Omar Vásquez criticó el manejo de la emergencia nacional por parte del Gobierno: “¿En manos de quién estamos? La campaña se acabó”

Omar Vásquez denunció que, mientras las comunidades piden salud, educación y vivienda, reciben gestos populistas por parte del Gobierno nacional - crédito @soyomarvasquez/TikTok

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Ocho días después del devastador terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó (Colombia), la indignación popular por la manera en que los funcionarios del Gobierno nacional afrontan la emergencia comenzó a acompañar al impacto por las pérdidas humanas y materiales.

El sismo, que sacudió con fuerza a regiones enteras y dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Medellín, Pereira, entre otras, puso a prueba la capacidad de respuesta del Ejecutivo encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, que había asumido el cargo apenas tres días antes de la tragedia.

Mientras la ciudadanía y diversas organizaciones de la sociedad civil coordinaron puntos de acopio y cadenas humanas para enviar alimentos y medicinas, la actuación de las autoridades nacionales recibe múltiples cuestionamientos.

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Omar Vásquez cuestiona la respuesta del Gobierno a la emergencia que atraviesa el país

Una de las principales críticas provino del activista, periodista y creador de contenido Omar Vásquez, que rechazó de manera contundente las gestiones e intervenciones públicas que realizó el jefe de Estado y varios miembros de su gabinete ministerial en las zonas de desastre.

El activista y periodista Omar Vásquez señaló varias actuaciones del Ejecutivo que, a su juicio, no corresponden con las necesidades más urgentes de las comunidades afectadas - crédito @soyomarvasquez/TikTok - redes sociales

Una de las situaciones denunciadas por Vásquez ocurrió durante la visita del presidente De la Espriella a Buenaventura (Valle del Cauca). En el lugar, el mandatario entregó balones de fútbol con logotipos oficiales de su movimiento, Defensores de la Patria, hecho que generó malestar entre la población local y los damnificados que esperaban insumos de primera necesidad.

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“Estas son las hijueputadas de la semana. Número uno: Abelardo de la Espriella llegando a Buenaventura a repartir balones y camisetas con el logo de Defensores de la Patria. Hágame el hijueputa, por favor”, afirmó Omar Vásquez en su video compartido en redes sociales.

En la misma publicación, el activista difundió el testimonio de un habitante de Buenaventura que cuestionó el uso de recursos públicos para material publicitario en medio de las fallas asistenciales que afronta la población tras la emergencia.

“¿Cuántos millones se gastaron en solamente ponerle un bendito logo a ese balón que está ahí? Mientras tanto, los niños están allá en el hospital, en la clínica. Aquí tenemos crisis en salud, crisis en educación; se cayeron 26 colegios; el hospital está colapsado. ¿Y cómo es posible que la gente reciba un balón con un logo en el que se gastaron más de mil millones de pesos mientras los niños se están muriendo de hambre?”, expresó el joven.

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Balones que entregó el Gobierno de Abelardo de la Espriella en Buenaventura tras emergencia - crédito @Paola_Dharo/X

Ministro del Interior genera polémica por propuesta de reconstrucción

Al analizar las imágenes del recorrido presidencial, Omar Vásquez insistió en que las prioridades en el territorio afectado son la atención médica, el suministro de agua potable y el refugio para las familias que perdieron sus viviendas.

“En plena emergencia. Presi, la gente necesita comida, agüita, medicamentos, techo... Pero bueno, a lo mejor es que yo estoy equivocado y sí necesitaban una camiseta con publicidad política. Con eso la entraste al estadio, bebé”, agregó el activista a su publicación.

Las críticas de Omar Vásquez se extendieron hacia el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, a propósito de un recorrido por comunidades donde los propios habitantes han tenido que remover escombros e iniciar la reconstrucción de sus casas con maderos y suministros propios.

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Durante la visita, el ministro sugirió soluciones de autoconstrucción a los mismos damnificados: “Bueno, entonces aquí conseguimos la madera, conseguimos también cemento para los soportes. Ellos mismos arreglan y ellos mismos ponen la mano de obra y la arreglan en dos minutos, ¿no es cierto?”.

Activista criticó que el ministro del Interior sugiriera que la construcción de las viviendas se realizaba rápido, cuando son miles de familias afectadas - crédito Mario Baos/EFE

Frente a estas afirmaciones del titular de la cartera del Interior, Vásquez cuestionó la simplificación del proceso de reconstrucción tras un fenómeno de tal magnitud, al señalar la brecha entre el discurso oficial y la complejidad real de las obras requeridas.

“Que en dos minutos se reconstruyen las casas, que eso se soluciona rapidito, como si levantar una vivienda después de un terremoto fuera como armar un paquete de Ikea. Lara, Lara, Lara”, aseveró el creador de contenido.

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Cuestionamientos al ministro de Vivienda por su paseo en medio de la emergencia

El pronunciamiento del activista abarcó también la conducta de otros integrantes del gabinete presidencial en medio de la crisis humanitaria. Vásquez hizo referencia a la cuestionada presencia del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta durante el fin de semana, mientras miles de damnificados continuaban a la espera de un plan oficial de reubicación y soluciones habitacionales temporales.

“Número tres: el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el pastor, apareciendo en Santa Marta así, de puente. ¡De puente! Ministro, sáquese el bocachico de la boca y deje de mamar ron y póngase al frente de la crisis. Mientras hay miles de familias con sus casas destruidas o averiadas por el terremoto, esta gente de parche”, sostuvo.

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Omar Vásquez también criticó la presencia del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, en Santa Marta durante el fin de semana en medio de la emergencia - crédito @soyjaimeandres/Instagram

Para concluir su crítico mensaje, Omar Vásquez reiteró que la ciudadanía necesita acciones operativas e institucionales inmediatas por parte del Ejecutivo, al destacar que la asistencia comunitaria es la principal respuesta que reciben las víctimas durante los primeros ocho días tras el movimiento telúrico.

“¿En manos de quién estamos? La campaña se acabó. Ustedes querían gobernar, pues gobiernen. Gobernar no basta con soluciones cosméticas y promesas. Esta gente en los territorios está esperando soluciones inmediatas que, por lo visto, no van a llegar. Ni un bombón ni balones van a suplir la prioridad de estas personas, que es en este momento sobrevivir”, concluyó el creador de contenido en su video.

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