Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Polémica por millonario gasto en video institucional sobre el metro de Bogotá: “¿Austeridad para quién?"

El concejal Juan David Quintero expuso su desacuerdo con la producción de la pieza audiovisual y cuestionó el mensaje de “austeridad” del Distrito Capital

Carlos Fernando Galán es la figura central de la producción audiovisual - crédito @JD_Quinteror/X
Guardar

El concejal Juan David Quintero cuestionó la publicación de una producción audiovisual de largo aliento sobre el avance de las obras del metro de Bogotá, alrededor de la gestión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Lo que más causó desazón en el cabildante fue el gasto de 298 millones de pesos por parte de la administración distrital en el desarrollo del video institucional de 51 minutos. El video fue presentado como un insumo informativo sobre el avance del proyecto metro para la ciudadanía. A su vez, la denuncia se dio a conocer a través de las redes sociales del cabildante.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información publicada por Juan David Quintero, el monto de recursos públicos invertidos en la pieza audiovisual iría en contravía al mensaje de la Alcaldía que asegura que Bogotá enfrenta dificultades fiscales, a la vez que se promueven nuevos impuestos como estrategia para afrontar el déficit en las finanzas distritales.

El cabildante alegó que la producción audiovisual, de 51 minutos de duración, se realizó en medio de reclamos sobre falta de estrategias para seguridad, espacio público y movilidad bajo el viaducto - crédito Juan David Quintero/Facebook
El cabildante alegó que la producción audiovisual, de 51 minutos de duración, se realizó en medio de reclamos sobre falta de estrategias para seguridad, espacio público y movilidad bajo el viaducto - crédito Juan David Quintero/Facebook

El concejal señaló: “¿300 millones nos costó ver a Galán en un video publireportaje del metro cuando aún no tenemos estrategias para evitar el vandalismo e invasión del espacio público bajo el viaducto, no tenemos clara la alimentación de ciclorrutas y peatones, ni tampoco claridad en el sistema de recaudo?”.

PUBLICIDAD

La denuncia también incluyó un señalamiento directo sobre las prioridades presupuestales del gobierno local. El concejal afirmó que “todas estas son responsabilidad exclusiva de esta administración”, en referencia a los retos de seguridad, movilidad y financiamiento del sistema de transporte.

Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido una respuesta oficial sobre el destino del contrato ni sobre los cuestionamientos planteados por el cabildante.

El concejal publicó una parte del contrato que confirma la inversión de 298 millones de pesos - crédito @JD_Quinteror/X
El concejal publicó una parte del contrato que confirma la inversión de 298 millones de pesos - crédito @JD_Quinteror/X

Juan David Quintero presentó propuestas para fortalecer la preparación de Bogotá ante terremotos

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del 10 de agosto de 2026, el concejal Juan David Quintero presentó una serie de propuestas para mejorar la preparación de Bogotá frente a emergencias sísmicas.

El debate sobre la capacidad de respuesta de la ciudad volvió a cobrar relevancia luego del movimiento telúrico y sus efectos en distintas regiones.

Entre las principales iniciativas dadas al medio Minuto60, Quintero propuso la creación de una Subcomisión de Seguimiento a la Gestión del Riesgo y la Atención de Desastres en el Concejo de Bogotá. Este organismo tendría como función evaluar el estado de la infraestructura estratégica, la capacidad hospitalaria, los equipos de búsqueda y rescate, así como los protocolos de atención ante emergencias masivas y la disponibilidad de espacios para damnificados.

Quintero propuso crear una subcomisión en el Concejo de Bogotá para fortalecer la gestión del riesgo y certificar la sismo resistencia de las edificaciones en la ciudad.- crédito @minuto60com/X

El concejal destacó la importancia de conocer el nivel de preparación de la capital y revisar los planes existentes para enfrentar una eventual emergencia. “Si conocemos los escenarios, las vulnerabilidades y los estudios técnicos, nuestra obligación es actuar ahora”, afirmó Quintero.

Otra de las propuestas consiste en implementar un sistema de certificación visible de sismo resistencia para edificaciones, inspirado en el modelo de certificación de ascensores.

El objetivo es que los ciudadanos puedan identificar fácilmente si los edificios donde residen o trabajan cumplen con los estándares actuales de seguridad estructural. De acuerdo con datos citados en el boletín del concejal, el 74 % de las edificaciones de Bogotá fueron construidas entre 1960 y 1999, es decir, antes de la adopción de normas más estrictas tras el terremoto de Armenia en 1999.

El plan también plantea avanzar en reforzamientos estructurales y considerar la reconstrucción de inmuebles que representen un riesgo. Además, propone la modernización del sistema de alumbrado público mediante tecnología IoT, lo que permitiría generar alertas rápidas ante eventos sísmicos.

Las propuestas de Juan David Quintero se sustentan en información técnica de entidades como Idiger, el Sistema de Modelación de Amenazas y Riesgo Sísmico de Bogotá (Sismarb), el Servicio Geológico Colombiano y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Temas Relacionados

Juan David QuinteroLargometraje metroCarlos Fernando GalánDenunciaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo sismo se registró en el departamento del Chocó

El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento tuvo una magnitud de 2,7 y se produjo a una profundidad superficial

Temblor de 7,4 en Colombia el 10 de agosto EN VIVO: Nuevo sismo se registró en el departamento del Chocó

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

La cita solidaria del 23 de agosto reunirá a figuras de la música en Vive Claro Distrito Cultural para apoyar la reconstrucción de viviendas tras el terremoto que golpeó al país este mes

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Abelardo de la Espriella pidió a Donald Trump suspender los aranceles a productos colombianos por el terremoto del 10 de agosto

El presidente de Colombia aseguró que sostuvo una conversación de diez minutos con el mandatario estadounidense, a quien agradeció la asistencia brindada tras el sismo y solicitó considerar una medida comercial para apoyar a los empresarios colombianos afectados

Abelardo de la Espriella pidió a Donald Trump suspender los aranceles a productos colombianos por el terremoto del 10 de agosto

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

Uno de los jugadores relató los momentos de pánico que vivió la plantilla cuando se encontraba en Cali, una de las ciudades afectadas por el sismo

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

Rodrigo Lara se sacudió de críticas por declaraciones sobre la destrucción de los colegios y los fallecidos por el sismo: “Ruin”

El ministro fue señalado de haber asegurado que los daños en las instituciones educativas le dolieron más que la muerte de los ciudadanos. El jefe de la cartera aclaró qué fue lo que dijo

Rodrigo Lara se sacudió de críticas por declaraciones sobre la destrucción de los colegios y los fallecidos por el sismo: “Ruin”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Deportes

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

Terremoto en Colombia casi acaba con los jugadores de Atlético Nacional: “Sentí que se caía el hotel”

América y Deportivo Cali dejaron de lado la rivalidad: anunciaron campaña de donación por las víctimas del terremoto

Emiliana Arango superó a Venus Williams en Cincinnati y envió mensaje a Colombia: “Hoy más que nunca”

Figura del América de Cali Femenino hará rifa para recaudar millonaria suma para donar a las víctimas del terremoto en Colombia

Falcao confirmó que se radicará en Panamá, y aún no confirma su futuro deportivo: “Es una decisión de vida”