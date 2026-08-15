Rodrigo Lara se sacudió de críticas por declaraciones sobre la destrucción de los colegios y los fallecidos por el sismo: “Ruin”

Rodrigo Lara advirtió que miles de niños quedaron sin escolarización debido a los daños que se generaron en sus colegios - crédito Diego Pineda/Colprensa

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El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó a las críticas que surgieron en su contra por declaraciones que dio a varios medios de comunicación sobre las afectaciones derivadas del terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto, el cual impactó a 15 departamentos.

En su intervención, el jefe de la cartera se refirió a los daños estructurales que se evidencian en varias instituciones educativas. Según detalló, ha sido impactante ver los colegios destruidos y aseguró que esa situación le ha dolido tanto como la muerte de decenas de personas y las afectaciones físicas que sufrieron miles de ciudadanos.

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“Lo que más me ha dolido, además de los fallecidos y los heridos, es la destrucción de los colegios. Hoy vimos un colegio nuevo, bonito, en el Chocó, en Unión Panamericana, destruido. El problema es que reconstruir esos colegios toma tiempo. Lo inmediato, que es lo que estamos solucionando en este momento, es proveerles educación virtual a los niños”, dijo.

El ministro Rodrigo Lara visitó un colegio en Unión Panamericana, Chocó, que evidencia daños estructurales y colapsos parciales derivados del sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Quienes criticaron al ministro por sus declaraciones aseguran que, en vez de haber dicho que “además de los fallecidos” le dolió la destrucción de los colegios, afirmó que los daños en las instituciones lo afectaron “más que los fallecidos”. Así lo señaló el caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, en una publicación en X.

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“@Rodrigo_Lara_ dice que, más que las vidas perdidas y las personas heridas, le preocupa la infraestructura de los colegios «nuevos y bonitos» que quedaron destruidos. Luego promete educación virtual en el Chocó, donde la conectividad es mínima y muchas familias viven en la pobreza. ¿Qué clase de idiota dice semejantes sandeces? Uno que no conoce la realidad de los territorios”, señaló.

El jefe de la cartera respondió a sus críticas y aclaró cuáles fueron las palabras que utilizó en su intervención ante la prensa. Según indicó, en ningún momento comparó los daños estructurales de las instituciones educativas con las personas que fallecieron o resultaron heridas por el terremoto.

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El ministro Rodrigo Lara se defendió de críticas por declaraciones que dio ante lo medios sobre los daños en los colegios derivados del sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“Dije “además”, no “más que los fallecidos”. Tergiversas y editas para hacer politiquería baja y ruin. En plena tragedia, en lugar de ayudar disocias y divides", aseveró.

En una publicación en su cuenta de X, el ministro del Interior publicó fotografías que muestran la devastación de las instituciones educativas de Unión Panamericana, municipio de Chocó. Y, según explicó, en otros municipios del Río San Juan el panorama es el mismo: la infraestructura educativa está prácticamente colapsada o presenta graves daños.

En consecuencia, instó a dos compañías de telecomunicaciones que operan en Colombia a tomar medidas que permitan a los niños, niñas y adolescentes continuar con sus estudios mientras se avanza en la reconstrucción de los colegios.

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El ministro Rodrigo Lara pidió a Tigo y a Claro ayuda para brindar educación virtual a los niños de los territorios afectados por el sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“Decenas de miles de niños quedaron sin escolarización. Por eso mi llamado hoy a los operadores de telefonía Movil @Tigo_Colombia y @ClaroColombia: necesitamos planes de datos y tabletas para que los niños reciban educación virtual. Hoy los operadores respondieron positivamente al llamado. Gracias! (sic)”, indicó.

Reporte de víctimas y afectaciones derivadas del terremoto

De acuerdo con el reporte más actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), emitido el 15 de agosto a las 6:30 a. m., el sismo de 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, afectó a 448 municipios. Hay 294 personas fallecidas, 3.935 heridas, 320 desaparecidas y 115.461 personas afectadas.

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La Ungrd entregó un nuevo reporte de víctimas del sismo. Hay 294 personas muertas - crédito @UNGRD/X

El nivel de devastación es alto: se reportan 81.506 viviendas averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios colapsados. Además, hay 2.612 centros educativos con afectaciones, así como 241 centros de salud y 3.621 centros comunitarios.

“La Ungrd continúa coordinando las acciones de respuesta y atención en los territorios afectados. Seguiremos informando sobre la actualización de las cifras”, precisó la entidad en X.