Ministerio de Transporte pide a concesionarios viales facilitar el paso de la ayuda humanitaria y actuar con empatía

MinTransporte pidió a los operadores viales garantizar el tránsito de los vehículos que transportan ayuda hacia las zonas afectadas por el sismo - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca

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El Ministerio de Transporte pidió a los concesionarios viales asumir una postura de solidaridad frente a las comunidades afectadas por el sismo y garantizar que las ayudas destinadas a atender la emergencia puedan movilizarse sin obstáculos. La solicitud responde a dos casos de vehículos que transportaban asistencia humanitaria y terminaron recibiendo comparendos en corredores administrados por concesionarios bajo vigilancia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Para el Gobierno, situaciones de este tipo no pueden repetirse mientras continúan las labores de atención.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, reclamó que las instrucciones adoptadas para facilitar la llegada de alimentos, agua, medicamentos, maquinaria y otros elementos sean conocidas por todos los trabajadores que intervienen en los controles viales.

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Los vehículos que movilizan maquinaria amarilla y asistencia humanitaria tienen paso libre en varios corredores viales durante la emergencia -crédito @elsanoguera/Instagram

“Resulta inexplicable que un vehículo que lleva ayuda para familias que lo han perdido todo termine sancionado por desconocimiento de una instrucción que busca precisamente facilitar esa ayuda. Aquí necesitamos empatía, sentido común y solidaridad. La instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es clara: la emergencia es la prioridad. Les pido a todos los concesionarios que se alineen con ella y garanticen que estas medidas sean conocidas hasta por el último funcionario que está en una báscula, un peaje o un punto de control”, señaló la ministra de Transporte.

Uno de los comparendos fue impuesto en Tolima, en la estación de pesaje ubicada en el sector del peaje Coello Cocora, perteneciente a la concesión APP GICA y bajo supervisión de la ANI. El otro ocurrió en Planeta Rica, Córdoba, en el sector Brasilia, dentro de la concesión Ruta al Mar, a cargo de Construcciones El Cóndor y vigilada por la misma entidad.

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Frente a ambos casos, la ANI instruyó a los concesionarios para levantar las multas impuestas a los vehículos que llevaban ayuda humanitaria. La entidad además pidió que las condiciones excepcionales establecidas durante la emergencia sean aplicadas correctamente por el personal encargado de los controles. El Ministerio insistió en que los procedimientos habituales no pueden convertirse en barreras para la atención de las familias damnificadas. Por eso, solicitó a los operadores viales socializar de inmediato las disposiciones con sus equipos y asegurar que estas se cumplan en cada estación de peaje, báscula o punto de control.

La ANI ordenó levantar los comparendos impuestos a dos automotores que transportaban ayuda humanitaria en Tolima y Córdoba - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca

Entre las medidas vigentes se encuentra el no cobro de peajes para los vehículos que transportan maquinaria amarilla y ayudas humanitarias por los corredores Buga-Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia-Pereira-Manizales, Tercer Carril Bogotá-Girardot y Girardot-Ibagué-Cajamarca. Las concesiones responsables de esas vías dispusieron personal para facilitar el desplazamiento de los equipos y permitir el paso libre por las estaciones de peaje. La ANI aclaró que esta disposición busca acelerar la llegada de los recursos necesarios a los municipios afectados por el terremoto.

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La entidad precisó además que los vehículos que transportan estos equipos y ayudas tampoco están siendo sancionados por exceso de carga. Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, explicó que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional no está generando multas por esta situación. “La Ditra no está generando multas por exceso de carga, pues se requiere que los equipos y la maquinaria llegue prontamente a las zonas afectadas por el sismo”, afirmó Ayerbe.

La ANI señaló que continuará vigilando las condiciones de movilidad hacia las zonas afectadas y trabajando junto con las autoridades de tránsito para mantener las medidas especiales durante la emergencia. Ese seguimiento busca además evitar cobros indebidos a los transportadores que llevan maquinaria, equipos y ayudas. Para el Gobierno, la prioridad es que estos recursos lleguen oportunamente a las comunidades damnificadas y que ningún trámite termine frenando la respuesta frente al sismo.

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Las concesiones viales deben garantizar que sus trabajadores conozcan las disposiciones especiales adoptadas para atender la emergencia - crédito Invias

El llamado a los concesionarios es, por tanto, aplicar las disposiciones de manera uniforme y garantizar que cada trabajador conozca las excepciones vigentes. La atención de la emergencia requiere coordinación entre las entidades y los operadores responsables de las carreteras.