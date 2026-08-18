Primera dama defiende a Jaime Andrés Beltrán tras polémica por su viaje a Santa Marta en plena emergencia por el terremoto

La primera dama respaldó al ministro en medio de los cuestionamientos por su presencia en Santa Marta durante la emergencia. - crédito @soyjaimeandres/X y Carlos Ortega/EFE

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La primera dama, Ana Lucía Pineda, salió en defensa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, luego de la polémica que generó la presencia del funcionario en Santa Marta durante el puente festivo, mientras el Gobierno continúa atendiendo la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

La controversia surgió después de que circularan en redes sociales imágenes de Beltrán en la capital del Magdalena. Las publicaciones generaron cuestionamientos de sectores políticos y ciudadanos, quienes consideraron que el ministro debía permanecer concentrado en las labores de atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el fuerte sismo.

Ante las críticas, el funcionario publicó este lunes 17 de agosto un video en el que explicó las razones de su viaje y rechazó las versiones según las cuales habría abandonado sus responsabilidades como jefe de la cartera de Vivienda.

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En medio de esa discusión, la primera dama respondió a la publicación de Beltrán y expresó públicamente su respaldo al ministro y a su familia.

“Ministro, siga adelante, usted y su familia están trabajando duro por Colombia”, escribió Ana Lucía Pineda.

La primera dama también destacó el papel que, según explicó, está desempeñando la esposa del funcionario en las labores de ayuda humanitaria. Pineda aseguró que lidera un punto de acopio en Bucaramanga, desde donde se han enviado ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto.

“Que lo sepa Colombia, su esposa está liderando el punto de acopio en Bucaramanga y de ahí han salido muchas toneladas para atender a los afectados”, señaló Pineda.

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El mensaje también hizo referencia directamente a la gestión del Ministerio de Vivienda frente a las afectaciones ocasionadas por el terremoto. La primera dama aseguró que Beltrán ya tiene preparado un programa para atender la emergencia relacionada con las viviendas.

“Y usted, ya tiene listo el programa para atender las emergencias referentes a las viviendas afectadas. Sin perder el foco, seguimos adelante”, agregó.

Ana Lucía Pineda destacó las labores de ayuda de la familia del ministro Beltrán y el plan para atender las viviendas afectadas. - crédito @analu_pineda/Instagram

Jaime Andrés Beltrán explicó por qué viajó a Santa Marta

Horas antes del pronunciamiento de la primera dama, Jaime Andrés Beltrán había utilizado sus redes sociales para responder a los cuestionamientos por su presencia en Santa Marta.

El ministro negó que se tratara de unas vacaciones y sostuvo que decidió viajar para encontrarse durante algunas horas con su esposa e hijos, quienes se encontraban en Bucaramanga y con quienes, según explicó, no había podido compartir durante varios días.

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“Hoy quiero dirigirme a todos los colombianos como ministro de Vivienda, pero también como padre de familia”, comenzó diciendo Beltrán.

El funcionario aseguró que durante los días posteriores al terremoto ha recorrido diferentes municipios y departamentos afectados y que su equipo trabaja en un plan de atención estructurado en tres fases.

Según explicó, la estrategia contempla la caracterización de las familias afectadas, subsidios de arriendo, mejoramientos de vivienda y procesos de renovación urbana, como parte de las medidas que se implementarían para responder a las consecuencias del desastre.

Beltrán también aseguró que ha trabajado con alcaldes y gobernadores para establecer soluciones inmediatas y diseñar una estrategia de largo plazo que permita conseguir recursos, herramientas y aliados para la reconstrucción.

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El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

Sin embargo, defendió su decisión de dedicar algunas horas a su familia.

“Tengo que ser un padre presente”, afirmó el ministro, quien sostuvo que los servidores públicos también son padres, hijos y esposos y que la responsabilidad institucional no debería implicar dejar de lado completamente a la familia.

Beltrán resumió su posición con una frase que se convirtió en uno de los principales argumentos de su defensa: “Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”.

El ministro insistió además en que continuará al frente de la cartera de Vivienda y que su compromiso con la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto permanece intacto.

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Críticas de congresistas por el viaje del ministro

La explicación de Beltrán no evitó que continuaran las críticas desde diferentes sectores políticos.

La senadora Jennifer Pedraza cuestionó que el ministro estuviera en Santa Marta mientras miles de familias permanecen afectadas por el terremoto y reclamó al presidente Abelardo de la Espriella tomar medidas frente a la situación.

Pedraza sostuvo que, en medio de la emergencia, la prioridad del jefe de la cartera de Vivienda debía estar concentrada en las comunidades damnificadas y llegó a pedir su salida del Gobierno.

Jennifer Pedraza cuestionó al ministro por su viaje y pidió al Gobierno evaluar su permanencia en el cargo. - crédito @JenniferPedraz/X

A las críticas también se sumó el senador Alejandro Ocampo, quien calificó como “indignante” la presencia del ministro en Santa Marta mientras las familias afectadas enfrentan dificultades para encontrar vivienda y recuperar sus condiciones de vida.

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La representante Claudia Romero, por su parte, cuestionó el manejo de la situación y pidió al Gobierno mayor coherencia entre sus discursos sobre valores y las actuaciones de sus funcionarios.