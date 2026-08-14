Terremoto en Colombia: la Unidad de Búsqueda actúa para salvaguardar cuerpos que quedaron expuestos en los cementerios

La exposición de restos en varios camposantos tras el sismo movilizó a la entidad, que prioriza la protección de víctimas no identificadas e insta a la ciudadanía a reportar cualquier hallazgo para intervenir de forma rigurosa - crédito @UBPDcolombia / X

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La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) desplegó un operativo urgente para proteger los cuerpos expuestos en cementerios afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026, que golpeó fuertemente al occidente de Colombia y dejó al descubierto restos humanos en varias necrópolis, incluidas las de Roldanillo y Pereira.

Desde el mismo día del sismo, la Ubpd puso en marcha un censo de emergencia para determinar el estado de los cementerios de interés forense.

Según informó la propia entidad, el objetivo principal consiste en identificar las zonas más afectadas y priorizar las intervenciones para evitar la pérdida o contaminación de cuerpos no identificados. Esta tarea involucra a equipos ubicados en departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca y Chocó.

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Julián David Arias Quintero, subdirector Técnico Forense de la Unidad, explicó que las labores incluyen el manejo de cuerpos hallados de manera fortuita, el traslado y la custodia de restos y la coordinación directa con otras autoridades.

Temblor expone osamentas y revela posibles víctimas de falsos positivos en Roldanillo - crédito @ColombiaOscura/X

“Ante el hallazgo en Roldanillo y las afectaciones reportadas en otros cementerios, la Ubpd viene implementando acciones humanitarias para el manejo de cuerpos en el marco del procedimiento de hallazgo fortuito, así como adelantando las acciones de traslado, custodia y coordinación que sean necesarias con otras autoridades competentes”, especificó Arias Quintero.

La entidad también invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hallazgo similar por medio de la línea nacional 018000162226 o el WhatsApp 3162783918, con el fin de que los equipos profesionales puedan actuar de manera oportuna y adecuada.

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Cementerios afectados y hallazgos controvertidos

En redes sociales circularon imágenes y videos donde se observan bóvedas fracturadas y restos humanos expuestos, especialmente en el Cementerio de Roldanillo, Valle del Cauca.

Las publicaciones generaron debate público, pues algunas evidencias muestran prendas de camuflaje entre los huesos, lo que desencadenó especulaciones sobre posibles víctimas de los llamados “falsos positivos”, es decir, personas reportadas como bajas en combate y luego identificadas como civiles.

Tras el terremoto, hallan huesos y prendas de camuflaje en cementerio del Valle del Cauca - crédito @ColombiaOscura/X

Una publicación ampliamente compartida muestra cómo el terremoto dejó visibles restos y osamentas en Roldanillo, planteando interrogantes sobre su identidad y circunstancias de muerte. La discusión se intensificó ante la opinión dividida de usuarios que piden cautela al interpretar las imágenes y exigen una investigación exhaustiva para identificar los cuerpos y determinar si corresponden a víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

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En respuesta, Arias Quintero detalló que la UBPD se encuentra diagnosticando el estado de todos los cementerios de interés forense, priorizando aquellos donde se han reportado daños estructurales y exposición de restos.

“Como Unidad de Búsqueda también invitamos a la comunidad a que se sume a estos reportes de manera muy seria y rigurosa. A las entidades del Estado nos toca hacerlo suficiente para poder salvaguardar los cuerpos y los sitios que han sido afectados por el desastre”, agregó el funcionario.

Riesgos sanitarios y desafíos en la gestión de los cementerios

La Unidad de Búsqueda activó un censo de emergencia para determinar el estado de los cementerios de interés forense afectados por el sismo - crédito @UBPDcolombia / X

El panorama en Pereira refleja la magnitud de la emergencia. El director del cementerio San Camilo, Diego Grajales, describió ante La FM el colapso de varias galerías y la exposición de al menos 16 cuerpos a causa del sismo.

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Grajales advirtió sobre el riesgo sanitario que implica la exposición de restos humanos, por lo que se aplicó cal sobre los cuerpos como medida provisional para mitigar olores y prevenir problemas de salubridad.

El funcionario remarcó que el cementerio cuenta con registros precisos de las inhumaciones, lo que facilitará la identificación de los cuerpos afectados. “Tenemos todo el listado completo”, aseguró Grajales, que además explicó que la recuperación de las galerías dependerá de la autorización y el apoyo de la administración municipal, así como de la disponibilidad de maquinaria y mano de obra especializada. El proceso, según sus cálculos, podría extenderse hasta 20 días.

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