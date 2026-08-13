Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Pastrana habría mostrado su desacuerdo con el Congreso y pidió que Gustavo Petro no salga del país “mientras no aclare los asuntos pendientes”

El expresidente de la República, en sus redes sociales, mostró su preocupación por lo que podría la situación jurídica del ex jefe de Estado, que podrá salir del territorio nacional si cumple una serie de condiciones

El expresidente Andrés Pastrana le pidió al legislativo no dejar ir al exmandatario Gustavo Petro hasta que se aclare si tiene cuentas pendientes con las autoridades - crédito Colprensa
El expresidente Andrés Pastrana le pidió al legislativo no dejar ir al exmandatario Gustavo Petro hasta que se aclare si tiene cuentas pendientes con las autoridades - crédito Colprensa
Guardar

Con un corto, pero fuerte pronunciamiento en las redes sociales, el expresidente de la República Andrés Pastrana pidió el jueves 13 de agosto de 2026 que no se le permita al exmandatario Gustavo Petro abandonar el país mientras “no aclare sus asuntos pendientes con el Congreso”; y de esta manera unió a las voces que están en desacuerdo con que se le conceda esta posibilidad.

La controversia tuvo su punto más álgido en la plenaria del Senado del 12 de agosto, cuando la cámara alta aprobó la autorización con 73 votos a favor y 11 en contra, pero le impuso informar con fecha y lugares específicos cada desplazamiento. Contrario a lo que propuso el exmandatario, que quería que se tramitara una solicitud general que le diera plena libertad de salir del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Andrés Pastrana reaccionó a permiso entregado a Gustavo Petro
El expresidente Andrés Pastrana reaccionó en sus redes sociales al permiso entregado al exmandatario Gustavo Petro por parte del Senado - crédito @AndresPastrana_/X

En la aprobación del órgano legislativo quedó explícito un apartado que buscó blindar a los senadores ante la decisión: si un exmandatario sale sin esa autorización, el hecho puede considerarse “abandono del cargo”. Esa restricción surge de lo dispuesto en la Constitución, que obliga a los expresidentes a pedir permiso durante el año siguiente a dejar la jefatura del Estado.

Con una misiva dirigida a la secretaría del Senado, Petro había solicitado la autorización en una carta enviada el lunes 10 de agosto. Allí explicó que busca atender compromisos de “carácter personal, social, político y académico”, aunque no precisó el destino ni dio más detalles sobre los motivos de los viajes que pretende hacer mientras exista la obligación de informar al Congreso de sus salidas.

PUBLICIDAD

Después de la decisión del Congreso, el exmandatario rechazó la interpretación de que pretendiera ausentarse de Colombia durante un año. “Yo no he pedido salir del país por un año, mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo”, afirmó el expresidente, que intentó defender la legitimidad de su gestión frente a las fuertes críticas que causó la aprobación en el legislativo.

Carta con la que Gustavo Petro pidió permiso al Senado para salir del país
Esta es la carta con la que el expresidente Gustavo Petro pidió permiso al Senado para salir del país, y que fue discutida en la plenaria - crédito suministrada a Infobae Colombia

El permiso entregado a Gustavo quedó atado a cada viaje y no a una autorización abierta

Petro sostuvo que el trámite ante el Senado buscaba una habilitación previa para desplazamientos durante los próximos 12 meses. “He pedido que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el senado, eso es muy diferente, pero para saberlo hay que leerse primero la ley Clinton de los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X el expresidente que no tuvo al parecer éxito en su petición.

Y es que durante el debate, el senador del partido de la U Alfredo Deluque pidió que “cada vez que salga, pida autorización”, una fórmula que terminó alineada con el texto que prosperó en la votación; incluso con el apoyo del Centro Democrático, en contraste con el rechazo de Cambio Radical, Salvación Nacional y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández.

