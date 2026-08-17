Ungrd frenó la remoción de escombros tras el sismo y priorizará la búsqueda de sobrevivientes: solo se intervendrá con protocolos estrictos

El director de la Ungrd, David Santiago Tamayo, pidió a alcaldes y gobernadores no pasar a la fase de remoción de escombros sin certeza sobre la ausencia de personas vivas - crédito Ungrd/Prensa

Guardar

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) ordenó suspender el inicio de la remoción de escombros en las zonas afectadas por el sismo del 10 de agosto, hasta agotar todas las posibilidades de hallar personas vivas entre los restos de las edificaciones colapsadas.

La decisión, anunciada tras la última sesión del Puesto de Mando Unificado Nacional, responde a la prioridad de salvar vidas en medio de una emergencia que ha dejado cerca de 186.000 personas afectadas, 287 fallecidos, 194 desaparecidos y más de 26.000 viviendas destruidas en quince departamentos del país.

El director general de la Ungrd, David Santiago Tamayo, enfatizó que: “Solicité especialmente a alcaldes y gobernadores de los territorios afectados por el sismo no pasar a la fase de remoción de escombros hasta que se tenga la absoluta certeza de que no hay esperanza de encontrar sobrevivientes”.

PUBLICIDAD

La emergencia por el sismo dejó 185.996 personas damnificadas, 287 fallecidos, 194 desaparecidos y 26.392 viviendas destruidas en 15 departamentos -crédito @COL_EJERCITO/X

Protocolo para la remoción de escombros: seguridad y acompañamiento psicosocial

La Ungrd estableció que, una vez agotadas las labores de búsqueda y rescate, el paso a la remoción de escombros solo podrá hacerse bajo estrictos protocolos. Es obligatorio conformar un comité de demoliciones en cada territorio y acordonar la zona de trabajo en un radio de una cuadra, garantizando el acceso exclusivo de personal especializado en demolición, fiscalía y medicina legal.

Además, se recomendó la conformación de grupos de apoyo psicosocial para acompañar a las familias de los fallecidos, quienes requieren atención profesional en este momento crítico.

El proceso de remoción será gradual y supervisado, permitiendo la presencia de expertos que aseguren tanto la seguridad estructural como el tratamiento digno de los restos y pertenencias hallados. Las medidas buscan evitar que la urgencia por limpiar las zonas afectadas derive en la pérdida de oportunidades para rescatar sobrevivientes o recuperar restos de manera adecuada.

PUBLICIDAD

La Ungrd dispuso que la remoción de escombros solo avance con comité de demoliciones, zona acordonada y acceso exclusivo de personal especializado, fiscalía y medicina legal - crédito @AlcaldiaDeCali/X

Tecnología satelital y herramientas de monitoreo en la emergencia

Para apoyar la identificación y caracterización de las zonas afectadas, la Mesa Geomática activó el Charter International y el Disaster Response Coordination System de la Nasa, consiguiendo más de 300 imágenes satelitales de alta resolución.

Las imágenes, que incluyen aportes de empresas como Airbus y Datum Ingeniería, cubren ciudades clave como Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Cartago. El material satelital es fundamental para planificar intervenciones, evaluar el alcance de los daños y guiar las operaciones de búsqueda y rescate con mayor precisión.

La Ungrd también coordina la implementación de un aplicativo digital para consolidar en tiempo real la información sobre edificaciones afectadas. El sistema, que será socializado con los territorios mediante circular oficial, permitirá avanzar en la inspección y clasificación de estructuras en riesgo.

PUBLICIDAD

El procedimiento técnico se divide en dos fases: primero, una inspección rápida y visual, que clasifica los edificios como de uso permitido, restringido o no habitables; segundo, una evaluación detallada para emitir recomendaciones sobre intervención o demolición. La metodología asegura que las decisiones sobre el destino de cada inmueble estén sustentadas en información técnica precisa y actualizada.

La UNGRD ordenó suspender la remoción de escombros tras el sismo del 10 de agosto hasta agotar la búsqueda de sobrevivientes - crédito Iván Valencia/AP

Cifras de la emergencia: balance nacional y por ciudades

El balance nacional actualizado por la UNGRD da cuenta de la magnitud del desastre:

15 departamentos y 472 municipios afectados.

120.671 familias y 185.996 personas damnificadas.

287 personas fallecidas, 4.147 heridas, 194 desaparecidas y 355 rescatadas.

127.608 viviendas averiadas, 26.392 viviendas destruidas y 197 edificios colapsados.

304 centros de salud, 3.207 centros educativos y 4.059 centros comunitarios afectados.

410 vías, 95 acueductos, 48 puentes vehiculares, 13 peatonales y 5 aeropuertos con daños reportados.

En ciudades capitales, Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó permanecen en alerta roja, con cifras preliminares que incluyen más de 241 fallecidos y 2.208 heridos solo en estas urbes. Cali destaca por sus 130 víctimas mortales, 1.485 heridos y 80.000 damnificados; Pereira reporta 95 fallecidos y 140 desaparecidos, mientras Manizales contabiliza 6 muertos y más de 4.000 familias afectadas.

PUBLICIDAD

Cierre de fases de búsqueda y nuevas prioridades

El director de la Ungrd confirmó que, al cierre de esta jornada, Pereira ha finalizado las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que Cali mantiene activa la fase de respuesta. En el resto del país, el énfasis está en la consolidación de datos, la atención humanitaria y la evaluación de daños y necesidades.

Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Quibdó siguen en alerta roja, mientras Pereira cerró la búsqueda de sobrevivientes y Cali mantiene activa la fase de respuesta - crédito Agencia Andina

La Ungrd señaló que las cifras de víctimas y afectaciones continuarán actualizándose a medida que avanzan los reportes de los municipios y se incorporan nuevos datos, especialmente del departamento del Tolima. La diferencia entre los registros nacionales y los territoriales obedece a los distintos cortes y procesos de verificación que siguen en curso.

PUBLICIDAD