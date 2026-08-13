Se habilitó a un carril la vía de acceso a San José del Palmar, epicentro del terremoto del 10 de agosto en Colombia

Así se ve el paso de acceso al municipio que fue el epicentro del terremoto que sacudió a Colombia - crédito Ministerio de Transporte

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El Ministerio de Transporte confirmó a través de redes sociales que ya hay paso vehicular para llegar al municipio de San José del Palmar, Chocó, con la reapertura parcial de la vía de acceso.

El municipio, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que se registró el lunes 10 de agosto de 2026 enhoras de la mañana, estaba incomunicado luego de que porciones de tierra y derrumbes afectaran gravemente las vías.

Según el reporte oficial, se habilitó el paso a un carril mientras continúan las labores de recuperación total del corredor vial, tras una intervención con maquinaria coordinada por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

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Las autoridades destacaron que la reapertura fue posible gracias al trabajo conjunto entre equipos técnicos y operativos desplegados en la zona.

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