A Medicina Legal llegaron más cuerpos de víctimas fatales tras el terremoto: 222 ya fueron entregados a sus familias

Siguen llegando cuerpos a las sedes de Medicina Legal en las ciudades más afectadas por el terremoto - crédito Sergio Acero/Reuters

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Con corte de las 7:00 p. m. del jueves 13 de agosto de 2026, se publicó el último balance de la jornada, por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sobre la identificación de las víctimas fatales de la catástrofe sísmica que se registró en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026.

El institución confirmó la recepción de 260 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca; es decir, diez más con respecto al informe inmediatamente anterior.

De acuerdo con el reporte, el total de víctimas identificadas pasó de 228 a 243, entre las cuales se encuentran 17 menores de edad, cuatro más que el balance de la tarde.

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De la misma manera, el organismo detalló que 222 cuerpos ya han sido entregados a sus familiares, proceso que se realiza de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación en las sedes correspondientes de cada municipio afectado.

En el caso de las víctimas provenientes de Cali, la entrega se lleva a cabo en la Unidad Básica de Palmira.

El proceso de identificación y entrega se mantiene bajo estrictos estándares técnicos y de respeto a la dignidad humana, asegurando el acompañamiento institucional a los familiares de las víctimas. El trabajo continuará hasta lograr la identificación y devolución de todos los cuerpos a sus seres queridos.

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