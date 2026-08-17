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Ministerio de Ambiente emitió alerta por incremento de incendios forestales tras fuerte sismo en Colombia: equipos de socorro estarían saturados

La cartera pidió a la ciudadanía reforzar la prevención para no sobrecargar a los equipos de emergencia ya desplegados por el sismo de magnitud 7,4 que dejó daños y víctimas en cuatro departamentos

50 viviendas han sido afectadas por los incendios forestales - crédito Gobernación del Tolima
50 viviendas han sido afectadas por los incendios forestales - crédito Gobernación del Tolima
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Además del difícil momento que atraviesa el país por cuenta del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a buena parte del país y dejó graves daños y personas fallecidas en al menos cuatro departamentos, ahora se suma una nueva a amenaza por cuenta de los incendios forestales.

Y es que la recuperación de los bosques afectados por incendios podría requerir hasta tres décadas, según estudios recientes publicados por el Ministerio de Ambiente. Además, las autoridades temen que la presión sobre los organismos de socorro aumente si se presentan incendios forestales en las zonas impactadas por el fuerte terremoto.

Ante la crisis, la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió en las últimas horas un llamado urgente a la población para que actúe como aliada estratégica en la prevención de incendios forestales.

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La entidad advirtió que el 95% de estos siniestros tiene un origen humano, lo que eleva la responsabilidad ciudadana en medio de la vulnerabilidad actual, por lo que lanzó una recomendación para denunciar cualquier acto criminal relacionado con incendios a través de la línea 123 en Bogotá y la 119 en el resto del país.

Incendio forestal en La Vega, Cundinamarca, donde los organismos de emergencia trabajan para contener las llamas y evitar su propagación hacia zonas habitadas - crédito Bomberos de Cundinamarca
Incendio forestal en La Vega, Cundinamarca, donde los organismos de emergencia trabajan para contener las llamas y evitar su propagación hacia zonas habitadas - crédito Bomberos de Cundinamarca

La cartera señaló que prevenir incendios forestales es prioritario para evitar que los organismos de respuesta, ya exigidos por la emergencia sísmica, vean superada su capacidad operativa. El Ministerio insiste en que las personas eviten arrojar colillas, fósforos o botellas de vidrio en zonas de vegetación seca, y que se abstengan de realizar quemas controladas o fogatas, pues el fuego puede propagarse con facilidad y poner en riesgo la biodiversidad y las comunidades.

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Los incendios forestales constituyen uno de los principales factores de afectación de los ecosistemas y contribuyen a la pérdida de cobertura vegetal y biodiversidad. Según estudios realizados por el Ministerio de Ambiente, un bosque afectado por un incendio puede tardar entre 25 y 30 años en recuperarse, dependiendo de las condiciones del ecosistema y de las estrategias de restauración implementadas”, señaló la cartera.

El Ministerio advirtió que, aunque existen 80 brigadas forestales comunitarias en municipios y departamentos priorizados, su labor se concentra en la prevención, el monitoreo y el reporte temprano de posibles incendios, en coordinación con las autoridades. Estas brigadas no reemplazan a los cuerpos de bomberos ni a la Defensa Civil, sino que fortalecen la capacidad de alerta y respuesta en las regiones más expuestas.

Los incendios forestales mantienen en alerta a cientos de municipios del país, con Tolima entre las zonas más afectadas por las conflagraciones - crédito Sngrd
Los incendios forestales mantienen en alerta a cientos de municipios del país, con Tolima entre las zonas más afectadas por las conflagraciones - crédito Sngrd

La cartera ambiental también aclaró que la consolidación del fenómeno de El Niño, proyectado como uno de los más intensos en la historia reciente del país, incrementa el riesgo de incendios forestales. Por eso, insiste en la importancia de activar la cadena de llamadas y articular esfuerzos con los organismos responsables de atender las emergencias.

“De esta manera, contribuyen a fortalecer la capacidad de respuesta institucional y a activar oportunamente a los organismos responsables de la atención de las emergencias. Su labor constituye una acción climática de adaptación y fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades, especialmente en regiones históricamente afectadas por incendios forestales”, señaló el ministerio.

Los incendios no solo destruyen la cobertura vegetal, sino que provocan una pérdida significativa de biodiversidad. El Ministerio señaló que la recuperación de un bosque tras un incendio puede demorar entre 25 y 30 años, dependiendo del ecosistema y de las estrategias de restauración aplicadas. Incluso después de ese periodo, es posible que el área no recupere sus condiciones originales, dejando daños irreparables para el medio ambiente colombiano.

Este fin de semana en Cundinamarca se presentaron 13 incendios forestales - crédito @JorgeEmilioRey / X
Este fin de semana en Cundinamarca se presentaron 13 incendios forestales - crédito @JorgeEmilioRey / X

La entidad confirmó que mantendrá un seguimiento continuo de los incendios forestales en todo el país, en conjunto con las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y del Sistema Nacional Ambiental. Esta coordinación busca optimizar recursos, vigilar los puntos de calor en tiempo real y asegurar una respuesta inmediata ante cualquier conflagración.

“Esta coordinación interinstitucional, permite optimizar los recursos disponibles, monitorear los puntos de calor en tiempo real y desplegar una respuesta oportuna para contener las conflagraciones y proteger la biodiversidad del país y las comunidades del país”, concluyó el Ministerio de Ambiente.

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