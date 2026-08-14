Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Una mujer de 21 años irá a prisión por agredir a su bebé de tres meses en Santa Marta: la menor tenía heridas por golpes contundentes

El dictamen forense estableció la gravedad de los hechos, mientras la menor permanece hospitalizada y los organismos de protección evalúan su estado

La mujer fue enviada a prisión tras el brutal ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Fiscalía General de la Nación
La mujer fue enviada a prisión tras el brutal ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Fiscalía General de la Nación
Guardar

Una mujer de 21 años, que fue señalada de agredir a su bebé de tres meses en Santa Marta, quedó bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en medio de un proceso judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La decisión fue confirmada por un juez de control de garantías que estudió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que señala a la joven como presunta responsable de las lesiones que sufrió su hija el 4 de agosto de 2026 en la capital del Magdalena.

El caso se sustenta en hallazgos médicos y en un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que concluyeron que las heridas correspondían a golpes contundentes.

PUBLICIDAD

La procesada fue identificada como Sinai Jeselín Mora Ruiz, de 21 años, a la que un fiscal de la Seccional Magdalena le hizo traslado de escrito de acusación por violencia intrafamiliar agravada, aunque ella no aceptó el cargo.

La decisión judicial se produjo después de su presentación ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías. En esa diligencia, la Fiscalía expuso los elementos recopilados durante la investigación y pidió la medida restrictiva por la seguridad de la menor de edad.

Primer plano del pie de un bebé conectado a múltiples tubos médicos con cintas adhesivas sobre una manta blanca en un entorno hospitalario.
La Fiscalía y Medicina Legal concluyeron que las lesiones de la bebé fueron producto de golpes contundentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué se conoce sobre las lesiones que sufrió la bebé

La pequeña de tan solo 3 meses de edad ingresó a un centro asistencial de Santa Marta con lesiones en el rostro. En un primer momento, la madre aseguró que la menor había caído de una mecedora.

PUBLICIDAD

Esa versión perdió fuerza tras la valoración médica y el dictamen de Medicina Legal. Las verificaciones de los expertos lograron establecer que las heridas correspondían a golpes contundentes y apuntaron a que la hoy procesada, presuntamente, se las causó.

Y es que ante la gravedad de las lesiones, la menor estuvo hospitalizada durante tres días. Actualmente se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Primer plano en blanco y negro de la mano de un bebé de 14 meses reposando sobre una almohada. Se aprecia la textura suave de la tela.
Los dictámenes médicos y de Medicina Legal descartaron accidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo avanzó la investigación y la captura

El caso salió a la luz después de que personal médico del Hospital Julio Méndez Barreneche alertara a las autoridades sobre el ingreso de la menor con lesiones de consideración. Esa notificación dio paso a las actuaciones para establecer qué ocurrió al interior de la vivienda en la que vivía con su madre.

Tras la alerta, la investigación quedó en manos de la Fiscalía 49, Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Marta. Durante varios días, los funcionarios practicaron diligencias y reunieron elementos materiales probatorios que identificaron que los golpes no eran propios de una caída, por lo que la mujer quedó de inmediato vinculada al proceso.

Con ese material, la Fiscalía sustentó ante un juez la solicitud de una orden de captura. En el operativo participaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Mora Ruiz quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso y la Fiscalía 49 mantiene abiertas las diligencias pendientes para esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades que correspondan.

Primer plano de los pies de un niño con una pulsera de identificación en un tobillo, en una imagen en blanco y negro.
La menor permanece bajo custodia del ICBF mientras avanzan las investigaciones -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bebé rescatado en medio del terremoto

Un equipo de rescate encontró con vida a un bebé de seis meses y a un adulto que habían quedado atrapados entre los escombros de un edificio colapsado en el sur de Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

Las labores de búsqueda se concentraron en varios puntos críticos de Cali, mientras la Secretaría de Salud Pública declaró la alerta roja hospitalaria por la llegada masiva de lesionados y los daños en diez centros de salud.

Según lo que muestra el audiovisual, la persona adulta cubrió al bebé durante el derrumbe y sufrió una lesión en un brazo, pero logró mantenerlo a salvo hasta la llegada de los equipos de rescate.

Temas Relacionados

Bebé golpeadaViolencia IntrafamiliarSanta MartaSinai Jeselín Mora RuizColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Abelardo de la Espriella anunció los primeros detalles de la reconstrucción del país por la tragedia que ya deja 281 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Abelardo de la Espriella anunció los primeros detalles de la reconstrucción del país por la tragedia que ya deja 281 muertos

Diplomáticos piden explicaciones a la Cancillería por posible cierre de embajadas y consulados

Unidiplo, sindicato que reúne a más de 250 funcionarios de carrera, solicitó una reunión con el canciller Omar Bula para conocer los criterios técnicos detrás de las medidas anunciadas

Diplomáticos piden explicaciones a la Cancillería por posible cierre de embajadas y consulados

“La probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”: el director de la Ungrd advirtió que avanza el tiempo clave para los rescates tras el sismo

El funcionario David Santiago Tamayo Roldán aseguró que los organismos de búsqueda y rescate seguirán removiendo escombros para hallar a las ⁠379 personas que están desaparecidas

“La probabilidad de encontrar sobrevivientes se va agotando”: el director de la Ungrd advirtió que avanza el tiempo clave para los rescates tras el sismo

Cayeron 14 cabecillas de los más buscados de Sincelejo: quiénes son y en qué bandas criminales operaban

Se trata de una de las operaciones más contundentes, como parte de la estrategia de seguridad integral liderada por el mandatario municipal

Cayeron 14 cabecillas de los más buscados de Sincelejo: quiénes son y en qué bandas criminales operaban

Alcalde de El Litoral del San Juan reveló que el 80% de las viviendas son de madera y quedaron en ruina por el terremoto: hay 1.415 familias damnificadas

El mandatario dijo que la emergencia supera la capacidad local, con familias expuestas en estructuras inestables y una pobreza previa agravada en el municipio chocoano

Alcalde de El Litoral del San Juan reveló que el 80% de las viviendas son de madera y quedaron en ruina por el terremoto: hay 1.415 familias damnificadas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Deportes

Tottenham analiza a Daniel Muñoz para reforzar su defensa, mientras Everton acelera y el Crystal Palace define su postura

Tottenham analiza a Daniel Muñoz para reforzar su defensa, mientras Everton acelera y el Crystal Palace define su postura

La Dimayor pasó de las críticas a los aplausos por aplazar el fútbol colombiano tras el terremoto: “Prioriza la empatía”

John Lucumi será el tercer colombiano en jugar para la Juventus de Italia: esta es su fecha de presentación

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, jugador de la selección, se unió a las donaciones para las víctimas del terremoto en Colombia

James Rodríguez reapareció y a esto se dedica mientras encuentra equipo: dura realidad del colombiano