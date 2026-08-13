Pastrana habría mostrado su desacuerdo con el Congreso y pidió que Gustavo Petro no salga del país “mientras no aclare los asuntos pendientes”

El expresidente Andrés Pastrana le pidió al legislativo no dejar ir al exmandatario Gustavo Petro hasta que se aclare si tiene cuentas pendientes con las autoridades - crédito Colprensa

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Con un corto, pero fuerte pronunciamiento en las redes sociales, el expresidente de la República Andrés Pastrana pidió el jueves 13 de agosto de 2026 que no se le permita al exmandatario Gustavo Petro abandonar el país mientras “no aclare sus asuntos pendientes con el Congreso”; y de esta manera unió a las voces que están en desacuerdo con que se le conceda esta posibilidad.

La controversia tuvo su punto más álgido en la plenaria del Senado del 12 de agosto, cuando la cámara alta aprobó la autorización con 73 votos a favor y 11 en contra, pero le impuso informar con fecha y lugares específicos cada desplazamiento. Contrario a lo que propuso el exmandatario, que quería que se tramitara una solicitud general que le diera plena libertad de salir del territorio nacional.

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El expresidente Andrés Pastrana reaccionó en sus redes sociales al permiso entregado al exmandatario Gustavo Petro por parte del Senado - crédito @AndresPastrana_/X

En la aprobación del órgano legislativo quedó explícito un apartado que buscó blindar a los senadores ante la decisión: si un exmandatario sale sin esa autorización, el hecho puede considerarse “abandono del cargo”. Esa restricción surge de lo dispuesto en la Constitución, que obliga a los expresidentes a pedir permiso durante el año siguiente a dejar la jefatura del Estado.

Con una misiva dirigida a la secretaría del Senado, Petro había solicitado la autorización en una carta enviada el lunes 10 de agosto. Allí explicó que busca atender compromisos de “carácter personal, social, político y académico”, aunque no precisó el destino ni dio más detalles sobre los motivos de los viajes que pretende hacer mientras exista la obligación de informar al Congreso de sus salidas.

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Después de la decisión del Congreso, el exmandatario rechazó la interpretación de que pretendiera ausentarse de Colombia durante un año. “Yo no he pedido salir del país por un año, mi poder reside en el pueblo colombiano y su amor, por qué habría de dejarlo”, afirmó el expresidente, que intentó defender la legitimidad de su gestión frente a las fuertes críticas que causó la aprobación en el legislativo.

Esta es la carta con la que el expresidente Gustavo Petro pidió permiso al Senado para salir del país, y que fue discutida en la plenaria - crédito suministrada a Infobae Colombia

El permiso entregado a Gustavo quedó atado a cada viaje y no a una autorización abierta

Petro sostuvo que el trámite ante el Senado buscaba una habilitación previa para desplazamientos durante los próximos 12 meses. “He pedido que durante el próximo año pueda salir del país autorizado por el senado, eso es muy diferente, pero para saberlo hay que leerse primero la ley Clinton de los Estados Unidos”, escribió en su cuenta de X el expresidente que no tuvo al parecer éxito en su petición.

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Y es que durante el debate, el senador del partido de la U Alfredo Deluque pidió que “cada vez que salga, pida autorización”, una fórmula que terminó alineada con el texto que prosperó en la votación; incluso con el apoyo del Centro Democrático, en contraste con el rechazo de Cambio Radical, Salvación Nacional y el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández.

La plenaria avaló el trámite con 73 votos a favor y 11 en contra, y exigió que el exmandatario comunique con anticipación el destino y la fecha de cada desplazamiento al exterior - crédito suministrado a Infobae Colombia

En efecto, en la sesión también intervinieron legisladores que pidieron negar la autorización, pues defendió esa postura como “un control constitucional” en el legislativo. “¿Dónde está Carlos Ramón González? Está prófugo de la justicia; ¿dónde está César Manrique? Prófugo de la justicia (...) Gustavo Petro tiene múltiples procesos en la Comisión de Acusación”, reiteró el senador.

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Así pues, el cambio final surgió de una proposición alternativa radicada por el Centro Democrático y firmada por Juan Espinal, Hernán Cadavid y Carlos Meissel. Ese documento obligó a Petro a especificar fechas, lugares y destinos en cada salida del país; en una situación que quizá en la víspera no imaginó y en la que tendrá que compartir con el Senado los motivos de cada desplazamiento al exterior.