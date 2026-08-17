Así reaccionó el país político al nombramiento de María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU.

La excanciller María Consuelo Araújo será la nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos, por decisión del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

En medio de las urgencias causadas por el terremoto que sacudió a Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa con la conformación de su equipo de trabajo. Como se conoció el lunes 17 de agosto, tras el anuncio de María Consuelo Araújo como la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, luego de una larga trayectoria en el sector público y privado; en una designación que motivo el respaldo de figuras clave.

En efecto, la confirmación del jefe de Estado en sus redes sociales causó múltiples reacciones entre exmandatarios, legisladores y funcionarios, en relación con una mujer que se ha desempeñado en diferentes cargos y que, a juzgar por los comentarios en las redes sociales, contaría con un sobresaliente respaldo para reconducir las relaciones bilaterales con la potencia norteamericana, tras cuatro años de vaivenes.

PUBLICIDAD

Con este mensaje en redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Araújo, nacida en Valledupar en 1971, fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También dirigió el Jardín Botánico y el Instituto de Deporte y la Recreación (Idrd) en Bogotá, fue secretaria de Integración Social, gerente del sistema TransMilenio y presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Para De la Espriella, es importante contar en la sede diplomática “más importante” para su administración con una mujer de “experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia”. Su anuncio llegó luego de que EE. UU. diera el beneplácito a la exministra, un paso formal que despeja el camino para su llegada a Washington D. C., en donde concentrará una de las tareas centrales de la agenda exterior colombiana.

PUBLICIDAD

Experiencia diplomática y capacidad de gestión: dos de los atributos de María Consuelo Araújo

Uno de los que se pronunció con su designación fue, justamente, el expresidente Uribe Vélez, bajo cuya administración Araújo ocupó dos carteras. El exmandatario relacionó el nombramiento con antecedentes concretos de su paso por el Ejecutivo y recordó que fue ministra de Cultura a los 30 años y canciller a los 34, y afirmó que entre sus realizaciones estuvo la ley de fomento de la producción de cine nacional.

“Sus calidades son una garantía para ser Embajadora en los Estados Unidos”, afirmó el exmandatario, que reiteró la experiencia acumulada en el nivel más alto del Gobierno nacional y que, con este espaldarazo, se mostró receptivo y partidario de algunos de los más recientes anuncios de Abelardo de la Espriella; como parte de su capacidad de respuesta a la emergencia que vive el país por cuenta del fenómeno natural.

PUBLICIDAD

Con este mensaje en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe aplaudió llegada de María Consuelo Araújo a la embajada en EE. UU. - crédito @alvarouribevel/X

Por su parte, otro de sus exjefes, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, trazó un respaldo desde el terreno de la gestión pública local. Así pues, rememoró que Araújo fue directora del Jardín Botánico en su primera alcaldía, secretaria de Integración Social y luego gerente de TransMilenio en su segunda administración, con óptimos resultados para su gestión, que se extendió entre 2016 y 2019.

“Es asombrosa su capacidad gerencial para lograr resultados enfrentando enormes dificultades”, afirmó el exmandatario distrital y excandidato presidencial, que también calificó el nombramiento como “inmejorable” y dijo que tiene “todas las cualidades” para desarrollar un trabajo “para bien de Colombia”. Lo anterior, en lo referente a una mujer a la que considera como su amiga personal, más allá de la labor conjunta.

PUBLICIDAD

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también opinó sobre la llegada de María José Araújo a la embajada de Colombia en EE. UU. - crédito @enriquepenalosa/X

Personajes políticos destacan la buena relación de Araújo con los Estados Unidos

Entretanto, Ernesto Macías, que fue presidente del Congreso entre 2018 y 2019 y que coincidió con el primer año del expresidente Iván Duque, ató la designación a un objetivo específico de política exterior. “En el propósito de fortalecer las relaciones con nuestro principal aliado estratégico en el mundo, la designación de María Consuelo Araújo como embajadora en Washington es un gran acierto”, expresó.

En sus redes sociales, el expresidente del Congreso Ernesto Macías felicitó a María Consuelo Araújo por su llegada a la embajada de Colombia en EE. UU. - crédito @ernestomaciast/x

A su vez, Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, utilizó un argumento parecido, pues planteó que la nueva embajadora tendrá la tarea de “reconstruir la relación bilateral” con un aliado que definió como histórico para el país. Para la legisladora, su experiencia diplomática y como funcionaria pública la vuelven apta para asumir una de las principales responsabilidades internacionales de Colombia.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá y que fue compañero de Araújo en el panel de Blu Radio, en el que ambos fueron comentaristas políticos, sacó a flote otro atributo asociado a ese frente bilateral y dijo que la nueva embajadora, con experiencia en lo público, es “una mujer preparada en diplomacia y con la capacidad de interlocución bipartidista que tanto necesita el país”.

El exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez reaccionó con elogios a designación de María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU. - crédito @LuisErnestoGL/X

Asimismo, Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado exsenador Miguel Uribe Turbay, insistió en esa misma línea al mencionar el aval de Washington y al definir a Estados Unidos como “uno de nuestros aliados más importantes”. Y añadió en su concepto en las redes sociales que Araújo tiene “enorme experiencia, carácter y compromiso” para defender los intereses colombianos.

PUBLICIDAD

Las reacciones también la presentaron como una figura de confianza y solvencia personal

Con ello, Carolina Gómez, designada vocera del Gobierno de la Espriella, calificó la llegada de Araújo a la embajada como “una de las mejores designaciones” de la administración. En su mensaje, la comunicadora social reivindicó el argumento en la combinación de “experiencia, liderazgo” y capacidades probadas para representar al país en este importante cargo, en el que habría interlocución en pro de los intereses nacionales.

La designada vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez, expresó su felicitación a María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU. - crédito @carogomezsn/X

A su vez, Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, la definió como una mujer “preparada, mesurada e inteligente”, y afirmó que sabrá “tejer las mejores relaciones con Estados Unidos para el bien de Colombia”. Postura a la que se sumó Lisandro Junco, exdirector de la Dian, que destacó un rasgo de desempeño, pues “cuando asume un rol o una responsabilidad, siempre la eleva, la dignifica y la mejora”.

PUBLICIDAD

María Consuelo Araújo fue respaldada por expresidentes, exalcaldes, senadores y exfuncionarios tras su designación como embajadora en Washington. Las reacciones coincidieron en que su experiencia como canciller, ministra y gerente pública es la base de una misión diplomática que llega con una exigencia explícita: fortalecer o reconstruir la relación con Estados Unidos, deteriorada tras la administración de Gustavo Petro.