La plenaria avaló el trámite con 73 votos a favor y 11 en contra, y exigió que el exmandatario comunique con anticipación el destino y la fecha de cada desplazamiento al exterior - crédito suministrado a Infobae Colombia

En efecto, en la sesión también intervinieron legisladores que pidieron negar la autorización, pues defendió esa postura como “un control constitucional” en el legislativo. “¿Dónde está Carlos Ramón González? Está prófugo de la justicia; ¿dónde está César Manrique? Prófugo de la justicia (...) Gustavo Petro tiene múltiples procesos en la Comisión de Acusación”, reiteró el senador.

Así pues, el cambio final surgió de una proposición alternativa radicada por el Centro Democrático y firmada por Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meissel. Ese documento obligó a Petro a especificar fechas, lugares y destinos en cada salida del país; en una situación que quizá en la víspera no imaginó y en la que tendrá que compartir con el Senado los motivos de cada desplazamiento al exterior.

Temas Relacionados

Andrés PastranaCongreso ColombiaGustavo PetroGobierno PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rodrigo Lara le ‘cantó la tabla’ a Gustavo Petro y acusó a su Gobierno de “robarse” la Ungrd, que no tendría recursos para afrontar la tragedia

La controversia no solo puso en entredicho la capacidad operativa del Estado para responder a la emergencia, sino que abrió una discusión sobre el manejo de los recursos públicos y el futuro de la gestión del riesgo en el país

Rodrigo Lara le ‘cantó la tabla’ a Gustavo Petro y acusó a su Gobierno de “robarse” la Ungrd, que no tendría recursos para afrontar la tragedia

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Medicina Legal ya identificó 228 víctimas del terremoto, que deja un total de 273 muertos

A las 7:34 a. m. del lunes, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: Medicina Legal ya identificó 228 víctimas del terremoto, que deja un total de 273 muertos

Escudo de las Américas: qué implica la integración de Colombia y qué dicen expertos sobre el impacto en la soberanía y el rol del Congreso

Dos expertos en asuntos políticos y geopolíticos explicaron a Infobae Colombia el contexto de la suscripción al bloque regional y los efectos que podría tener

Escudo de las Américas: qué implica la integración de Colombia y qué dicen expertos sobre el impacto en la soberanía y el rol del Congreso

“Compadre”: el colombiano nacionalizado costarricense extraditado a EE.UU. por presunto narcotráfico internacional de drogas

Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, nació en Colombia, obtuvo la nacionalidad costarricense y permanecía detenido desde noviembre de 2023 por el llamado Caso Corona. Este jueves fue entregado a Estados Unidos junto al costarricense “Macho Coca”

“Compadre”: el colombiano nacionalizado costarricense extraditado a EE.UU. por presunto narcotráfico internacional de drogas

Así están las exportaciones de café de Colombia luego del terremoto del 10 de agosto: la Federación Nacional de Cafeteros despejó dudas

Mientras el gremio cafetero asegura control en la cadena logística, Asoexport alertó incertidumbre ante la complejidad vial en el suroccidente del país

Así están las exportaciones de café de Colombia luego del terremoto del 10 de agosto: la Federación Nacional de Cafeteros despejó dudas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Alejandro Riaño anunció que realizará un especial solidario de ‘The Juanpis Live Show’: así pueden ayudar a los damnificados del terremoto

Deportes

Atlético Nacional informó qué va a pasar con las boletas del partido ante Santa Fe e invitó a las donaciones en el concierto ‘Colombia, Medellín Te Quiere’

Atlético Nacional informó qué va a pasar con las boletas del partido ante Santa Fe e invitó a las donaciones en el concierto ‘Colombia, Medellín Te Quiere’

Juan Fernando Quintero fue presentado como nuevo jugador del DIM y se disculpó por decir que ya no era hincha: “Les pido disculpas”

La Vuelta a Colombia 2026 se canceló por el terremoto en Chocó: esto pasará con la clasificación general

Las tres propuestas de la Dimayor para terminar la Liga BetPlay y la Copa Colombia en 2026 tras el terremoto: evalúan cambios

La Liga BetPlay 2026-II cambiaría su sistema para la segunda fase, por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia