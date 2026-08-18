Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Creadora de contenido para mamás reveló el “grave” error que muchos padres cometen al llevar a sus hijos a la piscina: “Yo no lo sabía”

Happy Cami compartió un video en el que explicó por qué el color del traje de baño puede influir en la visibilidad de los niños dentro del agua y llamó a los padres a tener en cuenta este detalle como una medida adicional de prevención

El video de Happy Cami alerta sobre los colores de los trajes de baño y la visibilidad de los niños bajo el agua - crédito @happycami.official/IG

Guardar

Un detalle que para muchos padres puede parecer una simple cuestión de gustos estaría relacionado, según un video que se ha difundido en redes sociales, con la visibilidad de los niños dentro del agua.

Camila Toro, conocida en plataformas digitales como Happy Cami, compartió una grabación en la que mostró el traje de baño de su hijo y reconoció que hasta hace poco desconocía la importancia que podría tener el color de esta prenda.

La creadora de contenido, que suele compartir recomendaciones dirigidas a madres y padres de familia, aprovechó la publicación para hablar de seguridad durante las jornadas de piscina y playa.

PUBLICIDAD

Su mensaje partió de una experiencia personal: alguien le hizo notar que determinados colores pueden resultar más difíciles de distinguir bajo el agua.

“Mira el error tan grave que estaba cometiendo. Este es el vestido de baño de mi hijo (muestra camiseta de color azul celeste). Quiero que veas esto. En una piscina, aunque patalee, aunque haga lo que sea, las posibilidades de verlo son muy bajas. Yo no lo sabía, te lo comparto porque probablemente tú tampoco lo sepas. Los colores deben ser amarillo, verde limón, fucsia”, explicó Camila Toro en el video.

Happy Cami explicó por qué el color del traje de baño de los niños sí importa en la piscina - crédito @happycami.official/IG
Happy Cami explicó por qué el color del traje de baño de los niños sí importa en la piscina - crédito @happycami.official/IG

La publicación incluye además una tabla comparativa en la que se muestran diferentes tonalidades y cómo pueden percibirse en ambientes acuáticos, pues el objetivo del contenido es llamar la atención sobre la facilidad con la que un menor puede confundirse visualmente con el fondo de una piscina, el agua o los reflejos que se generan en la superficie.

PUBLICIDAD

El color del traje de baño puede ayudar a identificar a los niños y ayudarlos en caso de que estén en peligro

De acuerdo con la explicación que dio la creadora de contenido en el video, los colores altamente visibles pueden facilitar que los padres o cuidadores distingan a un niño entre otras personas cuando está dentro del agua. En cambio, algunos tonos pueden perder contraste dependiendo de las condiciones de iluminación, el color del fondo y la profundidad.

La recomendación compartida por Happy Cami apunta especialmente a tonalidades como amarillo, verde limón y fucsia, que, según la demostración publicada, pueden destacar con mayor facilidad en determinados escenarios acuáticos.

Los colores amarillo, verde limón y fucsia: la recomendación de Happy Cami para ubicar mejor a los niños en el agua - crédito @happycami.official/IG
Los colores amarillo, verde limón y fucsia: la recomendación de Happy Cami para ubicar mejor a los niños en el agua - crédito @happycami.official/IG

Sin embargo, el mensaje no plantea la elección del color como una garantía de seguridad, pues Camila indicó que se trata, en todo caso, de un elemento adicional que podría favorecer la identificación visual de un menor, mientras que la supervisión permanente continúa siendo una de las principales medidas para prevenir accidentes en piscinas y otros espacios acuáticos.

La creadora de contenido insistió precisamente en que conocer este tipo de información puede ayudar a los adultos a incorporar nuevos elementos de prevención a sus rutinas, especialmente durante vacaciones o salidas familiares.

Más allá de mostrar los colores que recomienda, según su experiencia y lo que ha aprendido, Camila Toro reconoció que ella misma no había considerado este aspecto antes de comprar la ropa de baño para su hijo y decidió convertir esa situación en un mensaje dirigido a otras familias para que “entre todos puedan ayudarse”.

