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Sigue la búsqueda de Juan Felipe Giraldo: el joven que quedó atrapado entre los escobros de un hotel en Pereira se preparaba para casarse el domingo 16 de agosto

Hernán Giraldo viajó desde Antioquia a la capital de Risaralda con la ilusión de encontrar con vida a su hijo

Declaraciones de Hernán Giraldo, padre de Juan Felipe Giraldo, que sigue desaparecido en Pereira luego del sismo del lunes 10 de agosto de 2026 - crédito @diego_reportero/IG

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En medio del drama que vive Pereira tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, la historia de Juan Felipe Giraldo se ha convertido en un símbolo de la esperanza y la angustia de cientos de familias que buscan a sus seres queridos entre los escombros.

Su padre, Hernán Giraldo, viajó desde Antioquia para sumarse a las labores de búsqueda e intentar encontrar a su hijo con vida bajo las ruinas del Hotel Dibeni, uno de los inmuebles colapsados por el sismo.

Juan Felipe, de 24 años, originario del municipio de El Santuario, Antioquia, había llegado a Pereira desde Bogotá por motivos laborales. Su trabajo como vendedor de monturas y gafas lo llevó a hospedarse en el hotel la madrugada del lunes, horas antes del temblor que transformó la ciudad y dejó a decenas de personas desaparecidas.

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Desde entonces, la familia Giraldo intenta reconstruir las últimas horas de Juan Felipe y mantener la esperanza.

Don Hernán permanece junto a los equipos de rescate, observando cada maniobra, atento a cualquier señal que pueda indicar la presencia de su hijo entre los restos del edificio.

“Han sido momentos de mucha tristeza, mucho dolor y han sido momentos de mucha fe y mucha esperanza (...) estoy seguro de que mi hijo está vivo”, expresó el padre en un video que circula en redes sociales.

Para Hernán, la convicción de que su hijo sobrevivió es más poderosa que la incertidumbre. El domingo, Juan Felipe tenía planeado casarse con Natalia Patiño, su prometida, con quien comparte un hijo de dos años.

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La boda, que debía celebrarse este fin de semana, se mantiene en suspenso, a la espera de noticias. Natalia, desde Bogotá, también conserva la esperanza de un reencuentro y se ha mantenido en contacto constante con los organismos de socorro y la familia de su pareja.

créditos Luis Acosta / AFP | Red social Facebook
créditos Luis Acosta / AFP | Red social Facebook

Frente a lo anterior, el padre de Juan Felipe no contempla la cancelación de la boda, solo un aplazamiento. “Hay vida, hay pequeñas señales de vida, y si hay vida hay esperanza”, afirma el progenitor.

Luego, en un mensaje dirigido directamente a su hijo, don Hernán dijo: “Hijo, te amo, el domingo te vas a estar casando, y si no es el domingo, va a ser en 8, 15 días, pero vas a estar ahí hijo”.

Las labores de búsqueda continúan en el lugar donde se encontraba el hotel y en otros puntos afectados de la ciudad. Los rescatistas, junto a los familiares, permanecen atentos a cualquier indicio que permita localizar a Juan Felipe o a otros desaparecidos.

Hasta ahora, no se ha recibido ninguna señal que confirme su paradero, pero la esperanza de la familia no se apaga.

“Es un berraco, es un ganador”, repite Hernán Giraldo, convencido de la fortaleza de su hijo y de que podrá superar incluso esta prueba.

La familia Giraldo ha habilitado los números 300 285 0231 y 318 237 9488 para recibir cualquier información que pueda ayudar a ubicar a Juan Felipe. Además, le solicitaron a la ciudadanía y a quienes participan en las labores de rescate que los contacten ante cualquier novedad.

El caso de Juan Felipe forma parte del balance nacional de una emergencia que, hasta ahora, deja 287 personas fallecidas, 3.975 heridas y 378 desaparecidas, además de más de 135.179 personas afectadas, según el reporte oficial emitido por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Sumado a lo anterior, Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia continúan en alerta roja.

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