Corferias habilitó centro de acopio para ayudar a mascotas damnificadas por el sismo: así puede donar desde Bogotá

El recinto en Bogotá funcionará del 13 al 17 de agosto como punto de donación para comida, guacales y atención veterinaria destinada a cientos de seres afectados por la emergencia - crédito Idypba/Instagram

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El impacto del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto de 2026 no solo dejó daños en la infraestructura y graves pérdidas humanas, también desató una crisis para los animales de compañía y de refugio en las regiones más afectadas.

Ante la emergencia, el recinto ferial Corferias en Bogotá fue habilitado como centro de acopio para la recepción de donaciones de insumos y alimentos dirigidos a la atención de mascotas y animales damnificados, en una jornada que se extenderá del 13 al 17 de agosto, de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. de manera continua.

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La emergencia ha puesto en evidencia una problemática que muchas veces pasa desapercibida: refugios colapsados, mascotas heridas y más de 200 animales extraviados conforman el panorama que intenta atender la campaña “Una Garra por Colombia”, impulsada por la senadora Andrea Padilla en coordinación con organizaciones animalistas.

Los 32 refugios afectados albergan cerca de 1.870 animales, principalmente perros y gatos, con necesidades urgentes de atención - crédito Luisa González/REUTERS

Según el balance más reciente, al menos 32 refugios están colapsados o en riesgo, albergando cerca de 1.870 animales, principalmente perros y gatos.

Corferias, punto central para la ayuda animal

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idypba), lidera la campaña de recolección de ayudas en Corferias, cuyo punto de acopio estará ubicado en el arco principal del recinto (carrera 37 24-67). La iniciativa se realiza en el contexto de ExpoPet 2026, aunque para donar no es necesario ingresar al evento.

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Los ciudadanos podrán acercarse con sus donaciones desde el jueves 13 hasta el lunes 17 de agosto, priorizando elementos esenciales para la atención veterinaria y el bienestar animal:

Concentrado y alimento húmedo para perros y gatos

Arena para gatos

Guacales

Collares

Correas

Bozales de canasta

Platos

Medicamentos e insumos veterinarios.

Entre los medicamentos solicitados se encuentran gasa, algodón, clorhexidina, cefalexina, metronidazol, meloxican, solución salina, lactato de Ringer, venoclisis, cánulas, coban, etamsilato y jeringas de diferentes capacidades, además de productos para primeros auxilios.

ExpoPet 2026 incluye espacios del Idypba para adopción responsable, atención jurídica y jornadas educativas sobre bienestar animal - crédito Expopet

El panorama animal tras el terremoto: cifras y necesidades

La campaña “Una Garra por Colombia” responde a los tres principales impactos de la tragedia en el ámbito animal: daños graves en la infraestructura de refugios, urgencias veterinarias múltiples y un elevado número de animales perdidos. La atención a esta población se ha visto limitada por la falta de recursos y el colapso de 32 refugios, que albergan a casi 1.900 animales.

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Aún no existe una cifra oficial consolidada sobre el total de animales rescatados tras el sismo. Los reportes son manejados de forma local por cuerpos de bomberos, centros de zoonosis y albergues en las zonas más golpeadas, como Cali y Pereira. En estas regiones, las solicitudes de atención veterinaria, recuperación y reubicación de mascotas se han multiplicado.

Oferta institucional en ExpoPet y otros puntos de ayuda

Durante ExpoPet 2026, el Idpyba estará presente en tres espacios de Corferias: el Stand 630 del Pabellón 3, dedicado a la adopción responsable de perros y gatos; la pista de actividades, donde se desarrollarán jornadas educativas y de sensibilización; y el Stand 302 del Pabellón 8, que ofrecerá servicios de atención jurídica, actividades lúdicas y la participación de fundaciones aliadas.

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Además, frente al pabellón 4, una carpa especial brindará atención ciudadana y permitirá a los visitantes conocer más sobre los animales en adopción.

Cali y Pereira concentran reportes locales de rescate, zoonosis y albergues ante la falta de una cifra oficial de animales rescatados - crédito Raul Arboleda / AFP

Las actividades educativas abarcan temas como el cuidado comunitario, la seguridad de las mascotas y el arte como vía de concienciación sobre el bienestar animal. Los procesos de adopción se adelantarán en el recinto, buscando dar una nueva oportunidad a animales rescatados tras la emergencia.

Alternativas para donar y otras formas de ayuda

Quienes deseen apoyar la recuperación de refugios y garantizar la atención básica de los animales damnificados pueden realizar aportes económicos a través de la plataforma Vaki en la campaña “Una Garra por Colombia” (https://vaki.co/vaki/una-garra-por-colombia). Los recursos serán destinados a la compra de materiales como tejas, cemento y mallas, además de insumos necesarios para la reparación de los espacios.

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La campaña también ha habilitado centros de acopio en alianza con tiendas Laika en Bogotá (sedes 116, Chapinero, Modelia y Calle 94), Cali (Capri y Pance) y Medellín (El Poblado, Agua Bendita y Llanogrande), donde se reciben donaciones en especie.

La iniciativa coordinada por Andrea Padilla y varias organizaciones reúne comida, medicinas y materiales para atender urgencias veterinarias, reparar albergues y dar respuesta a una emergencia poco visible - crédito Andrea Padilla/X

Por su parte, la Cruz Roja Colombiana tiene activa su red de ayuda con varios puntos de acopio en Bogotá: el principal en la carrera 24 #73-38 (operativo las 24 horas), y otros en el estadio El Campín, el centro comercial Unicentro y la Universidad Jorge Tadeo Lozano, abiertos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. En estos lugares se aceptan alimentos, camas, colchonetas, guacales y medicamentos veterinarios, especialmente para el manejo del dolor, infecciones y problemas de piel.

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Todo apoyo, tanto en especie como económico, contribuirá a salvar la vida y el bienestar de cientos de animales afectados por el desastre.