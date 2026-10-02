Cundinamarca alertó un posible pico de dengue por altas temperaturas y lluvias ocasionales en 55 municipios

Un total de 55 municipios del departamento presentan riesgo por la presencia del mosquito transmisor - crédito (Gobernación de Cundinamarca/Jorge Emilio Rey

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Con 1.390 casos notificados acumulados en el departamento y una incidencia en Yacopí que duplica el promedio regional, el gobernador Jorge Emilio Rey emitió una alerta ante la previsión de una temporada con alta presión sanitaria en 55 municipios.

A través de su cuenta en X, Rey señaló que ya hay casos recurrentes en distintas zonas del departamento y pidió reforzar las medidas de prevención en los hogares. “Estamos entrando en una temporada que exige mayor atención, pues ya se registran casos recurrentes en diferentes zonas del departamento”, afirmó el gobernador al referirse al comportamiento de la enfermedad.

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El gobernador Jorge Emilio Rey alertó sobre la probabilidad de un pico de contagios de dengue en Cundinamarca por las altas temperaturas y las lluvias - crédito Gobernación de Cundinamarca/Jorge Emilio Rey

La alerta abarca municipios de las provincias de Bajo Magdalena, Sabana Centro, Gualivá, Rionegro, Tequendama, Sumapaz y Alto Magdalena. Estas zonas concentran poblaciones con condiciones que pueden facilitar la aparición de criaderos del mosquito, especialmente en recipientes y depósitos donde se acumula agua.

Las acciones de control comenzarán en cuatro municipios

La Secretaría de Salud de Cundinamarca programó cerca de 50 asistencias técnicas y jornadas de limpieza, control físico y biológico, además de fumigación en viviendas, colegios, empresas, instituciones y espacios públicos.

Durante las dos primeras semanas de intervención, las actividades de campo se concentrarán en Anapoima, Apulo y Viotá, municipios de la provincia del Tequendama. También habrá acciones en Tocaima, ubicado en Alto Magdalena.

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La Secretaría de Salud programó jornadas de fumigación y control biológico en Anapoima, Apulo, Viotá y Tocaima - crédito Gobernación de Cundinamarca/Jorge Emilio Rey

La estrategia incluye la eliminación de posibles criaderos y el acompañamiento técnico a las comunidades e instituciones locales. Las autoridades insistieron en que el control del dengue requiere acciones públicas, pero también medidas cotidianas dentro de cada vivienda.

Rey recomendó mantener sellados los tanques y reservorios de agua, además de lavarlos y cepillarlos cada ocho días. También pidió limpiar las canaletas y retirar recipientes, llantas u otros objetos que puedan almacenar agua lluvia.

Yacopí registra una incidencia superior al promedio departamental

La situación en Yacopí, en la provincia de Rionegro, motivó medidas específicas luego de que el municipio notificara 40 casos de dengue en cuatro semanas. La incidencia local llegó a 269,3 casos por cada 100.000 habitantes, frente a 136,7 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de Cundinamarca.

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La Secretaría de Salud distribuyó pruebas rápidas y toldillos en sectores prioritarios de Yacopí para mitigar el brote - crédito Gobernación de Cundinamarca/Jorge Emilio Rey

Como parte de la respuesta, el centro de salud municipal recibió 50 toldillos sin impregnación. A su vez, se instalaron toldillos impregnados en siete viviendas donde residen personas con casos sospechosos o confirmados, con el propósito de reducir el contacto con el mosquito transmisor.

La Secretaría de Salud entregó además 30 pruebas rápidas de dengue DUO y capacitó al personal para su uso, montaje y lectura, en especial para facilitar la atención en áreas de difícil acceso.

Las labores se enfocan en los sectores de La Soledad, Centro, El Amarillar, Las Ochentas y Balcones de Sevilla, así como en el centro poblado de Ibama y zonas cercanas donde se han identificado contagios. Durante 2026, en ese municipio se realizaron 14 asistencias técnicas relacionadas con atención clínica y vigilancia epidemiológica, además de siete intervenciones desde el componente social.

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Cundinamarca notificó 1.390 casos de dengue en su territorio con corte al 13 de septiembre - crédito Gobernación de Cundinamarca/Jorge Emilio Rey

Con corte al 13 de septiembre, el departamento había notificado 1.390 casos de dengue procedentes de Cundinamarca. En paralelo, 63 municipios estaban clasificados en riesgo por arbovirosis, grupo de enfermedades que incluye dengue, Zika, chikunguña y fiebre amarilla.

Fiebre y dolor abdominal persistente requieren atención médica

El dengue es una enfermedad viral transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Entre sus síntomas se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, náuseas, pérdida de apetito, sarpullido y dolor detrás de los ojos.

El Ministerio de Salud advierte que deben considerarse señales de alarma el decaimiento intenso, la persistencia de la fiebre, los sangrados en encías u orina, la aparición de moretones y el dolor abdominal continuo. Ante estos síntomas, la recomendación es acudir de inmediato a un servicio de salud y evitar la automedicación.

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Las autoridades de salud recomendaron lavar y cepillar los tanques de almacenamiento de agua cada ocho días - crédito Gobernación de Cundinamarca/Jorge Emilio Rey

La prevención se centra en reducir los lugares donde el mosquito puede reproducirse. Las autoridades aconsejan cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de animales, tapar los recipientes de almacenamiento, recoger residuos en patios y lotes, usar repelente en las zonas expuestas del cuerpo y emplear toldillos, en particular donde duermen niños o personas enfermas.

Municipios señalados para reforzar la prevención del dengue

Los municipios incluidos en las provincias identificadas en la alerta son los siguientes:

Bajo Magdalena: Guaduas, Caparrapí y Puerto Salgar.

Sabana Centro: Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá.

Gualivá: Albán, La Peña, La Vega, Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, San Francisco de Sales, Sasaima, Supatá, Útica, Vergara y Villeta.

Rionegro: El Peñón, La Palma, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipí, Villagómez y Yacopí.

Tequendama: Anapoima, Anolaima, Apulo, Cachipay, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y Viotá.

Sumapaz: Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Pasca, Arbeláez, Pandi, San Bernardo, Venecia, Cabrera y Granada.

Alto Magdalena: Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima.