Deportan de Panamá a colombiano que confesó pertenecer al Tren de Aragua y estar amenazado por La Inmaculada

El Servicio Nacional de Migración de Panamá impidió el ingreso de un ciudadano de Colombia que llegó al país con argumento de turismo - crédito Migración Panamá

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Las autoridades del Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá impidieron el ingreso a un ciudadano de Colombia que arribó al país alegando motivos turísticos.

Según información oficial de las autoridades, durante la entrevista de control migratorio surgieron señales de alerta respecto al perfil del pasajero. El hombre explicó que había solicitado previamente refugio debido a amenazas del grupo criminal La Inmaculada, con fuerte presencia en el departamento del Valle del Cauca. Además, portaba símbolos en su cuerpo asociados a organizaciones delictivas.

Durante el interrogatorio, el colombiano manifestó ser miembro activo del Tren de Aragua, organización delictiva nacida en Venezuela y con ramificaciones en varios países de la región. De acuerdo con la información difundida por la prensa extranjera, las autoridades confirmaron la vinculación directa del pasajero con dos estructuras criminales de alcance transnacional.

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Tercer caso de deportación en menos de 48 horas

La detención y posterior expulsión de este ciudadano se produjeron apenas horas después de que el SNM detectara y deportara a otros dos connacionales en la misma terminal aérea.

El control migratorio detectó señales de alerta cuando el colombiano dijo que había pedido refugio por amenazas de La Inmaculada y portaba símbolos asociados a organizaciones delictivas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de ellos estaba señalado como el tercer cabecilla del grupo delictivo La Inmaculada, mientras que la otra persona tenía una orden de captura vigente por su relación con organizaciones criminales. Estos procedimientos, según detallaron las autoridades panameñas, forman parte de los controles intensificados para evitar el ingreso de individuos con antecedentes penales o nexos con redes criminales.

Sustento legal y procedimiento de expulsión

La decisión de inadmitir al pasajero colombiano se fundamentó en el Artículo 50 del Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, que faculta a las autoridades migratorias panameñas a negar la entrada a extranjeros cuando existen motivos fundados que sugieran una amenaza a la seguridad nacional o al orden público.

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El reporte oficial subraya que “existían elementos suficientes que indicaban un riesgo para la seguridad pública”, incluyendo la confesión del individuo sobre su pertenencia al Tren de Aragua y las amenazas recibidas por parte de La Inmaculada.

Las autoridades reforzaron los controles migratorios en Tocumen para frenar el ingreso de personas vinculadas al Tren de Aragua, La Inmaculada y otras redes criminales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Tren de Aragua y La Inmaculada: estructuras criminales en la región

El Tren de Aragua es una organización delictiva de origen venezolano, conocida por su expansión a otros países de Suramérica. Su presencia se ha detectado en actividades como la extorsión, el tráfico de drogas, el sicariato y la trata de personas.

La Inmaculada, por su parte, mantiene operaciones en el suroccidente de Colombia y está dedicada principalmente a la extorsión, el cobro de préstamos “gota a gota” y el control violento de territorios urbanos.

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Las autoridades panameñas reforzaron sus controles migratorios en el Aeropuerto Internacional de Tocumen para frenar el ingreso de personas que, bajo el argumento de turismo, buscan escapar de otras organizaciones criminales o ampliar sus operaciones ilícitas.

Operativo en Colombia contra el Tren de Aragua

De manera paralela, en Colombia se desarrolló un operativo en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga que culminó con la captura de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua, señalados por delitos de extorsión, homicidio y desaparición forzada.

En Colombia, un operativo en Bogotá y Bucaramanga terminó con la captura de seis presuntos integrantes del Tren de Aragua por extorsión, homicidio y desaparición forzada - crédito Policía Nacional

Las investigaciones identificaron que los detenidos operaban principalmente en sectores como Kennedy y Chapinero, donde gestionaban cobros extorsivos y atentados contra rivales de otras bandas criminales.

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El centro de operaciones, conocido como La Pesebrera en Kennedy, funcionaba como base logística para planificar actividades delictivas. Tras nueve meses de investigación, se realizaron allanamientos simultáneos en las localidades mencionadas, donde fueron capturados alias Cojo, señalado cabecilla criminal en el sector de la calle 38, en Kennedy.

También fueron detenidos alias Mateo y “Breke”, presuntos jefes de zona en Chapinero y Bellavista; “Kevin”, sería el encargado de recaudar el dinero de las exigencias. Asimismo, alias “Juan” y “Reinel”, ejecutarían los atentados sicariales relacionados con ajuste de cuentas, control territorial y el cobro de extorsiones.

Durante el procedimiento fueron incautados un arma de fuego y seis celulares, elementos que serán objeto de análisis dentro del proceso investigativo, por cuanto habrían sido utilizados para la coordinación y ejecución de las actividades delictivas.

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