Activista mexicano Samuel Adrián, director de ‘Colombia: fábrica de niños trans’, sostuvo una charla con De la Espriella: “Los niños son sagrados”

El mandatario colombiano felicitó al productor mexicano por su tarea en defensa de la niñas, en contrposición a los tratamientos de hormonización en menores de edad - crédito

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El presidente Abelardo de la Espriella se comunicó por medio de una llamada telefónica con el conocido creador de contenido, activista cristiano y productor mexicano Samuel Adrián González Almaraz, para reconocer su trabajo en la lucha y defensa de la niñez en contra de “las ideologías de género y la hormonización”, en palabras del jefe de Estado.

La conversación quedó registrada en video y fue publicada por Samuel Adrián, que también felicitó al mandatario colombiano por su labor.

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“Es un gran honor y un gusto saber que usted está del lado de la verdad, de los niños, de las familias colombianas. Creo que es muy evidente que el pueblo colombiano ha hablado y en Latinoamérica, la gran mayoría de las familias, estamos en contra de esto. Yo sé que usted es un hombre de familia, un hombre de fe, y además un hombre que no le tiembla la mano para defender la verdad”, dijo el cineasta.

Por su parte, el dignatario expresó su respaldo a la denominada ‘Ley Laura, niños, no experimento’, —el proyecto de ley que busca “establecer medidas de protección de los niños, niñas y adolescentes frente a las intervenciones médicas de afirmación de género”, según la descripción contenida en la página web Congreso Visible— , promovida por Samuel Adrián.

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Samuel Adrián sostuvo una llamada con el presidente Abelardo de la Espriella - crédito captura samueladrian_/Instagram

De hecho, en la llamada, De la Espriella expresó su posición en cuanto al debate sobre la públicación del documental Colombia: fábrica de niños trans, realizado por el creador de contenido mexicano, que derivó en una detención por desacato en su contra.

De hecho, el presidente colombiano sostuvo que dicho arresto de diez días no fue justo y expresó textualmente: “Bueno, bien, contento porque ya saliste de ese injusto. Y quiero que sepas que tu causa es la nuestra. (...) Lo que están haciendo con los niños es una abominación y vamos a apoyar desde el Gobierno la ley Laura que estás impulsando”, afirmó.

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