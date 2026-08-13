Más de 900 psicólogos se movilizan para brindar atención gratuita a víctimas del fuerte sismo en Colombia

Las personas afectadas por el terremoto en Colombia pueden acceder al servicio psicológico gratuito - crédito Santiago Saldarriaga/AP

Guardar

El terremoto del 10 de agosto de 2026 en Colombia ha dejando 273 fallecidos a nivel nacional, de los cuales 204 víctimas mortales se concentran en ciudades capitales, de acuerdo con el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Para atender a los afectados, más de 900 psicólogos entre profesionales y estudiantes serán desplegados en las zonas impactadas, ofreciendo atención psicológica gratuita a las víctimas de la emergencia.

El Informe Consolidado No. 22 de Asocapitales, con corte a las 10:00 a. m. del jueves 13 de agosto, mantiene en alerta roja a Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, ciudades que suman 204 fallecidos, 1.958 heridos, 371 desaparecidos y 325 estructuras colapsadas. Estos datos reflejan que cerca del 75% de las personas fallecidas reportadas en el país corresponden a las ciudades capitales, subrayando la gravedad del impacto sobre los principales núcleos urbanos de las regiones afectadas.

PUBLICIDAD

El informe consolidado 22 de Asocapitales, con corte a las 10:00 a. m. del 13 de agosto, reporta 1.958 lesionados, 371 personas sin localizar y 325 edificaciones derrumbadas en cinco urbes - crédito Asocapitales

Estrategia de atención psicológica de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz

En respuesta a esta situación, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz puso en marcha una estrategia integral de apoyo psicológico para las comunidades afectadas por el sismo. El plan incluye dos frentes principales: atención psicológica gratuita e inmediata y recolección de ayudas humanitarias. La iniciativa busca acompañar a quienes, además de enfrentar pérdidas materiales, experimentan miedo, ansiedad, angustia o estrés derivados de la emergencia.

La Fundación ofrece atención psicológica gratuita a las personas afectadas por el terremoto tanto de manera presencial como remota. Más de 500 practicantes de pregrado, especialización y maestría en Psicología Clínica rotarán en el Centro de Psicología Clínica de la Konrad Lorenz, ubicado en Chapinero, Bogotá. A ellos se suman más de 400 psicólogos graduados de la institución, quienes han respondido a la convocatoria para apoyar a las comunidades damnificadas.

PUBLICIDAD

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz activó una estrategia de apoyo por el terremoto en Colombia con atención psicológica gratuita y recolección de ayudas humanitarias - crédito Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Las personas afectadas pueden acceder a la atención psicológica gratuita a través de los canales habilitados en las redes sociales oficiales @ukonradlorenz y @cpc.konradlorenz, donde se encuentran los enlaces directos al servicio. Los horarios de atención serán de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.

“En una emergencia como esta, atender las necesidades emocionales de las personas es tan importante como responder a sus necesidades físicas. Por eso hemos movilizado nuestra comunidad Konradista para brindar acompañamiento psicológico gratuito, oportuno y cercano, especialmente a quienes están viviendo esta situación en las regiones más afectadas”, afirmó Nubia Villescas, decana de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz.

PUBLICIDAD

La atención psicológica gratuita para víctimas del terremoto estará disponible de forma presencial, remota y telefónica para ampliar el acceso en regiones con problemas de conectividad - crédito Andina

Para quienes tienen dificultades de conectividad en ciertas regiones, la estrategia contempla también el contacto telefónico, ampliando las posibilidades de acceso al acompañamiento. Las personas podrán recibir orientación profesional, primeros auxilios psicológicos y espacios de escucha activa. Los equipos estarán preparados para abordar casos de ansiedad, angustia, miedo y otros síntomas emocionales frecuentes en situaciones de desastre.

Impacto del sismo y respuesta humanitaria

La emergencia ha tenido consecuencias graves no solo en términos materiales y de vidas humanas, también en la salud mental de las comunidades afectadas. La movilización de psicólogos busca mitigar el impacto emocional y garantizar un acompañamiento profesional y gratuito a quienes lo requieran.

PUBLICIDAD

La Konrad Lorenz habilitó un centro de acopio en Bogotá para recibir hasta el 14 de agosto donaciones para los damnificados por el sismo - crédito Fundación Universitaria Konrad Lorenz

Como parte de la respuesta integral, la Fundación Universitaria Konrad Lorenz habilitó su sede principal en Bogotá como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a los damnificados. El centro recibirá hasta el 14 de agosto a las 8:00 p. m. alimentos de primera necesidad, productos no perecederos, suministros de higiene y elementos de primeros auxilios, siguiendo las recomendaciones del Banco de Alimentos.

El centro de acopio está ubicado en la carrera 9 Bis #62-43, Bogotá, y busca reunir productos esenciales para responder a las necesidades inmediatas de las personas afectadas por el sismo.