El periodista Carlos Andrés Aponte confirmó que sus padres y su sobrina fueron hallados sin vida en Cali tras varias horas de búsqueda

Periodista Carlos Andrés Aponte confirmó la muerte de sus padres y su sobrina tras el terremoto en Cali - crédito @carlos_a_aponte/IG

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La tragedia provocada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto dejó una profunda huella en numerosas familias, especialmente en Cali, donde el movimiento telúrico ocasionó el colapso de varias estructuras y obligó a los organismos de socorro a desplegar intensas labores de búsqueda entre los escombros.

Una de las historias más dolorosas es la del periodista Carlos Andrés Aponte, quien se encontraba en Bogotá cuando recibió la noticia de que sus padres y su sobrina habían quedado atrapados en la edificación familiar que se vino abajo durante el terremoto.

Carlos Arturo Aponte, Estela Marín y la pequeña Iliana Giraldo Aponte, de 11 años, se encontraban en el inmueble cuando ocurrió el sismo.

Para el periodista, las siguientes horas estuvieron marcadas por la angustia y la incertidumbre mientras intentaba regresar a Cali y los equipos de rescate trabajaban para localizar a sus seres queridos.

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El terremoto en Cali se llevó a los padres y a la sobrina de un periodista - crédito @carlos_a_aponte/IG

En diálogo con Blu Radio, Aponte confirmó el fallecimiento de sus padres y de la menor, y relató algunos detalles de la tragedia que golpeó a su familia.

“Sí, desafortunadamente es mi papá, mi mamá y una sobrina de once años que, pues, se había quedado el día domingo. Mi papá cumplió años el domingo, fueron a celebrarlo. Yo estaba en Bogotá, yo no asistí a la celebración y pues mi hermana, que es profesora, pues la niña no tenía clase”, contó.

El periodista explicó que Iliana tenía un vínculo muy cercano con sus abuelos y que era habitual que permaneciera en la vivienda de ellos, una circunstancia que hizo que la menor estuviera allí la noche anterior al terremoto.

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“Los abuelos, es la niña de la casa. Son tres nietas y ella es como la niña, pues la que está allí siempre con mamá y con papá y pues se queda en la casa y al otro día nos sorprende el temblor”, recordó el periodista en la entrevista.

Una celebración familiar terminó en tragedia

La familia se había reunido apenas unas horas antes de la tragedia porque Carlos Arturo Aponte había cumplido años el domingo y sus seres queridos llegaron hasta la vivienda para acompañarlo y celebrar con él.

Una celebración por un cumpleaños antecedió al derrumbe que atrapó a una familia - crédito @carlos_a_aponte/IG

Lo que debía ser una noche familiar terminó convirtiéndose en una de las jornadas más difíciles para los Aponte. Después del terremoto, comenzó una larga espera mientras los equipos de emergencia intentaban ingresar a la estructura colapsada.

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Para la familia, la esperanza de encontrar con vida a sus seres queridos permaneció durante las horas de búsqueda, pese a la magnitud de los daños y a las dificultades que enfrentaban los rescatistas para avanzar entre los restos del edificio. Incluso, mientras el periodista realizaba el cubrimiento de la tragedia en su ciudad.

“Aquí esperando ya a que se termine con la salida del cuerpo de mi señora madre. Pues una situación muy dura”, manifestó el periodista durante la entrevista.

Uno de los detalles más conmovedores conocidos tras la tragedia fue la manera en que los rescatistas encontraron a Carlos Arturo y a Iliana.

De acuerdo con el relato entregado por el periodista Carlos Andrés, su padre habría utilizado su propio cuerpo para proteger a la niña en el momento en que la estructura comenzó a colapsar. Ambos se encontraban en una zona del inmueble que correspondía a un baño cuando una viga terminó cayendo sobre ellos.

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Carlos Andrés Aponte contó la dolorosa pérdida de sus padres y su sobrina tras el terremoto en Cali - crédito @carlos_a_aponte/IG

“Lo que nos han dicho es que en un acto, yo creo, de amor tal vez, el más fuerte que puede hacer un abuelo, él se acurruca, se agacha, tapa a la niña y pues desafortunadamente, por la magnitud de este terremoto, una viga termina cayendo y es la que termina la vida de ambos de manera inmediata”, relató.

La imagen encontrada por los organismos de rescate quedó grabada en la memoria de la familia. Según explicó Aponte, los cuerpos fueron ubicados después de que los equipos avanzaran varios metros entre los escombros.

“La primera persona que sacan es a mi papá. Después de excavar casi, nos decía la persona que los rescató, unos siete metros más o menos, casi llegan a la parte del sótano. Ellos se habían puesto en un baño y la pared y la viga parece que es la que impulsa el movimiento y termina generando la lesión, que es contundente para que desafortunadamente pierdan la vida los dos”, explicó el reportero.

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La estructura donde se encontraba la familia sufrió daños de tal magnitud que, según Aponte, los diferentes pisos terminaron unidos entre sí. Esta situación complicó las labores de los equipos de emergencia y dificultó establecer con exactitud dónde podían encontrarse los cuerpos.

“El edificio en el movimiento que tuvo, pues prácticamente mezcló apartamentos. Yo tengo en el apartamento donde yo vivía, que era un tercer piso, restos del quinto, restos del primero, restos del segundo... O sea, el movimiento fue tan fuerte que el edificio alcanza como a hacer una espiral y cae en todo el apartamento de nosotros”, explicó.

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“Ellos parece que no estuvieron con vida en ningún momento y pues uno nunca pierde la esperanza y pues siempre escucha voces o escucha sonidos o está siempre como al pendiente de que van a salir adelante o que es simplemente una situación que no está pasando”, dijo el periodista.