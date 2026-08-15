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Estefany Echavarría salvó a su hija de dos años durante el sismo en Cali y permanece en UCI tras ser rescatada de los escombros

La mujer se encuentra entre la vida y la muerte por las heridas producto del colapso de la estructura en la que se encontraban ella y su hija de solo dos años

El operativo de rescate en Cali mantiene nueve puntos priorizados, moviliza a 1.800 rescatistas y suma 88 personas rescatadas con vida - crédito Alcaldía de Cali
El operativo de rescate en Cali mantiene nueve puntos priorizados, moviliza a 1.800 rescatistas y suma 88 personas rescatadas con vida - crédito Alcaldía de Cali
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El terremoto de 7,4 grados en la escala de Richter dejó historias desgarradoras en el país: víctimas de la tragedia, personas rescatadas tras quedar bajo los escombros y un llamado a la solidaridad que recibió respuesta desde distintos lugares.

Uno de los casos más emotivos es el de Estefany Echavarría, la mujer que arriesgó su vida para proteger a su hija de dos años durante el colapso de una estructura en Cali. Ese gesto salvó a la menor, pero dejó a la madre al borde de la muerte.

A través de redes sociales, varias personas pidieron ayuda para apoyar a la familia de Estefany, quien permanece internada en una Unidad de Cuidados Intensivos, mientras los médicos intentan estabilizarla.

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Durante el terremoto del 10 de agosto en Colombia, Estefany abrazó a su hija Sofía, de dos años, cuando colapsó la estructura donde se encontraban. La madre recibió el impacto del derrumbe y ambas quedaron atrapadas; fueron rescatadas con vida tras siete horas bajo los escombros.

Estefany sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Valle del Lili con heridas graves, mientras su familia espera su evolución. Un familiar dijo a TuBarco que presenta perforación de pulmón y lesiones en una pierna y en los riñones, y que ya le realizaron más de tres cirugías.

Estefany Echavarría
Estefany Echavarría lucha por su vida en una UCI de Cali, mientras su familia pide ayuda a la comunidad - crédito @edupark.ids/X

El padre de Sofía afirmó a la publicación que la madre “recibió todo el impacto del derrumbe” y mantuvo a la niña protegida. La familia también enfrenta el duelo por la muerte de la abuela y la bisabuela de la menor tras el sismo.

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Los allegados señalaron que la situación médica abrió un frente económico por los gastos de atención, intervenciones y recuperación, además de la necesidad de un lugar al cual regresar. La comunidad educativa EDUpark difundió una cadena de oración y habilitó un canal de donaciones para ayudar con las necesidades de la familia.

Estefany Echavarría
Estefany Echavarría y su hija, Sofía, de tan solo dos años, salieron con vida de los escombros tras el terremoto - crédito @edupark.ids/X

Una familia fallecida en el terremoto

El 10 de agosto, Kevin Andrés Cadavid, Yazmín Montoya y su hijo Damián estaban en su casa de Cali cuando el terremoto de 7,4 de magnitud derrumbó el edificio Ariguaní y los dejó atrapados; tres días después, los rescatistas encontraron.

La búsqueda se prolongó durante tres días. El miércoles 12 de agosto, los equipos de rescate localizaron a la familia: estaban juntos y abrazados; según El Colombiano, los padres habrían intentado proteger a su hijo en medio del derrumbe. También fue hallado sin vida el perro que estaba con ellos esa mañana.

Varias estructuras en Cali colapsaron por el terremoto de 7,4 grados de magnitud el 10 de agosto - crédito Sergio Acero/REUTERS
Varias estructuras en Cali colapsaron por el terremoto de 7,4 grados de magnitud el 10 de agosto - crédito Sergio Acero/REUTERS

La historia de la familia Cadavid Montoya condensó para sus allegados el golpe humano del terremoto. Tatiana, prima de Kevin, habló con NTN24 y describió la dimensión de la pérdida dentro de su entorno familiar: “Nos encontramos bastante mal, claramente. No solamente se perdió una familia completa, sino que muchos de nosotros perdimos un primo, un hermano, un nieto, un hijo”.

Kevin era tatuador y llevaba alrededor de 14 años dedicado a ese oficio. Su prima contó que el arte lo acompañaba desde niño y que era una figura conocida en Cali por su trabajo. “Kevin era mi primo, él era un excelente tatuador, siempre fue desde muy chiquito un gran artista. Era muy conocido en Cali por su arte, por su trabajo como tatuador”, afirmó Tatiana a la publicación.

Sobre Yazmín, la recordó como “una excelente mujer y una excelente madre”. Cuando habló de Damián, expresó: “Era increíble, era hermoso, no hay palabras para describirlo”. Tatiana también se refirió a las horas posteriores al terremoto y al impacto que la tragedia causó en distintos integrantes de su familia, más allá de la muerte de Kevin, Yazmín y Damián.

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