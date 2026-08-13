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Abelardo de la Espriella oficializó el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas y así reaccionó el país político: “Quien autoriza no es el presidente”

El acuerdo fue suscrito el miércoles 12 de agosto por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, para adelantar operaciones conjuntas

Ilustración de cuatro hombres de frente: Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Iván Cepeda, Gustavo Petro. Detrás, la bandera de Estados Unidos.
Una ilustración estilo acuarela presenta a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe, Iván Cepeda y Gustavo Petro con la bandera de Estados Unidos al fondo - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La firma de Colombia para ingresar al Escudo de las Américas, iniciativa liderada por Estados Unidos contra el narcotráfico, generó una disputa política centrada en el alcance de la cooperación y en quién puede autorizarla sin vulnerar la soberanía nacional.

El acuerdo fue suscrito el miércoles 12 de agosto por el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, para adelantar operaciones conjuntas. Esto provocó apoyos y rechazos entre dirigentes que interpretaron la decisión de maneras opuestas: como refuerzo estatal o como cesión de competencias.

En el debate surgió una objeción sobre el trámite institucional. Gustavo Petro sostuvo que la autorización no depende del presidente, sino que, según la Constitución, recae en el Senado y, en su defecto, en el Consejo de Estado.

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La Coalición de las Américas Contra los Carteles busca coordinar acciones regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional - crédito Ministerio de Defensa
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Álvaro Uribe defendió la adhesión como respuesta a la expansión del crimen organizado. El excandidato presidencial, Iván Cepeda, la presentó como una entrega de la capacidad de decisión del país a intereses de Washington. El eje de tensión se ubicó entre cooperación militar externa y control constitucional interno.

Petro y Cepeda centraron su argumento en la autorización del Senado. Petro afirmó: “Quien autoriza no es el presidente según la constitución, quien autoriza es el senado de la república y en su defecto el Consejo de Estado”. Agregó que Colombia tiene más experiencia que Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y aclaró: “Eso no significa permiso para que extranjeros vengan a matar colombianos”.

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Miestras tanto, el senador amplió su crítica y acusó al gobierno de poner en riesgo la soberanía. Declaró que “Colombia corre el riesgo de dejar de ejercer plenamente su soberanía y convertirse en un laboratorio geopolítico y en una plataforma de operaciones militares estadounidenses para toda la región”. Citó el artículo 173 de la Constitución: “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República”.

Gustavo Petro e Iván Cepeda centraron su argumento en la autorización del Senado - crédito @petrogustavo/x @IvanCepedaCast/X
Gustavo Petro e Iván Cepeda centraron su argumento en la autorización del Senado - crédito @petrogustavo/x @IvanCepedaCast/X

Uribe defendió la ayuda estadounidense como recuperación de soberanía. Aseguró que la cooperación de Washington no vulnera la soberanía colombiana, sino que ayuda a restaurarla en zonas donde el Estado fue desplazado por organizaciones armadas y redes criminales.

“La ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho”, escribió el expresidente. También resumió su postura: “La ayuda de USA es recuperación de Soberanía, no violación”. Además, vinculó la decisión con el debate sobre la política antidrogas: “Lástima que en 2010 pararon la 2a fase del Plan Colombia”.

Álvaro Uribe celebró la colaboración de Colombia con Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo - crédito @AlvaroUribeVel/X
Álvaro Uribe celebró la colaboración de Colombia con Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo - crédito @AlvaroUribeVel/X

Colombia ingresó oficialmente al Escudo de las Américas

Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), convirtiéndose en el decimonoveno país miembro de este bloque regional. Esta decisión, impulsada por el presidente Abelardo de la Espriella y oficializada por el ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora, se da en una estrategia nacional para enfrentar amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El acuerdo bilateral suscripto con el Departamento de Guerra de Estados Unidos busca fortalecer la cooperación, el intercambio de información y la efectividad operativa conjunta contra organizaciones criminales y terroristas. Según el ministro Mora, el objetivo es asegurar la prevalencia de la ley y el monopolio estatal de la fuerza en todo el territorio nacional, evitando que grupos delictivos suplanten la autoridad estatal.

El acuerdo contempla que Colombia aporte sus capacidades y experiencia a la seguridad hemisférica, liderando acciones estratégicas en el Pacífico y el Caribe junto a otros países de la coalición. Además, se enfatizó el respeto a la soberanía nacional y a los marcos legales de cada Estado en la coordinación de operaciones conjuntas.

El foro en Ciudad de Panamá sirvió de escenario para ratificar el compromiso colombiano con la cooperación regional y para agradecer a Panamá, al Secretario de Guerra de Estados Unidos y al senador Bernie Moreno por su apoyo. El contexto actual plantea para Colombia el reto de consolidar alianzas internacionales y mejorar la articulación regional frente al avance del crimen organizado y fenómenos delictivos complejos.

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