Cali
Cali inició la segunda fase de recuperación tras el terremoto de 7,4 grados con un paquete de alivios tributarios, incentivos económicos y subsidios de vivienda - crédito Alcaldía de Cali
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Santiago de Cali avanza hacia la segunda fase de recuperación tras el terremoto de 7,4 grados que sacudió la capital del Valle del Cauca el lunes 10 de agosto.

En el Puesto de Mando Unificado (PMU), representantes de la Administración Distrital y del Concejo de Cali acordaron un paquete de proyectos de urgencia que incluye alivios tributarios, incentivos económicos y subsidios de vivienda para las personas y empresas afectadas.

El alcalde Alejandro Eder anunció que la recuperación y reconstrucción de Cali tendría un costo estimado de 10 billones de pesos y que los primeros ocho días marcaron el inicio de un proceso que se extendería durante al menos tres años. El mandatario subrayó que ya se contaba con el primer billón de pesos para iniciar la reconstrucción y que se gestionaban recursos adicionales con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda.

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Proyectos para la recuperación económica y social

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, informó sobre la creación del ‘Fondo Milagro’, inspirado en el modelo de reconstrucción del Eje Cafetero, que concentrará recursos para financiar la recuperación de las zonas más afectadas, entre ellas Cali. El fondo respaldará la ejecución de un paquete de aproximadamente seis proyectos de acuerdo que la Alcaldía presentará al Concejo Distrital.

El plan de vivienda prevé subsidios de arrendamiento y soluciones habitacionales transitorias para familias que perdieron sus casas por la emergencia - crédito Alcaldía de Cali
El plan de vivienda prevé subsidios de arrendamiento y soluciones habitacionales transitorias para familias que perdieron sus casas por la emergencia - crédito Alcaldía de Cali

Uno de los ejes centrales de estas iniciativas es el proyecto de alivios tributarios e incentivos para la reactivación de empresas y comercios perjudicados por el sismo. Los beneficios estarán dirigidos especialmente a pequeños y medianos empresarios y emprendedores que perdieron sus locales o vieron afectada su actividad económica. La medida busca aliviar la carga fiscal y promover la reapertura de negocios.

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El paquete de proyectos también contempla subsidios de arrendamiento y ayudas para familias sin hogar, así como mecanismos de apoyo para quienes perdieron bienes a causa de la emergencia. Además, se prevé la creación de una ‘Medalla al Mérito Ciudadano de la Solidaridad’, en reconocimiento a la movilización de ciudadanos, empresas, voluntarios y organismos de socorro durante la crisis.

Detalles de los beneficios e incentivos para la reactivación

Entre los alivios tributarios propuestos destacan la reducción o exoneración temporal de impuestos para las empresas afectadas, facilidades de pago, y plazos extendidos para la regularización de obligaciones fiscales. Los instrumentos pretenden mitigar el impacto financiero sobre los negocios y fomentar la reactivación del sector productivo local.

Para la población afectada en materia de vivienda, el plan incluye subsidios de arrendamiento para familias que perdieron sus casas y la implementación de soluciones habitacionales transitorias mientras se avanza en los procesos de reconstrucción o reforzamiento estructural. Se priorizará la atención a los hogares censados por equipos de la Unidad de Gestión de Riesgo de Cali y la Secretaría de Vivienda, que continúan evaluando daños y verificando las condiciones de habitabilidad.

Los alivios tributarios e incentivos para la reactivación económica apuntan a pequeñas y medianas empresas y emprendedores afectados por el terremoto en Cali - crédito Alcaldía de Cali
Los alivios tributarios e incentivos para la reactivación económica apuntan a pequeñas y medianas empresas y emprendedores afectados por el terremoto en Cali - crédito Alcaldía de Cali

El fortalecimiento del Fondo Distrital de Gestión del Riesgo, que pasará a contar con 10.000 millones de pesos, permitirá disponer de recursos para atención inmediata y prevención ante futuras emergencias. Asimismo, se proyecta la creación de una escuela de rescatistas voluntarios y la conformación de tres nuevos equipos Usar (búsqueda y rescate urbano), destinados a incrementar la capacidad de respuesta de la ciudad.

Proceso legislativo y participación ciudadana en la reconstrucción

La presidenta del Concejo de Cali, Daniela Plaza, resaltó la importancia de la articulación entre la corporación y la administración para tramitar con celeridad las ayudas y beneficios. Aunque las sesiones ordinarias del Concejo están previstas para el 1 de octubre, la Alcaldía podría convocar sesiones extraordinarias la próxima semana para discutir y aprobar los proyectos de acuerdo necesarios para la recuperación.

Cada uno de los proyectos abordará necesidades distintas: desde los alivios tributarios y los incentivos a la reactivación empresarial, hasta la atención habitacional de los damnificados y el fortalecimiento institucional para la gestión del riesgo.

El Concejo de Cali podría sesionar de forma extraordinaria para aprobar los proyectos de recuperación y atender pedidos de albergues, seguridad rural y ayuda directa - crédito Iván Valencia/AP
El Concejo de Cali podría sesionar de forma extraordinaria para aprobar los proyectos de recuperación y atender pedidos de albergues, seguridad rural y ayuda directa - crédito Iván Valencia/AP

Los concejales han recogido inquietudes en barrios y corregimientos, como la necesidad de habilitar albergues en sectores como Nápoles y Meléndez, reforzar la seguridad en zonas rurales y garantizar que la ayuda llegue directamente a las comunidades.

La vicepresidenta del Concejo, María del Carmen Londoño, subrayó la urgencia de que las soluciones sean concretas y efectivas, y no se queden en diagnósticos o promesas. El trabajo conjunto entre los equipos técnicos y el Concejo será clave para garantizar que los recursos e iniciativas beneficien de manera directa a quienes más lo necesitan.

Balance de daños y medidas de apoyo inmediato

A la fecha, el balance oficial indica que 139 personas han sido identificadas como fallecidas y 88 han sido rescatadas con vida tras el terremoto. En Cali, se reportan 24 edificaciones colapsadas, 127 con colapso parcial y más de 100 estructuras con daño estructural verificado, muchas de las cuales requerirán demolición por el riesgo que representan.

La Alcaldía de Cali desmintió que el 13 de agosto vayan a comenzar implosiones en edificios afectados por el sismo de magnitud 7,4 - crédito @AlcaldiaDeCali/X
El balance oficial del terremoto en Cali reportó 139 fallecidos, 88 rescatados con vida y decenas de edificaciones colapsadas o con daño estructural - crédito @AlcaldiaDeCali/X

Las afectaciones incluyen viviendas, hoteles, estaciones de bomberos, hospitales y colegios, tanto públicos como privados. La administración distrital solicitó aplazar el estudio del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para concentrar todos los esfuerzos institucionales en la recuperación de la ciudad. El proceso de estabilización de la emergencia podría extenderse durante el resto de 2026 y parte de 2027, mientras que la reconstrucción total se prevé para los siguientes tres años.

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