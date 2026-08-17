Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ministerio de Transporte pide a concesionarios viales facilitar el paso de la ayuda humanitaria y actuar con empatía

Dos vehículos que llevaban asistencia para las zonas afectadas por el sismo fueron sancionados en puntos de control, lo que llevó al Gobierno a exigir que las medidas especiales se cumplan en carretera

360 toneladas de ayuda humanitaria han sido enviadas a Pereira desde Bogotá - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
MinTransporte pidió a los operadores viales garantizar el tránsito de los vehículos que transportan ayuda hacia las zonas afectadas por el sismo - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
Guardar

El Ministerio de Transporte pidió a los concesionarios viales asumir una postura de solidaridad frente a las comunidades afectadas por el sismo y garantizar que las ayudas destinadas a atender la emergencia puedan movilizarse sin obstáculos. La solicitud responde a dos casos de vehículos que transportaban asistencia humanitaria y terminaron recibiendo comparendos en corredores administrados por concesionarios bajo vigilancia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Para el Gobierno, situaciones de este tipo no pueden repetirse mientras continúan las labores de atención.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, reclamó que las instrucciones adoptadas para facilitar la llegada de alimentos, agua, medicamentos, maquinaria y otros elementos sean conocidas por todos los trabajadores que intervienen en los controles viales.

PUBLICIDAD

Los vehículos que movilizan maquinaria amarilla y asistencia humanitaria tienen paso libre en varios corredores viales durante la emergencia -crédito @elsanoguera/Instagram
Los vehículos que movilizan maquinaria amarilla y asistencia humanitaria tienen paso libre en varios corredores viales durante la emergencia -crédito @elsanoguera/Instagram

“Resulta inexplicable que un vehículo que lleva ayuda para familias que lo han perdido todo termine sancionado por desconocimiento de una instrucción que busca precisamente facilitar esa ayuda. Aquí necesitamos empatía, sentido común y solidaridad. La instrucción del presidente Abelardo de la Espriella es clara: la emergencia es la prioridad. Les pido a todos los concesionarios que se alineen con ella y garanticen que estas medidas sean conocidas hasta por el último funcionario que está en una báscula, un peaje o un punto de control”, señaló la ministra de Transporte.

Uno de los comparendos fue impuesto en Tolima, en la estación de pesaje ubicada en el sector del peaje Coello Cocora, perteneciente a la concesión APP GICA y bajo supervisión de la ANI. El otro ocurrió en Planeta Rica, Córdoba, en el sector Brasilia, dentro de la concesión Ruta al Mar, a cargo de Construcciones El Cóndor y vigilada por la misma entidad.

PUBLICIDAD

Frente a ambos casos, la ANI instruyó a los concesionarios para levantar las multas impuestas a los vehículos que llevaban ayuda humanitaria. La entidad además pidió que las condiciones excepcionales establecidas durante la emergencia sean aplicadas correctamente por el personal encargado de los controles. El Ministerio insistió en que los procedimientos habituales no pueden convertirse en barreras para la atención de las familias damnificadas. Por eso, solicitó a los operadores viales socializar de inmediato las disposiciones con sus equipos y asegurar que estas se cumplan en cada estación de peaje, báscula o punto de control.

La ayuda humanitaria recolectada en Bogotá está siendo enviada a Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Caldas y Quindío - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca
La ANI ordenó levantar los comparendos impuestos a dos automotores que transportaban ayuda humanitaria en Tolima y Córdoba - crédito Cruz Roja Colombia - Seccional Bogotá-Cundinamarca

Entre las medidas vigentes se encuentra el no cobro de peajes para los vehículos que transportan maquinaria amarilla y ayudas humanitarias por los corredores Buga-Buenaventura, Malla Vial del Valle, Armenia-Pereira-Manizales, Tercer Carril Bogotá-Girardot y Girardot-Ibagué-Cajamarca. Las concesiones responsables de esas vías dispusieron personal para facilitar el desplazamiento de los equipos y permitir el paso libre por las estaciones de peaje. La ANI aclaró que esta disposición busca acelerar la llegada de los recursos necesarios a los municipios afectados por el terremoto.

