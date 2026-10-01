Colombia

Embajada de Rusia rechazó señalamientos de Abelardo de la Espriella contra Serguéi Vaguin por espionaje y negó supuestos nexos con el ELN: “Vieja historia”

La representación diplomática cuestionó las acusaciones de financiación de disturbios y supuestos vínculos con grupos armados

Presidente De La Espriella anuncia expulsión del ciudadano ruso Sergei Vagin por atentar contra la seguridad nacional - crédito Presidencia
El presidente Abelardo de La Espriella anunció la expulsión del ciudadano ruso Sergei Vagin por "atentar contra la seguridad nacional" - crédito Presidencia
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La Embajada de Rusia en Colombia se pronunció sobre la nueva detención de Serguéi Vaguin, ciudadano ruso que fue capturado nuevamente el 30 de septiembre de 2026 en el marco del procedimiento para su salida del país. La representación diplomática rechazó los señalamientos que lo relacionan con financiación de disturbios, actividades de espionaje y contactos con organizaciones armadas ilegales, y sostuvo que esas acusaciones carecen de fundamento.

En un comunicado de prensa, la embajada señaló que tuvo conocimiento de la nueva detención de Vaguin, quien será deportado de Colombia en los próximos días, de acuerdo con información recibida de las autoridades migratorias colombianas. La representación diplomática, además, agradeció a las autoridades colombianas por la decisión de deportarlo a Rusia.

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El caso de Vaguin había vuelto a ocupar la atención pública después de que el presidente Abelardo de la Espriella confirmara su captura y anunciara que se aplicaría una medida administrativa de expulsión por razones de seguridad nacional.

Según la información suministrada por el mandatario, el ciudadano ruso había sido señalado en informes de inteligencia por presunta financiación de actos vandálicos durante el paro nacional de 2021 y por supuestos vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La embajada rusa cuestionó que esas acusaciones volvieran a ser difundidas en medios de comunicación colombianos y sostuvo que se trata de señalamientos antiguos que, según su posición, no cuentan con sustento.

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