Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Así reaccionó el país político al nombramiento de María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU.

El consenso en torno a su nombramiento reflejaría la expectativa de que la nueva embajadora contribuya a restaurar los lazos con el país norteamericano y represente los intereses nacionales en un escenario internacional marcado por nuevos retos diplomáticos

María Consuelo Araújo, nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos
La excanciller María Consuelo Araújo será la nueva embajadora de Colombia ante los Estados Unidos, por decisión del presidente Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En medio de las urgencias causadas por el terremoto que sacudió a Colombia, el Gobierno de Abelardo de la Espriella continúa con la conformación de su equipo de trabajo. Como se conoció el lunes 17 de agosto, tras el anuncio de María Consuelo Araújo como la nueva embajadora de Colombia en Estados Unidos, luego de una larga trayectoria en el sector público y privado; en una designación que motivo el respaldo de figuras clave.

En efecto, la confirmación del jefe de Estado en sus redes sociales causó múltiples reacciones entre exmandatarios, legisladores y funcionarios, en relación con una mujer que se ha desempeñado en diferentes cargos y que, a juzgar por los comentarios en las redes sociales, contaría con un sobresaliente respaldo para reconducir las relaciones bilaterales con la potencia norteamericana, tras cuatro años de vaivenes.

PUBLICIDAD

Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU.
Con este mensaje en redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó a María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Araújo, nacida en Valledupar en 1971, fue ministra de Cultura entre 2002 y 2006 y ministra de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2007 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. También dirigió el Jardín Botánico y el Instituto de Deporte y la Recreación (Idrd) en Bogotá, fue secretaria de Integración Social, gerente del sistema TransMilenio y presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI).

Para De la Espriella, es importante contar en la sede diplomática “más importante” para su administración con una mujer de “experiencia, trayectoria, honestidad e inteligencia”. Su anuncio llegó luego de que EE. UU. diera el beneplácito a la exministra, un paso formal que despeja el camino para su llegada a Washington D. C., en donde concentrará una de las tareas centrales de la agenda exterior colombiana.

PUBLICIDAD

Experiencia diplomática y capacidad de gestión: dos de los atributos de María Consuelo Araújo

Uno de los que se pronunció con su designación fue, justamente, el expresidente Uribe Vélez, bajo cuya administración Araújo ocupó dos carteras. El exmandatario relacionó el nombramiento con antecedentes concretos de su paso por el Ejecutivo y recordó que fue ministra de Cultura a los 30 años y canciller a los 34, y afirmó que entre sus realizaciones estuvo la ley de fomento de la producción de cine nacional.

“Sus calidades son una garantía para ser Embajadora en los Estados Unidos”, afirmó el exmandatario, que reiteró la experiencia acumulada en el nivel más alto del Gobierno nacional y que, con este espaldarazo, se mostró receptivo y partidario de algunos de los más recientes anuncios de Abelardo de la Espriella; como parte de su capacidad de respuesta a la emergencia que vive el país por cuenta del fenómeno natural.

Álvaro Uribe aplaudió llegada de María Consuelo Araújo a la embajada en EE. UU.
Con este mensaje en la red social X, el expresidente Álvaro Uribe aplaudió llegada de María Consuelo Araújo a la embajada en EE. UU. - crédito @alvarouribevel/X

Por su parte, otro de sus exjefes, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, trazó un respaldo desde el terreno de la gestión pública local. Así pues, rememoró que Araújo fue directora del Jardín Botánico en su primera alcaldía, secretaria de Integración Social y luego gerente de TransMilenio en su segunda administración, con óptimos resultados para su gestión, que se extendió entre 2016 y 2019.

“Es asombrosa su capacidad gerencial para lograr resultados enfrentando enormes dificultades”, afirmó el exmandatario distrital y excandidato presidencial, que también calificó el nombramiento como “inmejorable” y dijo que tiene “todas las cualidades” para desarrollar un trabajo “para bien de Colombia”. Lo anterior, en lo referente a una mujer a la que considera como su amiga personal, más allá de la labor conjunta.

Enrique Peñalosa sobre llegada de María José Araújo a embajada en EE. UU.
El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa también opinó sobre la llegada de María José Araújo a la embajada de Colombia en EE. UU. - crédito @enriquepenalosa/X

Personajes políticos destacan la buena relación de Araújo con los Estados Unidos

Entretanto, Ernesto Macías, que fue presidente del Congreso entre 2018 y 2019 y que coincidió con el primer año del expresidente Iván Duque, ató la designación a un objetivo específico de política exterior. “En el propósito de fortalecer las relaciones con nuestro principal aliado estratégico en el mundo, la designación de María Consuelo Araújo como embajadora en Washington es un gran acierto”, expresó.

Ernesto Macías felicitó a María Consuelo Araújo por su llegada a la embajada en EE. UU.
En sus redes sociales, el expresidente del Congreso Ernesto Macías felicitó a María Consuelo Araújo por su llegada a la embajada de Colombia en EE. UU. - crédito @ernestomaciast/x

A su vez, Claudia Margarita Zuleta, senadora del Centro Democrático, utilizó un argumento parecido, pues planteó que la nueva embajadora tendrá la tarea de “reconstruir la relación bilateral” con un aliado que definió como histórico para el país. Para la legisladora, su experiencia diplomática y como funcionaria pública la vuelven apta para asumir una de las principales responsabilidades internacionales de Colombia.

