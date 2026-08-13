Petro defendió su gestión ante las críticas del ministro de Hacienda: “Encontramos un país arruinado y lo entregamos más rico”

El expresidente Gustavo Petro aseguró que generó riqueza social en su Gobierno - crédito Andrea Puentes/Presidencia

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El expresidente Gustavo Petro se refirió a las críticas que hizo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, sobre la gestión que llevó a cabo durante cuatro años en materia fiscal. De acuerdo con el funcionario, la crisis fiscal actual es muy complicada.

“La situación económica es muy grave. Es la crisis económica más grave que hemos tenido en nuestra historia republicana (...). Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, informó el ministro en una sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso que se llevó a cabo el 11 de agosto.

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“Yo no creo, sinceramente, que frente a una herencia tan terrible, una herencia maldita como la que nos deja este gobierno, podamos jugar con candela”, añadió el jefe de la cartera, que solicitó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 presentado por el Gobierno Petro fuera devuelto al Ministerio de Hacienda para corregir los errores que tiene, petición que fue aprobada por el Legislativo.

El ministro Miguel Gómez Martínez aseguró que el Gobierno Petro dejó el déficit fiscal más grande de la historia - crédito Colprensa

El exmandatario reaccionó a las declaraciones del funcionario a través de una publicación en su cuenta de X, en la que recordó que su administración, que inició en 2022, recibió un país que afrontaba una situación difícil. Además, aseguró que, al terminar su mandato, se reportaron cifras positivas en materia económica.

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“Encontramos un país arruinado y lo entregamos más rico, construimos riqueza social, la riqueza social es la base de la riqueza individual”, aseveró el ex jefe de Estado.

El expresidente Gustavo Petro defendió su gestión como mandatario y sus resultados - crédito @petrogustavo/X

Al igual que el expresidente, la congresista María del Mar Pizarro cuestionó al ministro de Hacienda por afirmar que la herencia que dejó la administración de Gustavo Petro está “maldita”. Aseguró que la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) que asumió el Gobierno anterior ahora está en $4,2 billones, lo que implica una reducción importante, teniendo en cuenta que la obligación estaba en $70 billones cuando Petro asumió el poder.

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“Eso sí es una herencia maldita. Usted habla de la peor crisis económica de la historia de Colombia. ¿Y el Upac (Unidad de Poder Adquisitivo Constante)? ¿No se acuerda del Upac? Durante esa época, la economía se contrajo en más del 4%“, indicó la legisladora en el Congreso.

Aseguró, además, que el Gobierno Petro dejó la economía creciendo al 2% y con una positiva tasa de empleo. En ese sentido, Pizarro instó al jefe de la cartera a no señalar a la administración anterior como responsable de las decisiones económicas que tome el Gobierno actual, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, bajo el concepto de la austeridad.

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La congresista María del Mar Pizarro aseguró que el Gobierno Petro no generó la peor crisis económica de Colombia - crédito @delmarpizarro/X

“No, usted no recibió la peor crisis de la historia. Nosotros sí recibimos una de las peores crisis en la historia y le bajamos la deuda, por ejemplo, del Fepec (...). Entonces, aquí no nos ponga como excusa para realmente recortar empleos y dejar a familias en la calle”, señaló.

El exmandatario se unió a las declaraciones de la congresista y acusó al vicepresidente José Manuel Restrepo –exministro de Hacienda en el Gobierno de Iván Duque– de haber tenido responsabilidad en la situación económica que enfrentó cuando llegó a la Presidencia en 2022.

El expresidente Gustavo Petro se refirió al déficit fiscal - crédito @petrogustavo/X

“Todo el déficit fiscal actual no es sino un regalo que hizo el actual vicepresidente siendo ministro de hacienda de Duque a los más ricos de Colombia en la época del COVID que el pueblo colombiano pagó en mi gobierno. El subsidio a la gasolina no fue sino eso”, precisó Petro en la red social X.

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