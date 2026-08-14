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Qué va a pasar con los trámites judiciales en las zonas más golpeados por el terremoto: Consejo Superior de la Judicatura emitió nuevas medidas

La entidad judicial prorrogó suspensión de términos y confirmó refuerzos para las medidas de apoyo tras el terremoto del 10 de agosto de 2026

Manos entrelazadas bajo un escudo con balanza y engranaje. Íconos de salud y seguridad rodean las manos. Fondo acuarelado en tonos azul y blanco.
Tutelas, habeas corpus y procesos judiciales se prorrogarán en las zonas más afectadas - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Consejo Superior de la Judicatura le dio luz verde a la prórroga de la suspensión de términos judiciales y administrativos en varias regiones del país, como parte de un paquete de medidas extraordinarias para responder a la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto de 2026.

A través del Acuerdo Pcsja26-12567, la institución determinó que la medida fue emitida con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad, salud física y mental, y seguridad de las servidoras y servidores judiciales, así como garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia, incluso, tras la catástrofe.

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Según el acuerdo, la suspensión de términos judiciales y administrativos se extiende hasta el 11 de septiembre de 2026 en los despachos judiciales y dependencias administrativas de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, además de los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá) y Puerto Salgar (Cundinamarca).

Las audiencias y trámites judiciales en Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca permanecerán suspendidos hasta el 11 de septiembre, según medida oficial - crédito Rama Judicial
Las audiencias y trámites judiciales en Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca permanecerán suspendidos hasta el 11 de septiembre, según medida oficial - crédito Rama Judicial

Entre el 12 de agosto y el 11 de septiembre, también quedan suspendidos el reparto de acciones de tutela, solicitudes de hábeas corpus y solicitudes de audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad en los despachos judiciales permanentes de los municipios afectados.

De hecho, la entidad confirmó que se transformaron temporalmente despachos judiciales de diferentes distritos en despachos de apoyo itinerante, y que se les otorgó competencia territorial adicional para atender acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de control de garantías y actos urgentes provenientes de las zonas afectadas por la emergencia.

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Las acciones y solicitudes recibidas entre el 5 y el 12 de agosto que no fueron atendidas por los despachos locales serán redistribuidas a estos despachos de apoyo.

Como parte del acompañamiento institucional, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso medidas de apoyo integral para proteger el bienestar y la salud mental de las servidoras y servidores judiciales afectados, tanto en sus viviendas como en los lugares de trabajo.

El acuerdo extraordinario permite la redistribución de procesos urgentes y la activación de despachos itinerantes para garantizar la continuidad de la administración de justicia tras la emergencia - crédito Rama Judicial
El acuerdo extraordinario permite la redistribución de procesos urgentes y la activación de despachos itinerantes para garantizar la continuidad de la administración de justicia tras la emergencia - crédito Rama Judicial

Por eso, se brindará acompañamiento psicosocial especializado y apoyo técnico para evaluar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de identificar riesgos y adoptar acciones necesarias para proteger al personal judicial durante la emergencia.

De la misma manera, la institución solicitó a los consejos y direcciones seccionales de la judicatura divulgar las medidas adoptadas y coordinar el funcionamiento de los canales de presentación y trámite de acciones de tutela, y audiencias preliminares.

Rama Judicial de Barranquilla donará un día de salario para apoyar a damnificados por el terremoto

Cerca de 1.000 jueces, magistrados y empleados de la Rama Judicial en Barranquilla aportarán el equivalente a un día de salario para apoyar a las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que impactó varias regiones del occidente del país.

La decisión fue anunciada por Carlos Andrés Pérez, presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, quien resaltó el compromiso solidario del sector judicial pese a la distancia con las zonas más golpeadas.

La propuesta solidaria se convertirá en un auxilio para los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Visuales IA
La propuesta solidaria se convertirá en un auxilio para los afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Visuales IA

El aporte voluntario será destinado a fondos de atención humanitaria, en respuesta a la emergencia que dejó a cientos de familias sin hogar y con graves daños en la infraestructura de ciudades como Pereira y Cali.

“Aún desde la distancia, como servidores públicos, hemos estado atentos y queremos apoyar con la donación de un día de nuestro salario para fortalecer esos fondos que están enfocados en este momento en lo humanitario”, afirmó el magistrado Pérez, citado por Caracol Radio.

El presidente del tribunal explicó que mantienen contacto directo con personas de las regiones afectadas, quienes han relatado las difíciles condiciones tras el sismo y la pérdida total de sus viviendas.

“Tenemos contacto con amigos de Cali, amigos de Pereira, que quedaron con lo que tienen. Si bien se salvaron, los edificios quedaron a punto de colapsar. Sus casas están destruidas. Entonces necesitamos apoyarnos”, agregó.

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