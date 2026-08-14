La trágica historia de la familia Saavedra en el terremoto de Colombia: encontraron el cuerpo de la última de las trillizas entre los escombros de un edificio en Cali

Fue confirmado el hallazgo del cuerpo de Isabella Saavedra Caicedo, la última de las trillizas que se encontraba desaparecida tras el colapso de un edificio en Cali - crédito @alertanoti/X

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La tragedia de la familia Saavedra Caicedo en Cali resume la dimensión humana del terremoto del 10 de agosto de 2026. Seis horas después del derrumbe del edificio María Alvira, en el barrio Cuarto de Legua, los cuerpos de Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo, su hija Sofía fueron hallados sin vida bajo los escombros. Ana María, la única sobreviviente de las trillizas Saavedra Caicedo, permanece internada en la UCI de la Clínica Imbanaco.

Isabella era la última de las hermanas que seguía desaparecida tras el colapso, y su hallazgo en horas del la noche del 13 de agostro cerró la espera más angustiante para los allegados de la familia. Los cuerpos de los padres y de dos de las trillizas fueron encontrados juntos, abrazados bajo los restos de la construcción.

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Horas antes del derrumbe, Jairo Hernán Saavedra bailó con su esposa su canción favorita y le pidió al DJ del bar que la pusiera el día de su muerte.

Solo una de las trillizas sobrevivió y otra es buscada por el equipo de rescate - crédito camilam360/Instagram

El sismo de magnitud 7,4 dejó más de 284 fallecidos, más de 3.000 heridos y 43.000 familias afectadas, según reportes oficiales. La búsqueda de Isabella se prolongó durante varios días.

La historia de las hermanas acaparó la atención desde el inicio de la emergencia por la cercanía que mantenían entre ellas, por compartir estudios y trabajo, y por haber quedado atravesadas por el mismo episodio. La confirmación de la muerte de Isabella convirtió el caso en uno de los más dolorosos de la catástrofe.

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La propia familia, en testimonio recopilados por medios de comunicación, resumió el impacto de la catástrofe en un mensaje público ligado a una campaña de recaudación de fondos para gastos médicos y fúnebres: “El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó Cali el 10 de agosto cambió nuestra familia para siempre”. La colecta también busca cubrir el proceso de reconstrucción material y personal de la única sobreviviente.

La búsqueda de Isabella se prolongó durante varios días. La historia de las hermanas acaparó la atención desde el inicio de la emergencia por la cercanía que mantenían entre ellas, por compartir estudios y trabajo, y por haber quedado atravesadas por el mismo episodio - crédito @Anxiousvids/X

Ana María Saavedra Caicedo fue rescatada en las primeras horas de la emergencia y permanece bajo atención médica tras sufrir fracturas y heridas en los brazos. Los médicos informaron que fue sometida a una cirugía de pelvis y que enfrenta una recuperación prolongada.

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El hallazgo de Isabella confirmó la muerte de cuatro integrantes del núcleo familiar y dejó a Ana María como única sobreviviente de las trillizas.

DJ Prilla, encargado de la música en un bar de la ciudad la noche del 9 de agosto, difundió las últimas imágenes de Jairo y Blanca Victoria sonrientes en una mesa del lugar y relató la conversación que cobró otro peso después del terremoto. “Todavía no puedo creer que Jairo seis horas antes del terremoto me haya dicho que la canción Siempre alegre le gustaba tanto, que el día que se muriera la quería en su lápida”, contó en un testimonió revelado por Red + Noticias.

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En su relato, el DJ reconstruyó la secuencia de aquella noche: “Puse la canción, él sacó a bailar a la esposa. Terminó la canción y me agradeció. Me dijo que era una de sus canciones favoritas. Esa canción me gusta mucho hace más de 20 años”.

Jairo Hernán Saavedra, Blanca Victoria Caicedo, padres de las trillizas Saavedra, y quienes fallecieron a causa del terremoto del 10 de agosto en Colombia - crédito @Anxiousvids/X

El testimonio agrega un detalle que resalta el contraste entre la escena íntima y lo ocurrido horas más tarde. “Vos todavía no te vas a ir, Jairo, no jodas, nos vemos aquí dentro de 15 días”, le respondió, sin imaginar que el padre de las trillizas quedaría atrapado junto a su esposa e hijas tras el colapso de la estructura.

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DJ Prilla también participó en las labores de búsqueda y remoción de restos después del derrumbe. En medio de ese trabajo encontró una caja de discos que atribuyó a Jairo Saavedra, una colección de salsa que sobrevivió entre los escombros. “Estoy segurísimo de que es de Jairito. Como buen salsero, buen coleccionista, tenía a Héctor Lavoe, Sonora Ponceña”, dijo sobre los vinilos rescatados. Esos objetos se convirtieron en una de las huellas materiales visibles de la vida cotidiana de la familia.

La campaña de apoyo económico sumó mensajes de personas cercanas a la familia. Camila Martínez Sierra, allegada a las víctimas, dejó un retrato de Sofía: “Toti (Sofía) era una niña llena de amor, rodeada de una familia que la amaba profundamente”.

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Las imágenes difundidas por allegados muestran a la familia reunida en celebraciones y logros compartidos. En esas escenas aparece el vínculo estrecho de las trillizas desde su nacimiento y la vida familiar que el terremoto quebró en una sola madrugada.