Álvaro Uribe defendió el apoyo del Centro Democrático a la salida de Petro de Colombia: “Se atropellaría un derecho fundamental”

El expresidente se dirigió a sus seguidores para aclarar las razones por las cuales su partido votó a favor de concederle el permiso para salir de Colombia a su contradictor político, al argumentar el respeto por la institucionalidad y los derechos fundamentales - crédito @alvarouribevel/X

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El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez defendió de manera pública la decisión de su partido, el Centro Democrático, de permitir que el también exmandatario Gustavo Petro pueda salir de Colombia; todo esto en medio de reacciones divididas al interior de la colectividad y de lo que serían, según se ha expuesto en las redes sociales, los ataques de sectores afines al actual gobernante, Abelardo de la Espriella.

Uribe, con un video en el que se resumió su postura, publicado en su perfil de X, indicó que hay miembros de su partido que se sienten amenazados, “justamente en la semana cuando se ha cumplido un año de la muerte del doctor Miguel Uribe Turbay”. Y explicó en detalle los motivos por los cuales considera que los miembros de su bancada en el Senado no podían negarse a la petición expresada por el ex jefe de Estado.

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Así pues, el exmandatario reiteró que la preocupación de los militantes no radica en los argumentos expresados en redes sociales, sino en “las acusaciones llenas de rabia contra el Centro Democrático”.

“A todos los expresidentes le han dado ese permiso. Inclusive, si ustedes revisan, a expresidentes que lo pidieron por un año abierto y le concedieron el permiso. Yo he informado en cada caso, pero me concedieron el permiso”, indicó Uribe, que la solicitud inicial de Petro era para una autorización abierta por un año, lo que generó inquietud dentro del Centro Democrático; y por ello impusieron una serie de condiciones.

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El Centro Democrático aseguró que sigue siendo opositor de Gustavo Petro, pese a que aprobó su salida condicionada del país - crédito @CeDemocratico/X

Tras la sesión del miércoles 12 de agosto, se aprobó la solicitud que habilita a Petro a salir del país, con 73 votos a favor y 11 en contra, con lo que se cumple con el artículo 196 de la Constitución de Colombia: que establece la necesidad de que los expresidentes pidan autorización para abandonar el territorio nacional durante el año posterior al término de su gobierno, como sería el caso de Petro.

Álvaro Uribe dijo cómo se ‘blindó’ permiso dado a Gustavo Petro para salir del país

En su declaración, el exmandatario señaló que la preocupación inicial de los miembros de la colectividad era que la solicitud de permiso quedara abierta. “Entonces, se pidió que debería informar en detalle en cada salida y el Pacto Histórico lo aceptó y así se aprobó”, acotó Uribe, que con ello dejó en claro que desde el principio se opusieron a una autorización indefinida y exigieron condiciones y mecanismos de seguimiento.

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Esta es la carta con la que el expresidente Gustavo Petro pidió permiso al Senado para salir del país, y que fue discutida en la plenaria - crédito suministrada a Infobae Colombia

Según el expresidente, de no haber aprobado ese permiso, que tuvo la proposición aditiva sugerida por su partido, “se estaría atropellando el derecho fundamental a la libre movilidad del expresidente Petro, y eso sería tutelable”. A esto se sumó la postura del partido, que reiteró que “Petro no recibió un cheque en blanco”, pues tendrá que informar las fechas y destinos de sus viajes, a lo que se le hará control.

En palabras de Uribe Vélez, este partido ha sido uno que le hizo oposición al presidente “sin negociaciones”, de forma leal. “Sabía que éramos de la oposición y que no éramos para negociar, y lealmente con el país. Pero este es un partido institucional, que reposa en un ideario y en las instituciones democráticas de Colombia. No hay ninguna razón judicial para negarle ese permiso al expresidente Petro”, reiteró el exmandatario.

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Cabe destacar que en su defensa, el Centro Democrático agregó que el visto bueno entregado a esta petición puede ser revisada si cambian las circunstancias jurídicas. “La autorización no es inmodificable. Si cambian las circunstancias jurídicas, sus condiciones o su alcance, podrá ser revisada dentro de las competencias del Congreso”, advirtió el partido, que se desmarcó de Cambio Radical y Salvación Nacional.

El representante Daniel Briceño aclaró que solo el Senado puede autorizar la salida de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X

El llamado de Álvaro Uribe Vélez a cesar la violencia política

En el último tramo de su declaración, el ex jefe de Estado recordó situaciones personales para ejemplificar la importancia del respeto a los derechos procesales.

“En una condena de primera instancia que me impuso una juez de la República (acusado de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal) me privó de la libertad alegando que yo podía fugarme, salir del país. En todo ese proceso, cada que salía a un compromiso académico, decía: ‘Voy a tal parte, señora juez, y regreso’. Tutelaron mi libertad y me dieron la libertad porque la sentencia no estaba ejecutoriada”, señaló.

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Con este ejemplo, el exmandatario hizo un llamado al debate argumentativo y al respeto en la diferencia. “Por favor, yo respeto a las personas que difieren de nosotros, pero también les pido examinar argumentos, porque como vamos en las redes sociales, simplemente con acusaciones viscerales, lo que vamos es a producir más violencia en Colombia”, concluyó Uribe, que fue enfático en rechazar cualquier defensa personal a Petro.