Montaje para el Festival Petronio de Cali sirve para canalizar ayuda: alcalde Éder dio detalles de la situación en la ciudad tras el terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, indicó que hay 111 personas desaparecidas en la ciudad tras el terremoto - crédito John Paz/Colprensa

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El alcalde de Cali, Alejandro Éder, dio a conocer detalles de la situación que enfrenta la ciudad tras el terremoto que se registró en San José del Palmar, Chocó, el 10 de agosto de 2026, el cual afectó a otros departamentos como Valle del Cauca, Antioquia, Nariño, Quindío, Risaralda, entre otros.

En diálogo con Infobae, el mandatario local informó que una de las carpas que había sido dispuesta para celebrar la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez ahora está siendo utilizada para canalizar ayuda humanitaria para las personas afectadas por el sismo. El evento se iba a realizar entre el 12 y el 17 de agosto, pero fue suspendido por orden del alcalde, debido a la tragedia.

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De acuerdo con Éder, en ese lugar se está almacenando y distribuyendo todo tipo de elementos esenciales para las víctimas. Las ayudas que se están recolectando provienen de Colombia y otros países que anunciaron su colaboración para hacer frente a la situación.

En Cali hay entre 600 y 700 rescatistas trabajando para hallar sobrevivientes entre los escombros - crédito Ernesto Guzmán/EFE

“Como ya lo teníamos montado, cogimos este sector, esta carpa, y aquí montamos lo que es el centro de acopio y de distribución de ayudas. Esto nos ha ayudado. Tenemos ya más 1.400, 1.500 voluntarios, aquí nos está llegando apoyo humanitario de Colombia, de Cali, también nos llegaron de El Salvador, de México, de Perú. Muy agradecidos con todos”, dijo el alcalde.

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De igual manera, indicó que se ha mantenido al frente de la situación en la ciudad, pasando casi todo el tiempo en una estación de bomberos acondicionada para atender la emergencia. Según precisó, ya pasaron 72 horas desde el terremoto, las cuales eran cruciales para hallar a personas con vida. Sin embargo, se mantienen los esfuerzos de búsqueda.

Aseguró que todavía hay puntos de rescate en nueve zonas de colapso, en donde están trabajando entre 600 y 700 rescatistas, aproximadamente, contando con la ayuda de organismos de socorro internacionales. “Hasta que no rescatemos a todo el mundo que podamos, no vamos a parar”, aseveró.

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Entre 1.400 y 1.500 voluntarios están trabajando para canalizar ayuda humanitaria en Cali - crédito prensa Ejército Nacional

La situación actual en Cali es compleja: hay 56 estructuras colapsadas, de las cuales 48 presentan un derrumbe parcial, a las que se suman otras 400 que están comprometidas en su infraestructura. Por otro lado, se reportan 111 personas desaparecidas, 88 ciudadanos rescatados con vida y 104 fallecidos.

John Fitzerald, jefe de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali, también se refirió en su momento a ese tiempo clave que transcurre desde que se registra una tragedia para poder hallar sobrevivientes. Según indicó, es necesario actuar con precisión y contando con el personal calificado para ello.

Por eso, se debe garantizar que los organismos de rescate especializados sean los que se encarguen de buscar y recuperar a las personas que están bajo los escombros, nadie más. Pues, cuando se desborda la capacidad de ayuda, se vuelve contraproducente porque se convierte en un obstáculo para actuar de manera rápida y coordinada.

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En Cali hay 56 estructuras colapsadas, de las cuales 48 presentan un derrumbe parcial, a las que se suman otras 400 que están comprometidas en su infraestructura - crédito Colprensa

“Debemos agradecer a los caleños todo el esfuerzo y la solidaridad, que fue crucial en el primer momento después de la emergencia ocasionada por el terremoto, pero ya se cumplen las 72 horas y debemos aprovechar cualquier segundo para salvar vidas”, afirmó el jefe de emergencias del Cuerpo de Bomberos de Cali, citado por la revista Semana.

Con el fin de hacer frente a la emergencia de manera adecuada y de facilitar el trabajo de los rescatistas y demás organismos que brindan ayuda humanitaria, la Alcaldía de Cali declaró estado de emergencia y toque de queda durante tres noches. “Estamos tomando todas las medidas de emergencia que nos permite la ley”, precisó el mandatario local al medio de comunicación citado.

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