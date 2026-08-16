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Remojar las hornillas de la estufa en vinagre: para qué sirve y cuánto tiempo se deben dejar

Este truco facilita la limpieza mientras reduce el uso de productos adicionales

Cocina de gas de acero inoxidable sucia, mano enguantada azul levantando parrilla, botella de vinagre, esponja amarilla, cepillo azul.
El vinagre blanco facilita la eliminación de residuos adheridos en las hornillas de la cocina - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La limpieza de las hornillas de la cocina es una tarea esencial que va más allá de la apariencia: incide directamente en la seguridad alimentaria y la salud familiar. Con el uso constante y las altas temperaturas, estos elementos suelen cubrirse de grasa, restos de comida y manchas que, con el tiempo, se fijan a la superficie y dificultan su remoción.

El uso de vinagre blanco como aliado en la limpieza se ha popularizado por su capacidad para ablandar residuos y depósitos minerales. El ácido acético presente en el vinagre es el responsable de esta acción, ya que logra disolver ciertas acumulaciones que el agua y el detergente por sí solos no eliminan con facilidad.

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Ventajas de limpiar las hornillas con vinagre

Sumergir las piezas desmontables en vinagre blanco ayuda a aflojar la suciedad adherida, facilitando su eliminación posterior con una esponja o cepillo adecuado. Este proceso resulta especialmente útil para hornillas con residuos persistentes, donde el remojo ablanda los restos y permite retirarlos sin dañar el material.

Un recipiente de vidrio transparente con vinagre blanco contiene cuatro quemadores de estufa de metal negro con grasa, con burbujas en el líquido, dentro de una pileta.
Remojar las piezas desmontables en soluciones ácidas puede mejorar la higiene y prevenir enfermedades - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para realizar este procedimiento, conviene verificar primero que las partes sean compatibles con productos ácidos. El aluminio, algunos metales y acabados especiales pueden reaccionar ante el vinagre, generando decoloración o pérdida de brillo. Por eso, siempre es recomendable consultar las indicaciones del fabricante antes de aplicar cualquier solución casera.

El tiempo de remojo también se ajusta según el grado de suciedad y el tipo de material. Un periodo de entre 15 y 30 minutos suele ser suficiente en la mayoría de los casos. Tras este lapso, la suciedad reblandecida se desprende con mayor facilidad, logrando una limpieza más profunda y eficiente.

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Pasos para limpiar hornillas con vinagre

El procedimiento para limpiar hornillas de forma segura y eficaz incluye varias etapas. Primero, hay que asegurarse de que la cocina esté completamente fría y desmontar solo las piezas autorizadas por el fabricante. Luego se colocan en un recipiente adecuado, se cubren con vinagre blanco o una mezcla diluida, y se dejan actuar entre quince y treinta minutos.

Dos manos con guantes azules limpian una hornilla de cocina sucia con un cepillo azul bajo el grifo de una pileta.
Una limpieza regular ayuda a evitar la proliferación de bacterias como Salmonella y E. coli en la cocina - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el remojo, el ácido acético actúa sobre la grasa y los residuos. Una vez finalizado el tiempo, se recomienda frotar suavemente con una esponja o cepillo no abrasivo, enjuagando luego con abundante agua para eliminar cualquier resto de producto. Es fundamental secar completamente las piezas antes de reinstalarlas, para evitar la humedad que podría interferir con el funcionamiento del gas.

Nunca debe mezclarse vinagre con cloro ni productos que contengan hipoclorito, ya que esta combinación puede liberar gases peligrosos para la salud.

Precauciones y materiales compatibles

No existe un tiempo estándar para el remojo, ya que cada cocina presenta características diferentes. Por eso, lo mejor es comenzar con periodos breves y aumentar gradualmente si es necesario. Además, si las hornillas presentan suciedad muy incrustada, se puede emplear vinagre caliente y prolongar el remojo, siempre bajo supervisión.

Cuatro tapas de quemadores de estufa de metal negro sobre una toalla blanca. A la derecha, una estufa de acero inoxidable con parrillas y quemadores.
El mantenimiento mensual con vinagre permite mantener las hornillas libres de grasa y suciedad persistente - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre es útil no solo para las hornillas: su aplicación se extiende a otras áreas de la cocina. Por ejemplo, elimina depósitos de cal en grifos, desinfecta tablas de cortar y ayuda a quitar los malos olores de reposteros y superficies.

Higiene y salud: impacto de la limpieza regular

La limpieza periódica de las hornillas previene la acumulación de grasa y residuos, que pueden convertirse en focos de bacterias como Salmonella y E. coli. Estas bacterias son responsables de intoxicaciones alimentarias y enfermedades gastrointestinales. Además, la suciedad atrae insectos como cucarachas y moscas, que pueden contaminar los alimentos.

La correcta higiene de las superficies donde se preparan los alimentos reduce el riesgo de enfermedades diarreicas y otras infecciones. El lavado frecuente de manos y la renovación de utensilios y esponjas son medidas complementarias que refuerzan la seguridad en la cocina.

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