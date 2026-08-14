Una mujer de 21 años irá a prisión por agredir a su bebé de tres meses en Santa Marta: la menor tenía heridas por golpes contundentes

La mujer fue enviada a prisión tras el brutal ataque - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Fiscalía General de la Nación

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Una mujer de 21 años, que fue señalada de agredir a su bebé de tres meses en Santa Marta, quedó bajo medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en medio de un proceso judicial por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

La decisión fue confirmada por un juez de control de garantías que estudió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que señala a la joven como presunta responsable de las lesiones que sufrió su hija el 4 de agosto de 2026 en la capital del Magdalena.

El caso se sustenta en hallazgos médicos y en un dictamen del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que concluyeron que las heridas correspondían a golpes contundentes.

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La procesada fue identificada como Sinai Jeselín Mora Ruiz, de 21 años, a la que un fiscal de la Seccional Magdalena le hizo traslado de escrito de acusación por violencia intrafamiliar agravada, aunque ella no aceptó el cargo.

La decisión judicial se produjo después de su presentación ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías. En esa diligencia, la Fiscalía expuso los elementos recopilados durante la investigación y pidió la medida restrictiva por la seguridad de la menor de edad.

La Fiscalía y Medicina Legal concluyeron que las lesiones de la bebé fueron producto de golpes contundentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Qué se conoce sobre las lesiones que sufrió la bebé

La pequeña de tan solo 3 meses de edad ingresó a un centro asistencial de Santa Marta con lesiones en el rostro. En un primer momento, la madre aseguró que la menor había caído de una mecedora.

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Esa versión perdió fuerza tras la valoración médica y el dictamen de Medicina Legal. Las verificaciones de los expertos lograron establecer que las heridas correspondían a golpes contundentes y apuntaron a que la hoy procesada, presuntamente, se las causó.

Y es que ante la gravedad de las lesiones, la menor estuvo hospitalizada durante tres días. Actualmente se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), entidad que adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos.

Los dictámenes médicos y de Medicina Legal descartaron accidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo avanzó la investigación y la captura

El caso salió a la luz después de que personal médico del Hospital Julio Méndez Barreneche alertara a las autoridades sobre el ingreso de la menor con lesiones de consideración. Esa notificación dio paso a las actuaciones para establecer qué ocurrió al interior de la vivienda en la que vivía con su madre.

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Tras la alerta, la investigación quedó en manos de la Fiscalía 49, Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes de Santa Marta. Durante varios días, los funcionarios practicaron diligencias y reunieron elementos materiales probatorios que identificaron que los golpes no eran propios de una caída, por lo que la mujer quedó de inmediato vinculada al proceso.

Con ese material, la Fiscalía sustentó ante un juez la solicitud de una orden de captura. En el operativo participaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Metropolitana de Santa Marta.

Mora Ruiz quedó a disposición de las autoridades competentes mientras avanza el proceso y la Fiscalía 49 mantiene abiertas las diligencias pendientes para esclarecer lo ocurrido y definir las responsabilidades que correspondan.

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La menor permanece bajo custodia del ICBF mientras avanzan las investigaciones -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bebé rescatado en medio del terremoto

Un equipo de rescate encontró con vida a un bebé de seis meses y a un adulto que habían quedado atrapados entre los escombros de un edificio colapsado en el sur de Cali, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió a las 7:34 a. m. y tuvo epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 96 kilómetros.

Las labores de búsqueda se concentraron en varios puntos críticos de Cali, mientras la Secretaría de Salud Pública declaró la alerta roja hospitalaria por la llegada masiva de lesionados y los daños en diez centros de salud.

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Según lo que muestra el audiovisual, la persona adulta cubrió al bebé durante el derrumbe y sufrió una lesión en un brazo, pero logró mantenerlo a salvo hasta la llegada de los equipos de rescate.