Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Omar Vásquez criticó el manejo de la emergencia nacional por parte del Gobierno: “¿En manos de quién estamos? La campaña se acabó”

El activista cuestionó las declaraciones del ministro del Interior sobre la rápida reconstrucción de las viviendas afectadas, al considerar que el proceso no puede simplificarse como si se tratara de “armar un paquete de Ikea”

Omar Vásquez denunció que, mientras las comunidades piden salud, educación y vivienda, reciben gestos populistas por parte del Gobierno nacional - crédito @soyomarvasquez/TikTok

Guardar

Ocho días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó (Colombia), la indignación popular por la manera en que los funcionarios del Gobierno nacional afrontan la emergencia comenzó a acompañar al impacto por las pérdidas humanas y materiales.

El sismo, que sacudió con fuerza a regiones enteras y dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Medellín, Pereira, entre otras, puso a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, que había asumido el cargo apenas tres días antes de la tragedia.

Mientras la ciudadanía y diversas organizaciones de la sociedad civil coordinaron puntos de acopio y cadenas humanas para enviar alimentos y medicinas, la actuación de las autoridades nacionales recibe múltiples cuestionamientos.

PUBLICIDAD

Omar Vásquez cuestiona la respuesta del Gobierno a la emergencia que atraviesa el país

Una de las principales críticas provino del activista, periodista y creador de contenido Omar Vásquez, que rechazó de manera contundente las gestiones e intervenciones públicas que realizó el jefe de Estado y varios miembros de su gabinete ministerial en las zonas de desastre.

El activista y periodista Omar Vásquez señaló varias actuaciones del Ejecutivo que, a su juicio, no corresponden con las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas - crédito @soyomarvasquez/TikTok - redes sociales
El activista y periodista Omar Vásquez señaló varias actuaciones del Ejecutivo que, a su juicio, no corresponden con las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas - crédito @soyomarvasquez/TikTok - redes sociales

Una de las situaciones denunciadas por Vásquez ocurrió durante la visita del presidente De la Espriella a Buenaventura (Valle del Cauca). En el lugar, el mandatario entregó balones de fútbol con logotipos oficiales de su movimiento, Defensores de la Patria, hecho que generó malestar entre la población local y los damnificados que esperaban insumos de primera necesidad.

PUBLICIDAD

“Estas son las hijueputadas de la semana. Número uno: Abelardo de la Espriella llegando a Buenaventura a repartir balones y camisetas con el logo de Defensores de la Patria. Hágame el hijueputa, por favor”, afirmó Omar Vásquez en su video compartido en redes sociales.

En la misma publicación, el activista difundió el testimonio de un habitante de Buenaventura que cuestionó el uso de recursos públicos para material publicitario en medio de las fallas asistenciales que afronta la población tras la emergencia.

“¿Cuántos millones se gastaron en solamente ponerle un bendito logo a ese balón que está ahí? Mientras tanto, los niños están allá en el hospital, en la clínica. Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación; se cayeron 26 colegios; el hospital está colapsado. ¿Y cómo es posible que la gente reciba un balón con un logo en el que se gastaron más de mil millones de pesos mientras los niños se están muriendo de hambre?”, expresó el joven.

Balones que entregó el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Buenaventura tras emergencia - crédito @Paola_Dharo/X
Balones que entregó el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Buenaventura tras emergencia - crédito @Paola_Dharo/X

Ministro del Interior genera polémica por propuesta de reconstrucción

Al analizar las imágenes del recorrido presidencial, Omar Vásquez insistió en que las prioridades en el territorio afectado son la atención médica, el suministro de agua potable y el refugio para las familias que perdieron sus viviendas.

“En plena emergencia. Presi, la gente necesita comida, agüita, medicamentos, techo... Pero bueno, a lo mejor es que yo estoy equivocado y sí necesitaban una camiseta con publicidad política. Con eso la entraste al estadio, bebé”, agregó el activista a su publicación.

Las críticas de Omar Vásquez se extendieron hacia el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, a propósito de un recorrido por comunidades donde los propios habitantes han tenido que remover escombros e iniciar la reconstrucción de sus casas con maderos y suministros propios.

Durante la visita, el ministro sugirió soluciones de autoconstrucción a los mismos damnificados: “Bueno, entonces aquí conseguimos la madera, conseguimos también cemento para los soportes. Ellos mismos arreglan y ellos mismos ponen la mano de obra y la arreglan en dos minutos, ¿no es cierto?”.

Activista criticó que el ministro del Interior sugiriera que la construcción de las viviendas se realizaba rápido, cuando son miles de familias afectadas - crédito Mario Baos/EFE
Activista criticó que el ministro del Interior sugiriera que la construcción de las viviendas se realizaba rápido, cuando son miles de familias afectadas - crédito Mario Baos/EFE

Frente a estas afirmaciones del titular de la cartera del Interior, Vásquez cuestionó la simplificación del proceso de reconstrucción tras un fenómeno de tal magnitud, al señalar la brecha entre el discurso oficial y la complejidad real de las obras requeridas.