La entidad precisó además que los vehículos que transportan estos equipos y ayudas tampoco están siendo sancionados por exceso de carga. Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI, explicó que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional no está generando multas por esta situación. “La Ditra no está generando multas por exceso de carga, pues se requiere que los equipos y la maquinaria llegue prontamente a las zonas afectadas por el sismo”, afirmó Ayerbe.

La ANI señaló que continuará vigilando las condiciones de movilidad hacia las zonas afectadas y trabajando junto con las autoridades de tránsito para mantener las medidas especiales durante la emergencia. Ese seguimiento busca además evitar cobros indebidos a los transportadores que llevan maquinaria, equipos y ayudas. Para el Gobierno, la prioridad es que estos recursos lleguen oportunamente a las comunidades damnificadas y que ningún trámite termine frenando la respuesta frente al sismo.

Las concesiones viales deben garantizar que sus trabajadores conozcan las disposiciones especiales adoptadas para atender la emergencia - crédito Invias
Las concesiones viales deben garantizar que sus trabajadores conozcan las disposiciones especiales adoptadas para atender la emergencia - crédito Invias

El llamado a los concesionarios es, por tanto, aplicar las disposiciones de manera uniforme y garantizar que cada trabajador conozca las excepciones vigentes. La atención de la emergencia requiere coordinación entre las entidades y los operadores responsables de las carreteras.

Temas Relacionados

MinTransporteElsa NogueraAyuda humanitariaCobro de peajesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella enfrenta un nuevo descuadre de dinero por el terremoto y confirman que tendría que gastar más: “Nos vamos a endeudar”

El nuevo presupuesto exigirá un ejercicio de equilibrio entre deuda adicional y capital privado para reactivar las zonas afectadas sin agravar el déficit ni depender únicamente del recorte de la burocracia, aseguraron expertos consultados por Infobae Colombia

Abelardo de la Espriella enfrenta un nuevo descuadre de dinero por el terremoto y confirman que tendría que gastar más: “Nos vamos a endeudar”

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

La famosa y su equipo están adelantando recorridos por los barrios devastados con la coordinación con líderes locales que permitieron ampliar la asistencia comunitaria a aquellos que enfrentan la crisis tras el fuerte sismo que afectó a la región

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Chontico Día resultados de hoy lunes 17 de agosto: revise los números ganadores del sorteo

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy lunes 17 de agosto: revise los números ganadores del sorteo

La Alcaldía de Cali implementará Pico y Placa Solidario por la emergencia del sismo: así funcionará la restricción en la ciudad

La decisión temporal busca dejar libres las vías tras el sismo, facilitar el paso de maquinaria y equipos de respuesta, y mantener controlado el tránsito entre el 18 y el 22 de agosto de 2026

La Alcaldía de Cali implementará Pico y Placa Solidario por la emergencia del sismo: así funcionará la restricción en la ciudad

Sinuano Día resultados de hoy lunes 17 de agosto: ganadores del último sorteo

Esta lotería realiza dos sorteos al día, a continuación encontrará la combinación ganadora del premio de las 2:30 p. m.

Sinuano Día resultados de hoy lunes 17 de agosto: ganadores del último sorteo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Yaya Muñoz criticó que algunos portales informativos usaron su fotografía para avisar de una víctima del terremoto: “Me preocupa que esto pase”

Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Diana Ángel arremetió contra Abelardo de la Espriella por la entrega de balones a niños: “De Señorita Colombia a Papá Noel”

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Deportes

Atlético Nacional y Once Caldas jugarán un partido benéfico para recaudar donaciones a los damnificados del terremoto en Colombia

Atlético Nacional y Once Caldas jugarán un partido benéfico para recaudar donaciones a los damnificados del terremoto en Colombia

Estos son los jugadores que estarán en el partido “Levantemos a Colombia” por los damnificados del terremoto: Falcao, Cuadrado y varias figuras más

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

Los planes de Coudet con River Plate ante Santa Fe en Bogotá: jugador de selección Colombia sería titular

Nairo Quintana se quedaría sin “último baile” en la Vuelta a España: Movistar Team no llevaría al colombiano