Dos obreros murieron asfixiados durante trabajos de alcantarillado en Soledad, Atlántico: habrían inhalado gases tóxicos

Dos trabajadores fallecen por asfixia durante labores de mantenimiento en el barrio Manuela Beltrán, mientras que otros tres reciben atención médica tras quedar expuestos a gases tóxicos en la red de alcantarillado - crédito X

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Dos obreros murieron el jueves 13 de agosto de 2026 al quedar atrapados en una alcantarilla mientras realizaban labores de conexión de tuberías en el barrio Manuela Beltrán, en el municipio de Soledad, Atlántico.

De acuerdo con informes preliminares del Cuerpo de Bomberos de Soledad, el accidente involucró la inhalación de gases tóxicos, situación que también afectó a otros tres trabajadores que requirieron atención médica urgente.

Versiones extraoficiales sugieren que los obreros habrían roto accidentalmente una tubería de gas y, tras percibir fuertes olores, perdieron el conocimiento y posteriormente dejaron de respirar.

Emergencia en la red de alcantarillado

El incidente ocurrió cerca del conjunto residencial Parques del Trébol, en una zona donde una cuadrilla adelantaba trabajos en la red subterránea de alcantarillado.

Un operativo de rescate se desplegó en el conjunto Parques del Trébol, donde cinco empleados de una contratista resultaron afectados después de ingresar a un manjol sin protección especializada - crédito X

Según el primer reporte de las autoridades, uno de los obreros quedó atrapado en un manjol mientras ejecutaba tareas de mantenimiento, lo que motivó que cuatro compañeros descendieran para intentar auxiliarlo. Todos resultaron expuestos a gases peligrosos, lo que provocó graves consecuencias para su salud.

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El Cuerpo de Bomberos de Soledad acudió al lugar tras el llamado de alerta de residentes del sector. Las labores de rescate contaron con el apoyo activo de la comunidad, que colaboró para extraer a las víctimas del interior de la alcantarilla. Uno de los trabajadores falleció en el sitio, mientras que los otros cuatro fueron trasladados a centros asistenciales, donde se confirmó la muerte de un segundo obrero.

Investigación sobre posibles fallas de seguridad

El teniente Alexander Martínez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, informó que se abrió una investigación para establecer las causas exactas de la emergencia.

“Todo indica que no se realizaron los protocolos de seguridad, no se midió si había gases peligrosos y los trabajadores descendieron sin equipos de protección personal o respiratorio”, explicó el oficial, citado por medios locales. Las autoridades indagan si hubo incumplimiento de normas por parte de la empresa contratista Triple A.

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Dos obreros murieron en Soledad, Atlántico, al quedar atrapados en una alcantarilla durante trabajos de conexión de tuberías en el barrio Manuela Beltrán - crédito X

La identidad de los fallecidos aún no ha sido confirmada oficialmente, aunque versiones preliminares señalan que eran empleados de la contratista responsable de la obra.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que otros compañeros fueron rescatados del interior del sistema de alcantarillado, recibiendo atención inmediata por parte de los socorristas y vecinos.

La Policía Metropolitana de Barranquilla también intervino en el sitio para apoyar las labores de atención y garantizar el perímetro durante el desarrollo de las operaciones de rescate. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el tipo de gases que provocaron la intoxicación de los trabajadores, ni han confirmado si existen más personas lesionadas.

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Protocolo y prevención en tareas de alcantarillado

Las investigaciones en curso buscan determinar si existieron omisiones en la aplicación de los protocolos de seguridad industrial y qué medidas se tomaron antes de que los trabajadores descendieran al pozo. El uso de equipos de protección personal es obligatorio en este tipo de intervenciones, especialmente cuando existe riesgo de exposición a gases tóxicos en espacios confinados.

Bomberos de Soledad señalaron que los trabajadores hacían empalmes de tubería en manjoles y que la intoxicación habría sido causada, al parecer, por metano - crédito X

Por su parte, el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de Soledad, Blas Araujo, explicó que los trabajadores estaban realizando empalmes de tubería en los manjoles; no obstante, las excavaciones ya estaban hechas.

“Estaban haciendo trabajo en manjoles y en conexión de alcantarillado y obviamente las personas ahí inhalaron, al parecer metano”, señaló, agregando que, “al parecer iban a hacer una ruptura para que se empalmara uno con el otro”.

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De los cinco trabajadores afectados, dos fallecieron, mientras que los otros tres continúan recibiendo atención médica. Hasta el momento, no se ha divulgado información sobre su estado de salud actual. Las autoridades mantienen la verificación de las circunstancias del accidente y la identificación precisa de las víctimas.