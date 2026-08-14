Emergencia en Colombia: autoridades atienden en simultaneo incendios forestales, secuelas del terremoto y la alerta del volcán Puracé

Equipos de emergencia coordinan acciones en varias regiones ante los estragos causados por un sismo devastador, el avance de focos ígneos y la intensificación de la actividad en el volcán Puracé - crédito @UNGRD / X

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Colombia enfrenta una de las semanas más difíciles de su historia reciente por la confluencia de tres crisis.

Incendios forestales que avanzan en varios departamentos, las devastadoras secuelas del terremoto que afectó a 15 regiones y la vigilancia máxima sobre el volcán Puracé, que permanece en alerta naranja. Las autoridades y grupos de emergencia trabajan en condiciones límite para atender simultáneamente estas emergencias.

Secuelas del terremoto: balance nacional y desafíos inmediatos

El país aún contabiliza los daños causados por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el lunes 10 de agosto a regiones de la zona andina y el norte.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), encabezada por David Santiago Tamayo, actualizó el balance nacional 102.105 personas resultaron afectadas, 44.936 familias sufrieron daños directos y 426 municipios reportaron algún nivel de perjuicio. El impacto humano ha sido severo, con 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas. Los organismos de socorro han logrado rescatar a 348 personas hasta el momento.

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Los equipos de rescate buscan supervivientes entre los edificios destruidos tras un terremoto en Cali, Colombia, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Rodrigo Lara, coordina la atención en las zonas más golpeadas, con especial énfasis en los departamentos de Chocó y Risaralda. Allí, la prioridad sigue siendo la búsqueda y rescate de sobrevivientes, la atención médica a los heridos y la asistencia humanitaria a los desplazados.

Incendios forestales: emergencia en expansión y capacidad al límite

Mientras la atención nacional se centra en la reconstrucción tras el sismo, otros departamentos luchan contra una oleada de incendios forestales que ya afecta a miles de hectáreas.

Según el último informe de la Ungrd, existen 36 incendios activos, 2 bajo control y 45 extinguidos, con un saldo de 1.195 hectáreas consumidas por el fuego. Las regiones más afectadas son Norte de Santander, Cesar y Antioquia, donde el fuego amenaza cultivos, viviendas rurales y reservas naturales.

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El avance de decenas de focos ígneos en regiones como Tolima, Cesar, Norte de Santander y Antioquia moviliza a bomberos, Fuerza Aérea y voluntarios, mientras las autoridades declaran calamidad pública y refuerzan el combate al fuego - crédito X

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) desplegó un helicóptero Black Hawk equipado con sistema Bambi Bucket para realizar descargas de agua y retardante. En las últimas horas, la FAC reportó 15 operaciones aéreas, utilizando 5.010 galones de agua y 7,5 galones de retardante.

El brigadier general Luis Miguel Díaz Ríos, comandante de la FAC, destacó el trabajo conjunto con los bomberos, que permitió instalar puntos de acopio de agua para acelerar la respuesta.

En Tolima, la gobernadora Adriana Magali Matiz alertó sobre el “momento más crítico” de la temporada seca. Con base en cifras de la administración departamental, son 39 incendios activos en 18 municipios, lo que llevó al presidente Abelardo de la Espriella a ordenar el envío de un pelotón especializado en desastres y dos helicópteros adicionales para fortalecer las labores de control.

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Los incendios forestales en Colombia suman 36 focos activos y 1.195 hectáreas consumidas, con Norte de Santander, Cesar y Antioquia entre las regiones más afectadas - crédito @UNGRD / X

San Luis se destaca como uno de los municipios más golpeados, mientras que en Nariño, el gobernador Luis Alfonso Escobar declaró la calamidad pública y la urgencia manifiesta, lo que habilita una inversión de más de $3.500 millones para fortalecer a los cuerpos de bomberos y crear una brigada de reacción inmediata.

Las solicitudes de ayuda se multiplican. Congresistas de Cesar y Norte de Santander enviaron cartas al Ministerio del Interior y a la dirección nacional de la Ungrd para pedir apoyo urgente, ante el temor de que la emergencia por incendios derive en otra catástrofe humanitaria.

Alerta en el volcán Puracé: vigilancia y prevención

El monitoreo del volcán Puracé detectó tremor continuo y eventos de largo periodo bajo el cráter, a menos de un kilómetro de profundidad - crédito SGC / X

Paralelamente, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) mantiene el monitoreo constante sobre el volcán Puracé, en el departamento del Cauca, debido al incremento registrado en su actividad interna.

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Entre el 11 y el 13 de agosto, el SGC documentó seis emisiones de ceniza, con alturas máximas de 500 metros sobre el cráter. Los reportes de caída de ceniza se extendieron a las veredas Cristales, Alto Anambío, Chapío y Patugó, en el municipio de Puracé.

En el último boletín, el SGC advirtió que los valores de dióxido de azufre y dióxido de carbono se mantienen por encima de los promedios históricos y que el proceso de deformación del suelo en la zona persiste. La entidad sostiene la Alerta Naranja, que implica cambios importantes en la dinámica del volcán y la posibilidad de variaciones súbitas en los parámetros monitoreados.

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El Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja en el volcán Puracé tras seis emisiones de ceniza y el aumento de gases y deformación del suelo - crédito SGC

El director de la Ungrd, David Santiago Tamayo, aseguró que una comisión técnica permanece desplegada y se evalúa la habilitación de albergues provisionales para la evacuación de las poblaciones aledañas si la actividad volcánica se intensifica.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mantiene operaciones simultáneas en los tres frentes de emergencia. Las autoridades piden a la ciudadanía atender únicamente información oficial para evitar la difusión de rumores y seguir las instrucciones locales, departamentales y nacionales en caso de evacuación o restricción de acceso a zonas de riesgo.