Creadora de contenido para mamás reveló el “grave” error que muchos padres cometen al llevar a sus hijos a la piscina: “Yo no lo sabía”

El video de Happy Cami alerta sobre los colores de los trajes de baño y la visibilidad de los niños bajo el agua - crédito @happycami.official/IG

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Un detalle que para muchos padres puede parecer una simple cuestión de gustos estaría relacionado, según un video que se ha difundido en redes sociales, con la visibilidad de los niños dentro del agua.

Camila Toro, conocida en plataformas digitales como Happy Cami, compartió una grabación en la que mostró el traje de baño de su hijo y reconoció que hasta hace poco desconocía la importancia que podría tener el color de esta prenda.

La creadora de contenido, que suele compartir recomendaciones dirigidas a madres y padres de familia, aprovechó la publicación para hablar de seguridad durante las jornadas de piscina y playa.

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Su mensaje partió de una experiencia personal: alguien le hizo notar que determinados colores pueden resultar más difíciles de distinguir bajo el agua.

“Mira el error tan grave que estaba cometiendo. Este es el vestido de baño de mi hijo (muestra camiseta de color azul celeste). Quiero que veas esto. En una piscina, aunque patalee, aunque haga lo que sea, las posibilidades de verlo son muy bajas. Yo no lo sabía, te lo comparto porque probablemente tú tampoco lo sepas. Los colores deben ser amarillo, verde limón, fucsia”, explicó Camila Toro en el video.

Happy Cami explicó por qué el color del traje de baño de los niños sí importa en la piscina - crédito @happycami.official/IG

La publicación incluye además una tabla comparativa en la que se muestran diferentes tonalidades y cómo pueden percibirse en ambientes acuáticos, pues el objetivo del contenido es llamar la atención sobre la facilidad con la que un menor puede confundirse visualmente con el fondo de una piscina, el agua o los reflejos que se generan en la superficie.

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El color del traje de baño puede ayudar a identificar a los niños y ayudarlos en caso de que estén en peligro

De acuerdo con la explicación que dio la creadora de contenido en el video, los colores altamente visibles pueden facilitar que los padres o cuidadores distingan a un niño entre otras personas cuando está dentro del agua. En cambio, algunos tonos pueden perder contraste dependiendo de las condiciones de iluminación, el color del fondo y la profundidad.

La recomendación compartida por Happy Cami apunta especialmente a tonalidades como amarillo, verde limón y fucsia, que, según la demostración publicada, pueden destacar con mayor facilidad en determinados escenarios acuáticos.

Los colores amarillo, verde limón y fucsia: la recomendación de Happy Cami para ubicar mejor a los niños en el agua - crédito @happycami.official/IG

Sin embargo, el mensaje no plantea la elección del color como una garantía de seguridad, pues Camila indicó que se trata, en todo caso, de un elemento adicional que podría favorecer la identificación visual de un menor, mientras que la supervisión permanente continúa siendo una de las principales medidas para prevenir accidentes en piscinas y otros espacios acuáticos.

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La creadora de contenido insistió precisamente en que conocer este tipo de información puede ayudar a los adultos a incorporar nuevos elementos de prevención a sus rutinas, especialmente durante vacaciones o salidas familiares.

Más allá de mostrar los colores que recomienda, según su experiencia y lo que ha aprendido, Camila Toro reconoció que ella misma no había considerado este aspecto antes de comprar la ropa de baño para su hijo y decidió convertir esa situación en un mensaje dirigido a otras familias para que “entre todos puedan ayudarse”.

“Yo no lo sabía y me impresionó cuando alguien más me lo hizo notar. Lo comparto por ese mismo motivo, espero pueda ayudar a alguien. Y sí, yo sé lo que todas las mamás decidimos: ‘a mí no me pasa, soy la más cuidadosa, yo nunca los suelto, siempre están conmigo’ etc… soy igual, créeme. Bien exagerada pero también sé que a veces las cosas pasan hasta en nuestras narices”, aseguró.

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El color del traje de baño sí influye en la piscina con niños - crédito Sergey Novikov / Imagen Ilustrativa

Happy Cami también invitó a sus seguidores a compartir la información con otras personas que tengan niños, precisamente porque considera que se trata de un dato que no todos los padres conocen y pidió más recomendaciones similares para aplicar y estar alerta.

“Si el color del vestido de baño puede ayudar, a que alguien más vea a tu hijo o que tú mismo puedas estar alerta, ¿por qué no?”, concluyó la creadora de contenido.