Colombia

Jota Pe Hernández quería llegar al Partido Republicano, como María Fernanda Cabal, pero hay un lío que por ahora se lo impide

El senador santandereano reconoce afinidad con el proyecto que tomó forma tras el relanzamiento de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción, que fundó el ingeniero Rodolfo Hernández

Jota Pe Hernández continúa en la Alianza Verde mientras define su futuro político y evalúa las posibilidades de sumarse al nuevo proyecto republicano - crédito Prensa Senado/María Fernanda Cabal/Facebook
Jota Pe Hernández continúa en la Alianza Verde mientras define su futuro político y evalúa las posibilidades de sumarse al nuevo proyecto republicano - crédito Prensa Senado/María Fernanda Cabal/Facebook
Guardar

El relanzamiento del Partido Republicano dejó sobre la mesa una posibilidad que, por ahora, no puede concretarse: la eventual llegada del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. El congresista mantiene su militancia en la Alianza Verde y advirtió que cambiar de colectividad en este momento podría llevarlo a una situación de doble militancia y ponerlo en riesgo de perder su curul.

La definición fue expuesta durante el acto realizado en Bucaramanga, donde la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción presentó oficialmente su nueva identidad política. La jornada estuvo acompañada por el ingreso de la exsenadora María Fernanda Cabal, que dejó el Centro Democrático después de no recibir respuesta a su solicitud de escisión.

PUBLICIDAD

María Fernanda Cabal durante su discurso en el evento de apertura del Partido Republicano - crédito Prensa María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal llegó al Partido Republicano como la primera militante de esta nueva etapa y asumió un papel protagónico en la reorganización de la colectividad- crédito Prensa María Fernanda Cabal

Hernández explicó que su intención de construir un nuevo proyecto político ya estaba avanzada antes de que el Partido Verde tomara una decisión sobre su permanencia. Incluso aseguró que tenía preparados los elementos que identificarían esa colectividad.

La doble militancia, el freno que mantiene a Jota Pe Hernández en el Verde

“Yo actualmente soy militante y pertenezco al Partido Alianza Verde. Jurídicamente, no puedo estar en otro partido. Tenía un logo, un nombre y unos colores listos para lo que sería mi partido político, que lo conocería el país si el Verde finalmente terminaba aprobando mi escisión”, indicó el congresista santandereano.

De acuerdo con su relato, la idea era impulsar un movimiento republicano colombiano con los símbolos que ahora utiliza la colectividad que acaba de ser relanzada. Sin embargo, la escisión no fue aprobada y Hernández continúa dentro de la Alianza Verde.

PUBLICIDAD

El senador explicó además que su decisión política está relacionada con su rechazo a respaldar al heredero Iván Cepeda: “El Partido Republicano era mi sueño. No apoyar al heredero Iván Cepeda fue la razón por la cual los zurdos del Partido Verde me hundieron la escisión. Hoy sigo en el Partido Verde, manteniendo mi posición de legislar duro contra los bandidos”.

María Fernanda Cabal y Jota Pe Hernández
Cabal y Jota Pe Hernández representan dos caminos distintos frente al nuevo proyecto político: mientras la exsenadora ya formalizó su llegada, el senador permanece en la Alianza Verde- crédito Colprensa/@JotaPeHernandez/X)

Mientras Jota Pe Hernández mantiene abierta esa discusión, el Partido Republicano busca consolidar una identidad diferente a la que tenía cuando funcionaba como Liga de Gobernantes Anticorrupción. El cambio de nombre y de imagen responde a una apuesta política que pretende acercar a la organización a las nuevas corrientes de la derecha internacional.

La colectividad plantea como ejes de su propuesta la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, además de la promoción de un Estado eficiente. Con esa orientación, el partido pretende definir una plataforma que le permita participar en los próximos procesos electorales.

Uno de los primeros retos será establecer quiénes competirán por los distintos cargos de elección popular en las elecciones territoriales de octubre de 2027. Esa tarea fue mencionada por Cabal tras formalizar su ingreso a la organización, apenas un día después de confirmar su salida del Centro Democrático.

Cabal ya tiene puesto en el nuevo Partido Republicano y mira hacia 2027

La exsenadora llegó al Partido Republicano como la primera militante de esta nueva etapa y asumió un papel visible dentro del proyecto que ahora empieza a tomar forma. Su incorporación fue uno de los anuncios centrales del relanzamiento en Bucaramanga y refuerza el perfil de derecha que la colectividad quiere proyectar.

