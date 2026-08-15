Polémica por millonario gasto en video institucional sobre el metro de Bogotá: “¿Austeridad para quién?"

Carlos Fernando Galán es la figura central de la producción audiovisual - crédito @JD_Quinteror/X

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El concejal Juan David Quintero cuestionó la publicación de una producción audiovisual de largo aliento sobre el avance de las obras del metro de Bogotá, alrededor de la gestión del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Lo que más causó desazón en el cabildante fue el gasto de 298 millones de pesos por parte de la administración distrital en el desarrollo del video institucional de 51 minutos. El video fue presentado como un insumo informativo sobre el avance del proyecto metro para la ciudadanía. A su vez, la denuncia se dio a conocer a través de las redes sociales del cabildante.

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De acuerdo con la información publicada por Juan David Quintero, el monto de recursos públicos invertidos en la pieza audiovisual iría en contravía al mensaje de la Alcaldía que asegura que Bogotá enfrenta dificultades fiscales, a la vez que se promueven nuevos impuestos como estrategia para afrontar el déficit en las finanzas distritales.

El cabildante alegó que la producción audiovisual, de 51 minutos de duración, se realizó en medio de reclamos sobre falta de estrategias para seguridad, espacio público y movilidad bajo el viaducto - crédito Juan David Quintero/Facebook

El concejal señaló: “¿300 millones nos costó ver a Galán en un video publireportaje del metro cuando aún no tenemos estrategias para evitar el vandalismo e invasión del espacio público bajo el viaducto, no tenemos clara la alimentación de ciclorrutas y peatones, ni tampoco claridad en el sistema de recaudo?”.

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La denuncia también incluyó un señalamiento directo sobre las prioridades presupuestales del gobierno local. El concejal afirmó que “todas estas son responsabilidad exclusiva de esta administración”, en referencia a los retos de seguridad, movilidad y financiamiento del sistema de transporte.

Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido una respuesta oficial sobre el destino del contrato ni sobre los cuestionamientos planteados por el cabildante.

El concejal publicó una parte del contrato que confirma la inversión de 298 millones de pesos - crédito @JD_Quinteror/X

Juan David Quintero presentó propuestas para fortalecer la preparación de Bogotá ante terremotos

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del 10 de agosto de 2026, el concejal Juan David Quintero presentó una serie de propuestas para mejorar la preparación de Bogotá frente a emergencias sísmicas.

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El debate sobre la capacidad de respuesta de la ciudad volvió a cobrar relevancia luego del movimiento telúrico y sus efectos en distintas regiones.

Entre las principales iniciativas dadas al medio Minuto60, Quintero propuso la creación de una Subcomisión de Seguimiento a la Gestión del Riesgo y la Atención de Desastres en el Concejo de Bogotá. Este organismo tendría como función evaluar el estado de la infraestructura estratégica, la capacidad hospitalaria, los equipos de búsqueda y rescate, así como los protocolos de atención ante emergencias masivas y la disponibilidad de espacios para damnificados.

Quintero propuso crear una subcomisión en el Concejo de Bogotá para fortalecer la gestión del riesgo y certificar la sismo resistencia de las edificaciones en la ciudad.- crédito @minuto60com/X

El concejal destacó la importancia de conocer el nivel de preparación de la capital y revisar los planes existentes para enfrentar una eventual emergencia. “Si conocemos los escenarios, las vulnerabilidades y los estudios técnicos, nuestra obligación es actuar ahora”, afirmó Quintero.

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Otra de las propuestas consiste en implementar un sistema de certificación visible de sismo resistencia para edificaciones, inspirado en el modelo de certificación de ascensores.

El objetivo es que los ciudadanos puedan identificar fácilmente si los edificios donde residen o trabajan cumplen con los estándares actuales de seguridad estructural. De acuerdo con datos citados en el boletín del concejal, el 74 % de las edificaciones de Bogotá fueron construidas entre 1960 y 1999, es decir, antes de la adopción de normas más estrictas tras el terremoto de Armenia en 1999.

El plan también plantea avanzar en reforzamientos estructurales y considerar la reconstrucción de inmuebles que representen un riesgo. Además, propone la modernización del sistema de alumbrado público mediante tecnología IoT, lo que permitiría generar alertas rápidas ante eventos sísmicos.

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Las propuestas de Juan David Quintero se sustentan en información técnica de entidades como Idiger, el Sistema de Modelación de Amenazas y Riesgo Sísmico de Bogotá (Sismarb), el Servicio Geológico Colombiano y el Cuerpo Oficial de Bomberos.