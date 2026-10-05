Jota Pe Hernández quería llegar al Partido Republicano, como María Fernanda Cabal, pero hay un lío que por ahora se lo impide

Jota Pe Hernández continúa en la Alianza Verde mientras define su futuro político y evalúa las posibilidades de sumarse al nuevo proyecto republicano - crédito Prensa Senado/María Fernanda Cabal/Facebook

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El relanzamiento del Partido Republicano dejó sobre la mesa una posibilidad que, por ahora, no puede concretarse: la eventual llegada del senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández. El congresista mantiene su militancia en la Alianza Verde y advirtió que cambiar de colectividad en este momento podría llevarlo a una situación de doble militancia y ponerlo en riesgo de perder su curul.

La definición fue expuesta durante el acto realizado en Bucaramanga, donde la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción presentó oficialmente su nueva identidad política. La jornada estuvo acompañada por el ingreso de la exsenadora María Fernanda Cabal, que dejó el Centro Democrático después de no recibir respuesta a su solicitud de escisión.

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María Fernanda Cabal llegó al Partido Republicano como la primera militante de esta nueva etapa y asumió un papel protagónico en la reorganización de la colectividad- crédito Prensa María Fernanda Cabal

Hernández explicó que su intención de construir un nuevo proyecto político ya estaba avanzada antes de que el Partido Verde tomara una decisión sobre su permanencia. Incluso aseguró que tenía preparados los elementos que identificarían esa colectividad.

La doble militancia, el freno que mantiene a Jota Pe Hernández en el Verde

“Yo actualmente soy militante y pertenezco al Partido Alianza Verde. Jurídicamente, no puedo estar en otro partido. Tenía un logo, un nombre y unos colores listos para lo que sería mi partido político, que lo conocería el país si el Verde finalmente terminaba aprobando mi escisión”, indicó el congresista santandereano.

De acuerdo con su relato, la idea era impulsar un movimiento republicano colombiano con los símbolos que ahora utiliza la colectividad que acaba de ser relanzada. Sin embargo, la escisión no fue aprobada y Hernández continúa dentro de la Alianza Verde.

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El senador explicó además que su decisión política está relacionada con su rechazo a respaldar al heredero Iván Cepeda: “El Partido Republicano era mi sueño. No apoyar al heredero Iván Cepeda fue la razón por la cual los zurdos del Partido Verde me hundieron la escisión. Hoy sigo en el Partido Verde, manteniendo mi posición de legislar duro contra los bandidos”.

Cabal y Jota Pe Hernández representan dos caminos distintos frente al nuevo proyecto político: mientras la exsenadora ya formalizó su llegada, el senador permanece en la Alianza Verde- crédito Colprensa/@JotaPeHernandez/X)

Mientras Jota Pe Hernández mantiene abierta esa discusión, el Partido Republicano busca consolidar una identidad diferente a la que tenía cuando funcionaba como Liga de Gobernantes Anticorrupción. El cambio de nombre y de imagen responde a una apuesta política que pretende acercar a la organización a las nuevas corrientes de la derecha internacional.

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La colectividad plantea como ejes de su propuesta la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada, además de la promoción de un Estado eficiente. Con esa orientación, el partido pretende definir una plataforma que le permita participar en los próximos procesos electorales.

Uno de los primeros retos será establecer quiénes competirán por los distintos cargos de elección popular en las elecciones territoriales de octubre de 2027. Esa tarea fue mencionada por Cabal tras formalizar su ingreso a la organización, apenas un día después de confirmar su salida del Centro Democrático.

Cabal ya tiene puesto en el nuevo Partido Republicano y mira hacia 2027

La exsenadora llegó al Partido Republicano como la primera militante de esta nueva etapa y asumió un papel visible dentro del proyecto que ahora empieza a tomar forma. Su incorporación fue uno de los anuncios centrales del relanzamiento en Bucaramanga y refuerza el perfil de derecha que la colectividad quiere proyectar.

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El Partido Republicano presentó en Bucaramanga su nueva identidad política, con una apuesta centrada en la defensa de la libertad, la vida y la propiedad privada - crédito Prensa María Fernanda Cabal

“Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar”, afirmó la exsenadora durante la oficialización de su ingreso al colectivo político.

Con la llegada de Cabal y la permanencia de Jota Pe Hernández en la Alianza Verde, el nuevo Partido Republicano queda ante dos escenarios distintos. Por un lado, incorpora a una figura que acaba de apartarse del colectivo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que ya habla de organizar las candidaturas para 2027. Por otro, mantiene como una posibilidad futura la eventual llegada de un senador que reconoce afinidad con su proyecto, pero que hoy no puede formalizar su ingreso.

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