Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Rodrigo Lara se sacudió de críticas por declaraciones sobre la destrucción de los colegios y los fallecidos por el sismo: “Ruin”

El ministro fue señalado de haber asegurado que los daños en las instituciones educativas le dolieron más que la muerte de los ciudadanos. El jefe de la cartera aclaró qué fue lo que dijo

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rodrigo Lara advirtió que miles de niños quedaron sin escolarización debido a los daños que se generaron en sus colegios - crédito Diego Pineda/Colprensa
Guardar

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, reaccionó a las críticas que surgieron en su contra por declaraciones que dio a varios medios de comunicación sobre las afectaciones derivadas del terremoto que se registró en Colombia el 10 de agosto, el cual impactó a 15 departamentos.

En su intervención, el jefe de la cartera se refirió a los daños estructurales que se evidencian en varias instituciones educativas. Según detalló, ha sido impactante ver los colegios destruidos y aseguró que esa situación le ha dolido tanto como la muerte de decenas de personas y las afectaciones físicas que sufrieron miles de ciudadanos.

PUBLICIDAD

Lo que más me ha dolido, además de los fallecidos y los heridos, es la destrucción de los colegios. Hoy vimos un colegio nuevo, bonito, en el Chocó, en Unión Panamericana, destruido. El problema es que reconstruir esos colegios toma tiempo. Lo inmediato, que es lo que estamos solucionando en este momento, es proveerles educación virtual a los niños”, dijo.

El ministro Rodrigo Lara visitó un colegio en Unión Panamericana, Chocó, que evidencia daños estructurales y colapsos parciales derivados del sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El ministro Rodrigo Lara visitó un colegio en Unión Panamericana, Chocó, que evidencia daños estructurales y colapsos parciales derivados del sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Quienes criticaron al ministro por sus declaraciones aseguran que, en vez de haber dicho que “además de los fallecidos” le dolió la destrucción de los colegios, afirmó que los daños en las instituciones lo afectaron “más que los fallecidos”. Así lo señaló el caricaturista colombiano Julio César González, conocido como Matador, en una publicación en X.

PUBLICIDAD

@Rodrigo_Lara_ dice que, más que las vidas perdidas y las personas heridas, le preocupa la infraestructura de los colegios «nuevos y bonitos» que quedaron destruidos. Luego promete educación virtual en el Chocó, donde la conectividad es mínima y muchas familias viven en la pobreza. ¿Qué clase de idiota dice semejantes sandeces? Uno que no conoce la realidad de los territorios”, señaló.

El jefe de la cartera respondió a sus críticas y aclaró cuáles fueron las palabras que utilizó en su intervención ante la prensa. Según indicó, en ningún momento comparó los daños estructurales de las instituciones educativas con las personas que fallecieron o resultaron heridas por el terremoto.

El ministro Rodrigo Lara se defendió de críticas por declaraciones que dio ante lo medios sobre los daños en los colegios derivados del sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El ministro Rodrigo Lara se defendió de críticas por declaraciones que dio ante lo medios sobre los daños en los colegios derivados del sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Dije “además”, no “más que los fallecidos”. Tergiversas y editas para hacer politiquería baja y ruin. En plena tragedia, en lugar de ayudar disocias y divides", aseveró.

En una publicación en su cuenta de X, el ministro del Interior publicó fotografías que muestran la devastación de las instituciones educativas de Unión Panamericana, municipio de Chocó. Y, según explicó, en otros municipios del Río San Juan el panorama es el mismo: la infraestructura educativa está prácticamente colapsada o presenta graves daños.

En consecuencia, instó a dos compañías de telecomunicaciones que operan en Colombia a tomar medidas que permitan a los niños, niñas y adolescentes continuar con sus estudios mientras se avanza en la reconstrucción de los colegios.

El ministro Rodrigo Lara pidió a Tigo y a Claro ayuda para brindar educación virtual a los niños de los territorios afectados por el sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El ministro Rodrigo Lara pidió a Tigo y a Claro ayuda para brindar educación virtual a los niños de los territorios afectados por el sismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

“Decenas de miles de niños quedaron sin escolarización. Por eso mi llamado hoy a los operadores de telefonía Movil @Tigo_Colombia y @ClaroColombia: necesitamos planes de datos y tabletas para que los niños reciban educación virtual. Hoy los operadores respondieron positivamente al llamado. Gracias! (sic)”, indicó.

Reporte de víctimas y afectaciones derivadas del terremoto

De acuerdo con el reporte más actualizado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), emitido el 15 de agosto a las 6:30 a. m., el sismo de 7,4 que tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, afectó a 448 municipios. Hay 294 personas fallecidas, 3.935 heridas, 320 desaparecidas y 115.461 personas afectadas.

La Ungrd entregó un nuevo reporte de víctimas del sismo. Hay 294 personas muertas - crédito @UNGRD/X
La Ungrd entregó un nuevo reporte de víctimas del sismo. Hay 294 personas muertas - crédito @UNGRD/X

El nivel de devastación es alto: se reportan 81.506 viviendas averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios colapsados. Además, hay 2.612 centros educativos con afectaciones, así como 241 centros de salud y 3.621 centros comunitarios.

La Ungrd continúa coordinando las acciones de respuesta y atención en los territorios afectados. Seguiremos informando sobre la actualización de las cifras”, precisó la entidad en X.

Temas Relacionados

Rodrigo LaraTerremoto en ColombiaColegios destruidosMuertos por el terremoto en ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

La cita solidaria del 23 de agosto reunirá a figuras de la música en Vive Claro Distrito Cultural para apoyar la reconstrucción de viviendas tras el terremoto que golpeó al país este mes

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo sismo se registró en el departamento del Chocó

El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento tuvo una magnitud de 2,7 y se produjo a una profundidad superficial

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo sismo se registró en el departamento del Chocó

Abelardo de la Espriella pidió a Donald Trump suspender los aranceles a productos colombianos por el terremoto del 10 de agosto

El presidente de Colombia aseguró que sostuvo una conversación de diez minutos con el mandatario estadounidense, a quien agradeció la asistencia brindada tras el sismo y solicitó considerar una medida comercial para apoyar a los empresarios colombianos afectados

Abelardo de la Espriella pidió a Donald Trump suspender los aranceles a productos colombianos por el terremoto del 10 de agosto

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

Uno de los jugadores relató los momentos de pánico que vivió la plantilla cuando se encontraba en Cali, una de las ciudades afectadas por el sismo

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

Comunidades indígenas afectadas por el terremoto en Colombia advierten que la emergencia puede ser mayor:piden ayuda urgente

La Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá informó que continúa la verificación de las afectaciones, mientras persisten dificultades de comunicación y acceso en varias zonas rurales

Comunidades indígenas afectadas por el terremoto en Colombia advierten que la emergencia puede ser mayor:piden ayuda urgente
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

América y Deportivo Cali dejaron de lado la rivalidad: anunciaron campaña de donación por las víctimas del terremoto

Emiliana Arango superó a Venus Williams en Cincinnati y envió mensaje a Colombia: “Hoy más que nunca”

Figura del América de Cali Femenino hará rifa para recaudar millonaria suma para donar a las víctimas del terremoto en Colombia

Falcao confirmó que se radicará en Panamá, y aún no confirma su futuro deportivo: “Es una decisión de vida”