Este es el símbolo, y logo del Partido Republicano, al cual pertenece María Fernanda Cabal - crédito Prensa María Fernanda Cabal
El Partido Republicano presentó en Bucaramanga su nueva identidad política, con una apuesta centrada en la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada - crédito Prensa María Fernanda Cabal

“Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar”, afirmó la exsenadora durante la oficialización de su ingreso al colectivo político.

Con la llegada de Cabal y la permanencia de Jota Pe Hernández en la Alianza Verde, el nuevo Partido Republicano queda ante dos escenarios distintos. Por un lado, incorpora a una figura que acaba de apartarse del colectivo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ya habla de organizar las candidaturas para 2027. Por otro, mantiene como una posibilidad futura la eventual llegada de un senador que reconoce afinidad con su proyecto, pero que hoy no puede formalizar su ingreso.

Temas Relacionados

Jota Pe HernándezPartido RepublicanoAlianza VerdeMaría Fernanda CabalColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

El mediocampista de 17 años estuvo en pruebas con Red Bull Bragantino desde el 15 de agosto hasta el 1 de octubre del 2026

Zinedine Zidane Bedoya, futbolista colombiano, podría ser vendido desde Atlético Nacional al fútbol de Brasil

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

El entrenador sostuvo que la fortaleza mental, el aprendizaje tras los errores y la presión alta explican las sorpresas en esa competición

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Tras meses de rumores de ruptura y supuestas infidelidades, el cantante confirmó que volvió con la influenciadora, madre de su hijo Caleb, y le izo una dedicatoria en la que reconoció sus errores

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Iván Duque celebró la ventaja que sacó Flávio Bolsonaro a Luis Inácio Lula en las elecciones de Brasil: “Fortalece el respeto por la voluntad popular”

Ninguno de los dos aspirantes a la Presidencia alcanzó el 50% de los sufragios válidos; el Tribunal Superior Electoral informó un escrutinio del 98,36%

Iván Duque celebró la ventaja que sacó Flávio Bolsonaro a Luis Inácio Lula en las elecciones de Brasil: “Fortalece el respeto por la voluntad popular”

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, prometió caras nuevas en los siguientes partidos: “Vamos a seguir poniendo chicos”

Cuatro futbolistas de la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre del 2026 aún no suman minutos con la Tricolor: Royer Caicedo, Daniel Arcila, Juan Manuel Rengifo y Óscar Perea

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, prometió caras nuevas en los siguientes partidos: “Vamos a seguir poniendo chicos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Chocó bajo asedio: el sur del departamento completa tres días de hostigamientos con explosivos contra la fuerza pública

Disidencias de ‘Calarcá’ le habría declarado la guerra a los distribuidores de cerveza y aguardiente en ocho municipios de Antioquia: “Objetivo militar”

Con un desfile de motos, así fue el recibimiento de los féretros de alias Cholo y los otros seis sujetos abatidos durante operativo contra Los Pachenca en Santa Marta

Alias Pinocho estaría escondido en lo alto de la Sierra Nevada: habría sido herido durante el operativo contra Los Pachenca en que se dio de baja a “Cholo”

En videos quedaron los ataques a bala a tiendas que no acataron orden de Los Pachenca de un paro armado de 48 horas: “Pa’ que empiecen a creer”

ENTRETENIMIENTO

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Blessd ‘recuperó el hogar’ y le pidió perdón a Manuela QM con sentido mensaje en redes sociales: “Eres la mujer más perfecta”

Fan confundió a Maleja Restrepo y Tatán Mejía con Greeicy Rendón y Mike Bahía y protagonizó divertido momento: así reaccionaron

Valentina Ferrer sorprendió al publicar una canción de Shakira tras su ruptura con J Balvin: “Todo va a pasar”

Bus del cantante Hebert Vargas se accidentó en Ecuador: esto se sabe del estado del artista y el grupo vallenato

Hijo de Yamid Amat desmintió versiones sobre la muerte del periodista y reveló cuál es el estado de salud de su padre: “Evoluciona satisfactoriamente”

Deportes

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

Dayron Pérez, técnico de Barranquilla F.C., explicó por qué el equipo venció a Millonarios y Junior, siendo últimos del Torneo BetPlay

Néstor Lorenzo, técnico de la selección Colombia, prometió caras nuevas en los siguientes partidos: “Vamos a seguir poniendo chicos”

Jorge Soto, arquero de Águilas, habló sobre el manejo de la salud mental en su posición y la presión de jugar en América de Cali

Futbolista brasileño Fred reveló cómo fue Jhon Durán en su paso por Fenerbahce: “Ya soy rico, no necesito correr” y luego “lo dejó todo”

Atlético Bucaramanga venció 3-1 a Junior de Barranquilla en la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II