Del mismo modo, Luis Ernesto Gómez, exsecretario de Gobierno de Bogotá y que fue compañero de Araújo en el panel de Blu Radio, en el que ambos fueron comentaristas políticos, sacó a flote otro atributo asociado a ese frente bilateral y dijo que la nueva embajadora, con experiencia en lo público, es “una mujer preparada en diplomacia y con la capacidad de interlocución bipartidista que tanto necesita el país”.

Luis Ernesto Gómez reaccionó a designación de María Consuelo Araújo como nueva embajadora en EE. UU.
El exsecretario de Gobierno de Bogotá Luis Ernesto Gómez reaccionó con elogios a designación de María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU. - crédito @LuisErnestoGL/X

Asimismo, Miguel Uribe Londoño, excandidato presidencial y padre del asesinado exsenador Miguel Uribe Turbay, insistió en esa misma línea al mencionar el aval de Washington y al definir a Estados Unidos como “uno de nuestros aliados más importantes”. Y añadió en su concepto en las redes sociales que Araújo tiene “enorme experiencia, carácter y compromiso” para defender los intereses colombianos.

Las reacciones también la presentaron como una figura de confianza y solvencia personal

Con ello, Carolina Gómez, designada vocera del Gobierno de la Espriella, calificó la llegada de Araújo a la embajada como “una de las mejores designaciones” de la administración. En su mensaje, la comunicadora social reivindicó el argumento en la combinación de “experiencia, liderazgo” y capacidades probadas para representar al país en este importante cargo, en el que habría interlocución en pro de los intereses nacionales.

Carolina Gómez y su felicitación a María Consuelo Araújo
La designada vocera del Gobierno de Abelardo de la Espriella, Carolina Gómez, expresó su felicitación a María Consuelo Araújo como nueva embajadora de Colombia en EE. UU. - crédito @carogomezsn/X

A su vez, Enrique Cabrales, senador del Centro Democrático, la definió como una mujer “preparada, mesurada e inteligente”, y afirmó que sabrá “tejer las mejores relaciones con Estados Unidos para el bien de Colombia”. Postura a la que se sumó Lisandro Junco, exdirector de la Dian, que destacó un rasgo de desempeño, pues “cuando asume un rol o una responsabilidad, siempre la eleva, la dignifica y la mejora”.

María Consuelo Araújo fue respaldada por expresidentes, exalcaldes, senadores y exfuncionarios tras su designación como embajadora en Washington. Las reacciones coincidieron en que su experiencia como canciller, ministra y gerente pública es la base de una misión diplomática que llega con una exigencia explícita: fortalecer o reconstruir la relación con Estados Unidos, deteriorada tras la administración de Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Gobierno De la EspriellaMaría Consuelo AraújoEmbajadora Colombia en Estados UnidosAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Federico Gutiérrez exigió identificar a los responsables del ataque a camión con ayuda humanitaria para Chocó: “Esto es inhumano”

El mandatario de Medellín condenó el atentado contra el vehículo que transportaba donaciones recogidas en la campaña Colombia, Medellín te quiere y pidió a las autoridades que identifiquen a los responsables y eviten la impunidad

Federico Gutiérrez exigió identificar a los responsables del ataque a camión con ayuda humanitaria para Chocó: “Esto es inhumano”

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Ya son tres las anotaciones del delantero colombiano en ese equipo portugués, con el que acumula, además, cuatro partidos jugados

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Compra y venta de criptomonedas en Colombia seguirá sin reglas claras, pero con la Dian encima haciendo controles: “El país ya decidió”

El vacío de garantías para usuarios y empresas se mantiene debido a la ausencia de supervisión sobre la custodia y la operación de las plataformas

Compra y venta de criptomonedas en Colombia seguirá sin reglas claras, pero con la Dian encima haciendo controles: “El país ya decidió”

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

El actor defendió la reactivación de la economía tras el fuerte sismo que sacudió al territorio nacional y pidió a los internautas tener en cuenta a las familias y equipos que dependen detrás del cumplimiento de los compromisos

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez

El entrenador, que también nació en Uruguay, aseguró que el delantero colombiano está a la altura de Antonio Valencia en Ecuador, y Roque Santacruz en Bolivia

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Yaya Muñoz criticó que algunos portales informativos usaron su fotografía para avisar de una víctima del terremoto: “Me preocupa que esto pase”

Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Diana Ángel arremetió contra Abelardo de la Espriella por la entrega de balones a niños: “De Señorita Colombia a Papá Noel”

Deportes

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez

Atlético Nacional y Once Caldas jugarán un partido benéfico para recaudar donaciones a los damnificados del terremoto en Colombia

Estos son los jugadores que estarán en el partido “Levantemos a Colombia” por los damnificados del terremoto: Falcao, Cuadrado y varias figuras más

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”