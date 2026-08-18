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Crean fondo para auxiliar a periodistas damnificados por terremoto en Cali

La iniciativa busca apoyar en algunos gastos a comunicadores que perdieron su vivienda o familiares durante la tragedia

Un grupo de periodistas de Cali, que cubrían la tragedia tras el terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, terminó perdiendo sus propias viviendas y seres queridos, mientras la ciudad aún intenta dimensionar el alcance de la catástrofe. Ahora, estos comunicadores enfrentan su propio drama: reconstruir sus vidas tras la emergencia que también los convirtió en víctimas - crédito @JQuintero2016 / X

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La devastación que dejó el terremoto de magnitud 7,4 en Cali el pasado 10 de agosto sigue manifestándose en diversas formas. A la tragedia humana y material, se suma la dramática situación de quienes, tras documentar la emergencia, se convirtieron también en víctimas.

Desde los primeros minutos tras el sismo, los periodistas estuvieron entre los primeros en llegar a las zonas destruidas. Durante horas, acompañaron a rescatistas y familias, narraron el drama y siguieron de cerca las tareas de búsqueda. Sin embargo, ahora enfrentan su propia calamidad: muchos perdieron sus viviendas por colapsos totales o parciales.

La cifra de pérdidas materiales y humanas retrata la magnitud del desastre: 88 personas han sido rescatadas, 56 siguen desaparecidas y 139 fallecieron. Además, se reportaron 1.569 heridos y 126 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.

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Las donaciones se pueden hacer por Nequi o Bre-B - crédito @JQuintero2016 / X
Las donaciones se pueden hacer por Nequi o Bre-B - crédito @JQuintero2016 / X

En cuanto a infraestructura, se procesaron 5.545 reportes ciudadanos y se verificaron 878 edificaciones. De ellas, 24 colapsaron completamente, 127 sufrieron colapsos parciales y 192 presentaron daños estructurales. La emergencia también dejó 26.304 toneladas de escombros retiradas y 147 animales rescatados.

La emergencia golpea también a periodistas

Entre los damnificados figuran varios periodistas que, tras cubrir la tragedia, vieron sus propias casas reducidas a escombros. “Parece una película de terror, devastador. Te lo juro que una cosa vos verlo por televisión y otra, o sea, pues ver con tus propios ojos los edificios que toda la vida has visto”, relató Johana Quintero a El Colombiano. Ella misma perdió su vivienda en un incendio en 2022 y ahora lidera una iniciativa de apoyo para colegas afectados.

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La realidad de los comunicadores damnificados emergió con fuerza: al menos 16 colegas entre Cali y Tuluá han sido identificados como afectados. El grupo incluye a periodistas como Carlos Aponte, José Fernando Patiño, Daniela Rojas, Jefferson Piña, Wilson Moreno, Fernando Andrés Quintero “Bambino” Quintero, Jorge Isaac Tobón, Ángela Lezama, Erika Arce, Alfonso Tibocha, Óscar Darío Sánchez, Manuel Fernando Reina y Piolo Millán.

Asocapitales informó que Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia quedaron en alerta roja tras los colapsos causados por el terremoto - crédito @Alcaldiapereira/X
Por lo menos 16 periodistas resultaron afectados durante el terremoto - crédito @Alcaldiapereira/X

El caso de Carlos Andrés Aponte es especial. Perdió a sus padres y a su sobrina de 11 años durante el colapso del complejo residencial Torres del Limonar. Por su parte, José Fernando Patiño recibió la confirmación de la muerte de su padre tras horas de búsqueda entre los escombros en el sur de la ciudad.

Fondo de apoyo para periodistas afectados

En respuesta a la emergencia, nació el Fondo de Periodistas, impulsado por Quintero para “regresarles un poquito de ese amor que yo recibí en ese momento, porque yo también estuve de ese lado de la tragedia y sé perfectamente lo que se siente perder a nuestros seres queridos y perder nuestras cosas materiales”. El fondo tiene como meta recolectar ayuda económica y en especie para quienes perdieron sus casas, bienes y, en algunos casos, a sus familiares.

Quintero explicó que la creación del fondo responde a la necesidad de asistir a quienes quedaron en situación de desamparo. “Esta iniciativa nace desde el corazón para ayudar a mis colegas. En el año 2022 mi casa se quemó, tuvo un incendio estructural, perdí mi casa, perdí mi negocio de desayuno sorpresa y decoraciones, y fueron justamente mis colegas, mis amigos periodistas, los que se reunieron para que yo pudiera reconstruir todo lo que perdí”, expresó a El País.

La idea es brindar apoyo económico a corto y mediano plazo - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa
La idea es brindar apoyo económico a corto y mediano plazo - crédito Santiago Álvarez/colprensa/dpa

¿Cómo funciona el fondo y quiénes pueden acceder?

El Fondo de Periodistas busca identificar a los colegas afectados, respaldarlos económicamente para afrontar gastos inmediatos y de mediano plazo: alquiler de vivienda, transporte, servicios básicos o adquisición de electrodomésticos. Quienes deseen apoyar pueden contribuir mediante Nequi al número 315 536 5347 o la llave 1107069276. Los periodistas damnificados también pueden comunicarse a ese número para solicitar ayuda.

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