“Que en dos minutos se reconstruyen las casas, que eso se soluciona rapidito, como si levantar una vivienda después de un terremoto fuera como armar un paquete de Ikea. Lara, Lara, Lara”, aseveró el creador de contenido.

Cuestionamientos al ministro de Vivienda por su paseo en medio de la emergencia

El pronunciamiento del activista abarcó también la conducta de otros integrantes del gabinete presidencial en medio de la crisis humanitaria. Vásquez hizo referencia a la cuestionada presencia del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta durante el fin de semana, mientras miles de damnificados continuaban a la espera de un plan oficial de reubicación y soluciones habitacionales temporales.

“Número tres: el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el pastor, apareciendo en Santa Marta así, de puente. ¡De puente! Ministro, sáquese el bocachico de la boca y deje de mamar ron y póngase al frente de la crisis. Mientras hay miles de familias con sus casas destruidas o averiadas por el terremoto, esta gente de parche”, sostuvo.

Abelardo de la Espriella y Jaime Andrés Beltrán
Omar Vásquez también criticó la presencia del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta durante el fin de semana en medio de la emergencia - crédito @soyjaimeandres/Instagram

Para concluir su crítico mensaje, Omar Vásquez reiteró que la ciudadanía necesita acciones operativas e institucionales inmediatas por parte del Ejecutivo, al destacar que la asistencia comunitaria es la principal respuesta que reciben las víctimas durante los primeros ocho días tras el movimiento telúrico.

“¿En manos de quién estamos? La campaña se acabó. Ustedes querían gobernar, pues gobiernen. Gobernar no basta con soluciones cosméticas y promesas. Esta gente en los territorios está esperando soluciones inmediatas que, por lo visto, no van a llegar. Ni un bombón ni balones van a suplir la prioridad de estas personas, que es en este momento sobrevivir”, concluyó el creador de contenido en su video.

Temas Relacionados

Omar VasquezAbelardo de la EspriellaTerremoto ColombiaTerremotoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polo Polo salió en defensa de Jaime Andrés Beltrán y desvió la discusión a Gustavo Petro, por desplome de ‘Mi Casa Ya’: “Las cosas como son”

El exrepresentante a la Cámara intervino en la discusión sobre la presunta responsabilidad política del ministro de Vivienda en medio de la emergencia causada por el terremoto y, de paso, cuestionó al anterior Gobierno por la caída en la entrega de subsidios del programa estatal

Polo Polo salió en defensa de Jaime Andrés Beltrán y desvió la discusión a Gustavo Petro, por desplome de ‘Mi Casa Ya’: “Las cosas como son”

Abelardo de la Espriella exaltó a los rescatistas que enfrentan la emergencia tras el terremoto: “Gracias por no rendirse”

El mandatario expresó su reconocimiento a bomberos, policías, militares, organismos de socorro y voluntarios que continúan atendiendo a las comunidades afectadas

Abelardo de la Espriella exaltó a los rescatistas que enfrentan la emergencia tras el terremoto: “Gracias por no rendirse”

Manizales amplió el calendario tributario por el terremoto: pagos de impuestos se extienden, pero embargos y cobros coactivos siguen

La Secretaría de Hacienda frenó de manera temporal los requerimientos persuasivos del predial y otros gravámenes, y apuntó a dar alivio a hogares y negocios afectados

Manizales amplió el calendario tributario por el terremoto: pagos de impuestos se extienden, pero embargos y cobros coactivos siguen

David Vélez, dueño de Nubank, reaccionó a lo que dijo Abelardo de la Espriella sobre la millonaria donación que hizo para las víctimas del terremoto

El banquero dispuso gran parte de su fortuna para atender la respuesta a la emergencia que dejó el sismo del 10 de agosto en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda

David Vélez, dueño de Nubank, reaccionó a lo que dijo Abelardo de la Espriella sobre la millonaria donación que hizo para las víctimas del terremoto

Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad

La lista de exclusión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones permite inscribir gratis el número y correo para pedir a operadores y empresas que no envíen mensajes comerciales

Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Yaya Muñoz criticó que algunos portales informativos usaron su fotografía para avisar de una víctima del terremoto: “Me preocupa que esto pase”

Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Deportes

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez

Atlético Nacional y Once Caldas jugarán un partido benéfico para recaudar donaciones a los damnificados del terremoto en Colombia

Estos son los jugadores que estarán en el partido “Levantemos a Colombia” por los damnificados del terremoto: Falcao, Cuadrado y varias figuras más

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”