“Yo no lo sabía y me impresionó cuando alguien más me lo hizo notar. Lo comparto por ese mismo motivo, espero pueda ayudar a alguien. Y sí, yo sé lo que todas las mamás decidimos: ‘a mí no me pasa, soy la más cuidadosa, yo nunca los suelto, siempre están conmigo’ etc… soy igual, créeme. Bien exagerada pero también sé que a veces las cosas pasan hasta en nuestras narices”, aseguró.

Varios niños jugando en una piscina y pasándolo bien
El color del traje de baño sí influye en la piscina con niños - crédito Sergey Novikov / Imagen Ilustrativa

Happy Cami también invitó a sus seguidores a compartir la información con otras personas que tengan niños, precisamente porque considera que se trata de un dato que no todos los padres conocen y pidió más recomendaciones similares para aplicar y estar alerta.

“Si el color del vestido de baño puede ayudar, a que alguien más vea a tu hijo o que tú mismo puedas estar alerta, ¿por qué no?”, concluyó la creadora de contenido.

Temas Relacionados

Camila ToroHappy CamiSeguridad infantilseguridad infantil en las piscinasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El creador de contenido viajó a la zona afectada por el terremoto y, en medio de la solidaridad, terminó regalando artículos personales, un gesto que se viralizó por su espontaneidad y empatía

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

Uno de los hombres más ricos del país, junto a su esposa y confundadora de una de las plataformas financieras virtuales más grandes de la región, Mariel Reyes Malik, se sumaron a la Fundación Santo Domingo, que anunció que destinarán el mismo valor para obras de reconstrucción y programas sociales

David Vélez, CEO de Nubank, confirmó donación de $100.000 millones anunciada por Abelardo de la Espriella: “Cuente con nosotros”

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

La fiscal general de la Nación anunció la valoración técnica y jurídica de más de ochenta casos presuntamente irregulares presentados por el presidente Abelardo de la Espriella, los cuales involucran a exfuncionarios y distintas áreas estatales

La fiscal Luz Adriana Camargo se refirió a las 80 denuncias de corrupción en el Gobierno Petro que le entregó Abelardo de la Espriella: “Será objeto de valoración”

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

La grabación de una cámara de seguridad mostró cómo la fachada de un edificio cayó sobre una fila de vehículos detenida en un semáforo, mientras los ocupantes alcanzaron a salir a tiempo en medio del pánico

Habló conductor que logró escapar antes de que una roca destruyera su vehículo durante el terremoto en Pereira: “Fue un milagro”

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”

Estos cambios generaron sorpresa tanto dentro de la administración como entre los observadores políticos

Estos fueron los nombramientos que tuvieron que echar para atrás en el gobierno de Abelardo de la Espriella: “Situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Ministerio de Defensa activó plan para rescatar a tres policías secuestrados en el Catatumbo: “El Estado no se arrodilla”

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

ENTRETENIMIENTO

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

El ‘influencer’ Juanda donó por accidente su propia ropa mientras ayudaba a los damnificados en el Chocó: “La confundieron”

Recuerdan video de Shakira tras el terremoto de Armenia en 1999: “Lo primero que pensamos fue en hacer un concierto”

La chef Belén de ‘MasterChef’ habló del maltrato psicológico que sufrió de su exmarido: “Decía que yo era mala mamá”

Maluma regresará a los escenarios: el colombiano dio detalles de su gira mundial 2027 y 2028:

Karina García habría confirmado que su bebé tiene una afección médica: le ordenaron reposo estricto

Deportes

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Figura de la selección Colombia femenina marcó golazo en el fútbol mexicano: así fue la jugada

Clubes del FPC deberían donar la taquilla de los partidos a las víctimas del terremoto: esta es la propuesta de Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios

“Agotado y triste”: medios en Portugal apuntan a la salida de Luis Suárez tras abucheos y pocos minutos

Jhon Lucumí recordó a Juan Guillermo Cuadrado y a varias leyendas de la Juventus en su primera entrevista como jugador del equipo italiano

Johan Carbonero fue la gran figura del Internacional de Porto Alegre, pero su equipo deja escapar la victoria en el Brasileirao